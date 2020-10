Sebastián Estevanez habló sobre su accidente doméstico: "Sentía que me moría"

Hace dos meses, Estevanez sufrió serias quemaduras en su cara, cuello y manos cuando intentaba prender el fuego de su hogar

Hace dos meses, el actor Sebastián Estevanez protagonizó un accidente doméstico que casi le cuesta la vida. Al intentar prender el hogar de su casa, le explotó un bidón de alcohol que le provocó quemaduras en su cara, cuello y manos.

"Me confié, cometí un error. Estaba tratando de prender un quebracho que tenía en la chimenea, en el living. Al hogar lo tengo a un metro de altura. Le había puesto bastante papel de diario, lo prendía y se me apagaba. Así me pasó dos o tres veces. Y la cuarta vez, que yo pensé que estaba apagado, le tiré un chorrito de alcohol, tenía en casa un bidón de un litro por la mitad", recordó Estevanez.

"Apenas tiré el chorrito sentí una explosión en la mano y en la cara. Se me prendió fuego la mano, el cuello, la cara y la ropa. Se me prendió fuego todo. No entendía nada, fue como una bomba que me dejó aturdido. En un segundo estaba prendido fuego", relató el actor.

"Le dije a mi mujer: 'Llamá a una ambulancia porque me muero, no puedo aguantar el dolor'. Sentía que me moría", confesó Sebastián. "Tuve dolores de todo tipo pero como este ninguno. Era algo insoportable. Empecé a caminar y a dar vueltas alrededor de la cocina esperando la ambulancia, que debe haber tardado 15 minutos pero que en mi cabeza fue como una vida entera. Estaba todo deformado. La explosión fue como una piña en la cara y más que nada en la oreja. A medida que iban pasando los días el dolor era cada vez peor. Porque la quemadura va avanzando. En ese momento era tan fuerte el dolor que me ofrecieron internarme en el Hospital del Quemado pero les dije que no", continuó su narración, entrevistado por Clarín.

"Soy de buscarle el lado positivo a las cosas. Entonces todo el tiempo agradecía que no estuviera nadie al lado o cerca mío, ni Ivana ni los chicos. Eso me dio fuerza. Como un agradecimiento a Dios. Eso me dio fuerzas durante todo el tratamiento y hoy mismo. Fue lo que me hizo no bajar los brazos y hacer el tratamiento perfecto", concluyó.