Sol Pérez se incorporó como panelista en Gran Hermano (Telefe) en la décima edición en 2022, y desde entonces asiste al estudio del ciclo conducido por Santiago del Moro en los debates que se producen en la semana. La modelo acumula más de seis millones y medio de seguidores en Instagram y utiliza su perfil para compartir sus facetas profesionales, alguna anécdota de su vida personal y sus rutinas de entrenamiento. Este jueves, la comunicadora reveló que lleva más de un mes sin hacer ejercicio físico y dio a entender el emocionante motivo por el que tomó esta decisión.

“Hace más de un mes que no entreno”, expresó Sol Pérez a través de su perfil de Instagram, junto a una fotografía que se tomó frente al espejo y en la que mostró el resultado que dejó el ejercicio físico que practica en parte de su torso. La modelo destacó a través de sus publicaciones que es un factor importante para ella en su rutina diaria.

Sol Pérez está sumergida en una etapa de su vida Instagram: lasobrideperez

A continuación, dio indicios de lo que le llevó a tomar la decisión de dejar de lado el deporte por estos días o semanas. “Hoy, tengo otro objetivo. Otra prioridad que no me lo permite”, señaló. Y detalló cómo se sintió al respecto en una etapa en la que le resulta un poco abrumadora: “Pero hoy, cuando me desperté, con mi cabeza llena de mier***, me recordé que no pasa nada, que no hay que exigirse tanto a veces”.

Para finalizar, le dedicó un mensaje a sus fieles seguidores, los usuarios de las redes sociales: “Se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsando como yo. ¡Los quiero!”, cerró.

El motivo por el que Sol Pérez habría dejado el deporte de lado en las últimas semanas

Los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular sobre los motivos que habrían llevado a Sol Pérez a abandonar el ejercicio físico en el último tiempo. Sus fanáticos consultaron en los comentarios si la modelo estaría embarazada, pero su marido Guido Mazzoni dio una pista clave sobre el momento que transitaría la panelista.

El dueño de una reconocida cadena de gimnasios comentó: “No queda nada”, una frase que dio de qué hablar entre los seguidores de la modelo. Pero Mazzoni añadió dos emojis que dieron una pista: el de unos libros y el de una balanza. Así, se entendió que la modelo se refería como su prioridad a los estudios que cursa en la Universidad Siglo 21.

El mensaje de Sol Pérez en Instagram Instagram: lasobrideperez

Sol Pérez inició los estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Derecho, pero lo pospuso a los cinco años debido a sus compromisos laborales. En el último tiempo, los retomó en la nueva institución, para culminar la carrera que le apasiona desde chica. “Vamos, Sol, que ya estás mordiendo ese título”, apuntó la periodista Paola Juárez.

“Sos la mejor, amiga. Podés con todo”, adhirió Eva Bargiela, a quien conoció Sol Pérez en el reality conducido por Marley The Challenge Argentina. “Nena, por Dios, pará con la autoexigencia. Sos divina”, cerró Georgina Barbarossa.