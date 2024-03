Escuchar

Después de varios momentos en los que no se ponían de acuerdo en cuándo dar un paso más en su relación, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casarán el próximo 20 de julio. A tan solo meses del soñado día, la artista estuvo invitada en LAM (América TV), donde contó detalles del evento y habló sobre la supuesta pelea entre su papá y su tía.

Oriana habló de las internas en la familia Sabatini (Foto: captura tv)

Todo comenzó cuando Ángel de Brito le hizo un par de preguntas sobre los detalles exclusivos del día que dará el sí con el futbolista de la Selección Argentina; al momento de indagar sobre los invitados más cercanos, el conductor nombró a Gabriela Sabatini. “Gaby bien, nada. Está contenta”, contestó la hija mayor de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop.

En ese sentido, él repreguntó: “¿Viene?, ¿está invitada?”. “Obviamente, pero últimamente tampoco la estuve viendo tanto porque cuando yo vengo acá ella se va a Suiza o, cuando ella está acá, yo estoy allá”, respondió.

Gabriela Sabatini, la mejor tenista argentina de la historia, con su hermano y sus papás del día de la boda.

Al escucharla, el exjurado del Bailando (América TV) indagó sobre la relación entre la extenista y su padre: “¿Están bien Ova y Gaby? ¿Son peleas de hermanos o qué son?”, lanzó. “No, yo creo que a ver... A mi papá se le murieron los dos padres y creo que también, cuando hay un cambio tan grande en una familia, como la pérdida de dos padres, dos abuelos, se reacomoda todo y no es que se reacomodó mal, pero simplemente no nos vemos tanto como nos veíamos”, explicó la artista.

Y luego, completó: “Antes, como estaban mis abuelos, teníamos un lugar de encuentro. Es el paso de la vida y pasa en todas las familias, y no quiere decir que haya pasado algo malo”.

Oriana Sabatini y su pasión por la tanatopraxia

Durante la charla, de Brito quiso saber más sobre la tanatopraxia, la carrera que optó Oriana para formarse en Italia, por la que también se decidió para desempeñarse en el exterior. En ese sentido, destacó que necesitaba alejarse un poco de la exposición que su trabajo le provocó durante todo este tiempo.

“Desde chiquita me llamaba la atención la muerte. Siempre tuve mucha curiosidad. En esto de irme a vivir afuera y plantearme qué hacer de mi vida, surge la posibilidad de estudiar Tanatopraxia”, comenzó contando la modelo y cantante.

Y agregó: “La parte teórica la hice a distancia y las prácticas presenciales. Básicamente, preparamos los cuerpos para el velorio”.

Ante el desconcierto que generó en el estudio, Yanina Latorre le preguntó si no le daba impresión. “Tenía mucho miedo de ir, porque estaba yendo a una ciudad sola, sin nadie que me conozca. Yo dije ‘me descompongo y no tengo a nadie’”, contó.

Pero, ¿cuál fue el puntapié para que la mayor de las hijas de Sabatini y Fulop se dedicara a esto? “Voy a decir algo que nunca conté. Una vez estaba mirando las historias de Martín Cirio (La faraona) y contó que una amiga de él salió con un tanatopractor y vi que puso el Instagram de este señor, lo stalkeé y dije ‘no puedo creer que existe esta carrera’”, se sinceró.

Sin embargo, recalcó. “Amo cantar, pero necesito hacer otras cosas, mientras tanto”.