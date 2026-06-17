Soledad Fandiño reveló el inesperado consejo de su ex, René Pérez, para conseguir novio

La adaptación a una nueva ciudad siempre trae consigo desafíos inesperados, y para Soledad Fandiño, su mudanza a Miami no fue la excepción. Instalada en los Estados Unidos, la actriz descubrió rápidamente que los códigos de sociabilización locales distan mucho de las costumbres rioplatenses. En una reciente entrevista en el programa de streaming Mundo Mundial —transmitido por la señal de GO Lab y en el cual participan Andy Kusnetzoff y Carolina “Pampita” Ardohain—, Fandiño contó con humor y total naturalidad cómo es intentar rehacer la vida sentimental en una de las urbes más cosmopolitas del mundo.

Soledad Fandiño contó la recomendación del padre de su hijo para volver a apostar al amor (Foto: Captura Instagram/@dgo_stream)

Para sorpresa de todos, el puntapié inicial de su incursión digital no vino de una amiga ni de un impulso propio, sino de René Pérez, su expareja y padre de su hijo Milo. La actriz comentó que el exlíder de Calle 13 se tomó muy a pecho su soltería y asumió un rol casi de asesor de citas. Según relató, el músico insistía de manera constante con que debía abrirse a nuevas experiencias en el plano afectivo. “Mi ex me recomendó una aplicación de citas. René estaba tipo: ‘Tienes que conocer a alguien, tienes que conocer a alguien’”, expresó entre risas.

Soledad Fandiño y René Pérez se separaron en 2017

Ante la pregunta de los presentes sobre si realmente era necesario recurrir a la tecnología en una ciudad con tanta vida nocturna, Fandiño explicó que la idea del “encare” tradicional en una barra no es común en esos lados. “Es re difícil Miami. Si vas a un bar, eso no existe acá. No pasa nada, nadie te encara. Directamente es por aplicación”, sentenció.

Fue bajo esa premisa que el artista puertorriqueño decidió facilitarle el acceso a un universo bastante selecto. Como bien acotó Pampita durante la emisión, no se trata de una herramienta de descarga masiva, sino de una app exclusiva y “toda VIP” donde conviven perfiles verificados de empresarios de alto nivel, actores de renombre y músicos internacionales. La rigurosidad del sistema es tal que no cualquiera puede registrarse de forma autónoma. “Te tiene que recomendar alguien”, aclaró Soledad.

A la hora de armar el perfil, Fandiño admitió haberlo resuelto sin demasiada producción y apeló a lo seguro, aunque sus compañeros bromearon sobre el tipo de imágenes que eligió. “Le puse fotos de mi Instagram, chicos, como que re trucho”, lanzó divertida, al mismo tiempo que reconoció que prefirió mantener un perfil auténtico antes que armar una fachada para impresionar a los usuarios. Incluso bromeó con que, si hubiera querido cotizar más alto dentro de la aplicación, le habría convenido utilizar alguna postal junto a Lionel Messi.

La actriz Soledad Fandiño y René de Calle 13 mantienen una excelente relación Archivo

Sin embargo, el verdadero momento de tensión y risas llegó cuando la actriz ignoró las estrictas normas de confidencialidad que rigen en este círculo de celebridades. Es que Soledad no pudo evitar la tentación de compartir un hallazgo con su grupo íntimo. “Yo lo primero que hice fue que vi a un conocido y le saqué screenshot para mis amigas”, relató con total picardía. La respuesta tecnológica fue inmediata y fulminante, recordándole que la privacidad allí dentro es sagrada: “Me saltó un cartel que decía: ‘La próxima vez que sacás un screenshot, te vamos a sacar de la red’”, concluyó.