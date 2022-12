Stefy Xipolitakis fue a la pileta en Qatar pero no la dejaron entrar por su malla

escuchar

Stefanía “Stefy” Xipolitakis tuvo un traspié, que no dudó contar en las redes sociales, cuando quiso ir a la pileta en Qatar. ¿El motivo del problema? Su malla. Así, la hermana de Vicky asistió el miércoles al estadio 974 y a su regreso intentó buscar el relax en las aguas frescas en un spa local que le cedió un canje. Lo cierto es que fue rechazada inmediatamente.

Hace horas se viralizó la reacción que tuvo Xipolitakis al prohibírsele el ingreso a una pileta. Junto con su prima, volvieron del partido entre Argentina y Polonia para gozar de una tiempo en la piscina del spa. Sin embargo, la mediática no logró su cometido y grabó un video en donde expuso a la responsable del lugar mediante una serie de historias.

El mal momento que vivió Stefanía Xipolitakis en Qatar (Fuente: Instagram/@stefyxipolitakisok)

El hecho comenzó en la tribuna del estadio catarí, en donde la hermana de Vicky se quedó un tiempo extra luego del final del partido con la hinchada argentina. Luego del triunfo, la euforia perduró hasta que la seguridad les pidió a todos que se retiraran. A su regreso, Xipolitakis se mostró acostada en el sillón de su habitación y dijo: “¿Viste cuando llegás de una fiesta y estás toda rota?”. Acto seguido, señaló a su prima y reiteró su estado de agotamiento.

Este jueves a la mañana, luego de unas horas de descanso, Xipolitakis se dirigió a la pileta con la camiseta argentina y por debajo con una malla en tonalidad beige. “Lindo día eh… Me vine a este lugar y me dijeron: ‘¿Te trajiste la malla para meterte?’. No, pero mirá, clavé este body y me sacaron cag...ndo”, comentó la modelo. “¿Cómo ‘miércoles’ me tengo que vestir para entrar a la pileta?”, cuestionó a la encargada del lugar.

En tanto, la recepcionista con humor le respondió: “Tenés que tener ropa que te cubra los brazos y algo que te cubra las piernas”. “Tipo short”, tradujo Xipolitakis al tiempo que la mujer le insistió que su vestimenta no era la adecuada para permanecer allí. Sin demostrar enfado, la modelo sonrió y remató: “La cagu... toda, olvidate”. De esta manera, terminó por dirigirse hacia otra sala para ser atendida por masajistas y degustar té marroquí.

Además de las hermanas Xipolitakis, otros famosos también se encuentran en Qatar para alentar a la selección argentina. Este miércoles, a través de las redes sociales, se reprodujo el baile de Susana Giménez en la previa del encuentro entre Argentina y Polonia, donde la diva agradeció el amor de la hinchada. También asistieron Marley con Mirko, Marcelo Tinelli, Catherine Fulop, Tini Stoessel, entre otros tantos.

Stefy Xipolitakis, al igual que un sin fin de mujeres de países occidentales, deben respetar ciertas normas a la hora de ingresar a una pileta o disfrutar de las aguas del mar qatarí. El Estado musulmán cuenta con una serie de reglas que le prohíben a cualquier dama “enseñar los hombros, utilizar vestimentas con escotes pronunciados y pantalones demasiado cortos, al igual que bikinis”.

