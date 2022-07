Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el nacimiento de su hija y compartieron su primera foto

Tras nueve meses -y un poco más- de espera, Stephanie Demner y Guido Pella pudieron finalmente compartir la alegre noticia del nacimiento de su primera hija juntos. El anuncio se hizo varios días después de que llegara la fecha indicada por los médicos y, por ende, la ansiedad tanto de los padres como los fans estaba en su punto máximo. No obstante, la espera valió la pena y, con una tierna foto, la pareja hizo público uno de los momentos más felices de sus vidas.

Stephanie Demner sorprendió a sus fans con la noticia instagram @stephaniedemner

Desde que se enteró de que iba a ser madre, Stephanie Demner dedicó sus redes sociales casi al 100% a compartir la evolución de su embarazo. Las primeras patadas, el crecimiento gradual de su panza, el impresionante baby shower y los momentos previos a la ansiada fecha, todo quedó registrado en su perfil de Instagram, en donde acumula más de 1 millón de seguidores.

Es por eso que tanto sus fans como los de su pareja, el tenista Guido Pella, estuvieron muy pendientes del día del parto. No obstante, para desilusión de todos los involucrados, la fecha llegó, pero la beba decidió que aún no era momento. El resultado del inesperado atraso fue que la bandeja de mensajes de la futura madre, al igual que la de la cuenta que le creó a su hija, se llenaron de curiosos que deseaban saber si había nacido o no.

Nació Ariana, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella instagram @stephaniedemner

Luego de mucha espera, el miércoles por la tarde Stephanie publicó en sus historias de Instagram una encuesta en donde le preguntaba a los usuarios si creían que baby Ari -el tierno apodo que le puso a su hija- había nacido. Esta vez la respuesta fue positiva y, segundos después, publicó su primera foto.

En la misma puede verse la diminuta mano de Ariana quien todavía tiene puesta la cinta del hospital. “Bienvenida baby Ari. Te amamos con todo nuestro corazón hermosa”, escribió la flamante madre junto a una lluvia de emojis. El posteo no tardó en llenarse de Me Gustas y miles de comentarios de fans, colegas y seres queridos que le enviaban a los flamantes padres una lluvia de buenos deseos.

Guido Pella junto a Ariana, su hija recién nacida instagram @stephanie

Una vez realizado el anuncio, Stephie sorprendió nuevamente a sus seguidores al compartir una foto que provocó un desborde de ternura. En sus Historias subió la primera postal de Guido con Ariana en brazos. Con la cofia y el barbijo aún puestos, el tenista estaba tan embelesado con su hija que no logró ni siquiera posar para la foto. “Te estábamos esperando”, escribió la modelo.

Stephanie Demner y Guido Pella comenzaron a salir a mediados del 2018. Ella lo vio en una foto de Instagram del Peque Schwartzman -quien además de ser un destacado tensita es también un amigo cercano- y quedó totalmente flechada, entonces consiguió su número y comenzó a hablarle. Tras intercambiar mensajes durante un mes, se vieron en persona por primera vez y nunca más se separaron.

En el 2019, su historia de amor sumó otro capítulo cuando él le propuso matrimonio en medio de su viaje al parque de Disney en Francia. Pero el casamiento tuvo que esperar, primero por la pandemia y después por el embarazo. Ahora, aunque aún no lograron protagonizar la fiesta que tanto anhelaban, están a punto de iniciar una nueva etapa acompañados por baby Ari en donde sobrarán los motivos para celebrar.