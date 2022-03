Posan en su departamento. Guido Pella y Stephanie Demner nos cuenta cómo se preparan para recibir a su hija Arianna

Nuestra relación fue audaz desde un principio”, dice, entre risas, Stephanie Demner (31). En su departamento de Vicente López, que tiene una vista espectacular del Río de la Plata, la modelo, emprendedora e influencer recibe a ¡HOLA! Argentina junto a su pareja, Guido Pella (31), tenista e integrante del equipo argentino que logró la Copa Davis en 2016; hoy figura en el puesto 101 del ATP. Están a sólo cuatro meses de la llegada de su beba, Arianna, y se divierten al recordar los primeros pasos de su historia de amor, cuando Stephie lo descubrió en una foto de Instagram y le pidió al ex tenista Mariano Zabaleta que le diera algún contacto con él. Pocos días después, empezaron a chatear por WhatsApp, aunque tuvieron que esperar para concretar una primera cita. “Los dos estábamos trabajando, él en Estados Unidos y yo en México, pero nos la pasábamos hablando y al mes, cuando volvimos a Argentina, tuvimos el primer encuentro en mi departamento. Después de eso no nos separamos más, fue un flechazo”, cuenta ella, que en sus redes sociales tiene 1,3 millones de seguidores, es embajadora de marcas de lujo como The Official Pandora y Lancôme, y también se convirtió en emprendedora con Serendipity, su línea de maquillaje y skincare.

La habitación de Arianna ya tiene la cuna de madera. Desde que se enteraron que iban a ser padres, comenzaron a soñar cómo decorarla. Ya tienen el cochecito Simply Flowers Fashion Collection, un diseño exclusivo de la nueva colección de Cybex recién lanzada en Argentina, cuyo valor ronda los 600 mil pesos. Tadeo Jones

Las marcas con las que trabaja Stephie les enviaron regalos para el ajuar. Tadeo Jones

–Guido, ¿qué fue lo que te enamoró de Stephie?

–Con ella descubrí cosas que no sabía que me gustaban. Yo soy una persona tranquila, de perfil bajo, y si pensaba con quién iba a formar una familia me imaginaba con alguien de mi misma templanza. En cambio, Stephie es todo lo contrario. Es extrovertida, tiene energía a toda hora, y la intensidad que le pone a todo hizo que a mí me genere felicidad verla. Cada vez que nos encontrábamos me recargaba la energía.

–¿Quién propuso irse a vivir juntos?

Stephie: Fue una decisión de los dos. Al año de empezar a salir, se nos vencía el contrato de los dos departamentos y no dudamos en buscar uno nuevo juntos. Primero, pensamos en Cañitas, que era donde estaba mi casa de soltera, pero terminamos encontrando este piso que nos enamoró desde que lo vinimos a conocer. No nos daba miedo la convivencia porque era similar a lo que veníamos haciendo. En la primera cita ya se quedó a dormir en casa, a los cuatro días conocí a su familia y no nos separamos nunca más.

–Los dos tienen profesiones que los llevan a pasar mucho tiempo en el exterior. ¿Cómo se organizan?

Guido: Creí que iba a ser más complicado, me costaba pensar que iba a encontrar a alguien que se pudiera acomodar a mi trabajo. Pero, por suerte, ella maneja sus horarios, entonces a medida que fue pasando el tiempo nos supimos amoldar. Trabajamos para complementarnos y también nos entendemos cuando no nos coinciden las fechas. Nos llevamos siempre tan bien que, a pesar de que tener una relación a la distancia es difícil, nunca fue un obstáculo para nosotros.

Stephie: La base de nuestra relación es la confianza y, además, los dos entendemos los trabajos de cada uno. No nos cuestionamos eso.

–Guido, Stephie tiene más de un millón de seguidores en Instagram, ¿te da celos su profesión?

–No, siempre supe cómo era su trabajo y me gusta potenciarla. Además, a mí el tenis me tiene tanto tiempo fuera de casa que si fuera muy celoso me volvería loco.

Stephie: Los dos somos personas celosas, pero eso nunca nos afectó en la relación. Lo que más destaco de él es que no tiene maldad, no se hace problema por nada y es muy directo. Dice todo lo que piensa, está muy presente cuando lo necesito, es muy amoroso. No se parece en nada al estereotipo del tenista.

–¿Cuál es el estereotipo de los tenistas?

Stephie: Me parece que suelen ser personas más egoístas.

–La pandemia modificó sus planes de casamiento.

Stephie: Sí, teníamos fecha cerrada para el 18 de septiembre de 2020 en el Hipódromo de Palermo, pero siempre supe que no quería casarme en un contexto de incertidumbre, como es la pandemia. Quiero que sea el día más feliz, donde podamos abrazarnos sin ningún tipo de miedo. El vestido ya lo tengo desde hace tiempo, así que seguirá guardado… Me lo compré un mes antes de que él me propusiera casarnos, mientras estaba en Los Ángeles. Lo vi, me lo probé en chiste, me quedaba pintado y, como salía barato, me lo compré.

“Stephie es todo lo contrario de lo que soy yo: muy extrovertida, tiene energía a cualquier hora y le pone intensidad a todo lo que hace y eso me genera felicidad”, dice Guido. Tadeo Jones

Stephie, fanática de la moda, se divierte con una cartera miniatura que le hicieron especialmente para su bebita. Tadeo Jones

SE AGRANDA LA FAMILIA

–¿Siempre soñaron con ser padres?

Stephie: Cuando era chica creía que a los 24 años me casaba y a los 26 tenía mi primera hija, pero con el pasar de los años no encontraba a la persona ideal para compartir mi vida, entonces lo retrasé y prioricé el trabajo. Pero desde que conocí a Guido hablamos de casarnos, hacer una fiesta y tener hijos. La pandemia nos retrasó tanto el casamiento que empezamos por armar la familia. Algunos amigos cercanos nos despertaron las ganas y no lo dudamos.

–¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada?

–Teníamos contemplado que podía tardar, pero fue todo lo contrario: llegó más rápido de lo que nos imaginábamos. Estábamos en Disneyworld –nuestro lugar favorito en el mundo, al que ya fuimos once veces–, tenía un pequeño atraso y una amiga me contó que me soñó embarazada. Guido me insistió para que me hiciera el test. Me quedé en shock cuando vi que el resultado era positivo.

Guido: Nos cambió la vida desde que nos enteramos. Ahora estoy lesionado de una rodilla, deseo volver a jugar, pero mi única prioridad es que Stephie esté bien, poder acompañarla en lo que necesite y mi carrera pasó a un segundo lugar, puede esperar. Estuve toda la vida viajando, pasé mucho tiempo solo, no tuve una vida normal, y extrañaba poder llegar a mi casa y estar en familia. Me vine de mi ciudad [Bahía Blanca] a los 14 años y a partir de ese momento nunca paré. Ahora, no tengo más ganas de sostener ese ritmo. Es un desgaste vivir en aeropuertos, aviones y conocer un país por semana. Cuando nazca la beba y ya estemos más acomodados, viajaremos todos juntos y podré volver a jugar.

–¿Qué tipo de padres imaginan que serán?

Guido: Voy a tratar de no ser tan exigente, espero ser más relajado. Toda la vida quise tener una hija. Quiero disfrutarla y acomodar mi trabajo a eso.

Stephie: Yo voy a ser cuidadosa al extremo y a él lo veo más pegote. Sé que va a ser un superpapá. Tengo los típicos miedos de una mamá primeriza, pero estoy muy contenida con amigas que ya tienen experiencia y eso me ayuda. Seguro que voy a ser exigente conmigo como lo soy con todo.

–¿Quién propuso el nombre Arianna?

Stephie: Cuando empezamos con la idea de ser papás ya hablábamos de tener una hija y que se llamaría Martina. Pero al final queríamos un nombre más original y que combinara con el apellido de Guido. Buscamos nombres italianos y salió Arianna. Nos pareció que tiene mucha personalidad y no conocemos a otra en nuestra familia y círculo cercano.

–¿Sueñan con tener una familia muy numerosa?

Stephie: Nos imagino con al menos dos hijos. Además, el embarazo me sienta muy bien. No tuve náuseas ni mareos, sólo días de mucho sueño. Si el parto es así de bueno, seguro vamos por uno más porque también queremos un varón.

–¿Antojos?

–Siempre de comida salada, nunca de algo dulce; no volví a tocar un chocolate. Eso es raro en mí. En los primeros meses, quería comer frutas y verduras como nunca en mi vida. Ahora vivo a ensalada y me siento tan bien que no necesité hacer ni una pausa en mi trabajo. Voy a ir viendo cómo sigo y, cuando nazca Arianna, dejaré por un tiempo las campañas de las marcas y trabajaré más desde casa con las redes sociales.

“Deseo recuperarme de la lesión y volver a jugar, pero mi prioridad hoy es que Stephie esté bien. Mi carrera pasó a un segundo lugar", admite Guido. Tadeo Jones

El living con una espectacular vista al Río de la Plata Tadeo Jones

Guido colecciona figuras de dibujos animados de películas, como el Yoda hecho a tamaño real de Star Wars que se ve en la foto. En la biblioteca también tiene sus trofeos más importantes. Entre sus hobbies figura la PlayStation. Y en sus viajes, aprovecha para buscar piezas difíciles para su colección. Tadeo Jones

Stephie empezó su carrera de modelo a los 14 y pronto fue elegida para una campaña mundial de Coca-Cola. Con el tiempo se convirtió en una influencer en las redes sociales, especialmente, en Instagram, donde tiene más de 1.300.000 seguidores. En la imagen muestra su cocina, donde tiene dos estantes para dejar a la vista las tazas de Disney que comparte con Guido. Tadeo Jones

“En los primeros meses del embarazo sólo quería comer frutas y verduras como nunca en mi vida. Ahora vivo a ensalada y, por suerte, me siento muy bien” Tadeo Jones

