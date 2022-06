Stranger Things: ¿A qué hora se estrena en Argentina el esperado final de la cuarta temporada?

A cuatro años del inicio de Stranger Things, poco queda del grupo de niños que se chocó de frente con una criatura maligna que trascendía todo lo conocido. Con el tiempo, tanto ellos como los monstruos crecieron. Ahora, se preparan para enfrentar males aún mayores que aquellos que conocieron en la primera temporada y la audiencia está dispuesta a acompañarlos. Tras el estreno de los primeros episodios de la cuarta temporada -los que estuvieron cargados de sorpresas y escenas un poco más cruentas que las vistas previamente-, los fans quedaron con ganas de más. Este deseo se verá saciado el 1 de julio, con la llegada de los últimos dos capítulos de esta parte.

Trailer oficial de Stranger Things, temporada 4, volumen 2

En el 2019, el mundo entero se encariñó con el variopinto grupo de personajes que dejarían todo por salvar, no solo a Hawkins (su ciudad), sino al mundo entero. Temporada tras temporada, la trama se complejizó y los héroes de esta historia empezaron a encontrarse con desafíos cada vez más grandes. El final de la cuarta será, quizás, su batalla más sangrienta hasta el momento.

“Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que desató el terror y la destrucción en Hawkins. Los amigos deben lidiar con las consecuencias y se separan por primera vez. Todo esto mientras navegan las complejidades de la vida escolar adolescente, lo que no facilita las cosas. En este escenario, una nueva amenaza sobrenatural aparece y presenta un escabroso misterio que, de ser resuelto, podría poner fin a los horrores del Otro Lado”, lee el adelanto que compartió Netflix.

Un par de meses atrás, los creadores y directores de la serie -Matt y Ross Duffer- anunciaron la llegada de la cuarta parte y, a su vez, advirtieron a sus fans que se avecinaba un conjunto de capítulos no solo más largos de lo acostumbrado, sino también mucho más explícitos.

La segunda parte de la cuarta temporada de Stranger Things tendrá dos episodios Tina Rowden/Netflix

Lo prometido es deuda dicen y, los famosos hermanos, se tomaron el refrán en serio. El 27 de mayo llegaron a Netflix los primeros siete episodios, los cuales tuvieron una duración no menor a sesenta y cuatro minutos. En cuanto a la segunda parte, que consiste de solo dos, superarán la hora y media cada uno. Incluso, el esperado final, será de más de dos horas. Los mismos estarán disponibles en la plataforma el viernes 1 de julio y, en el caso de Argentina, podrán verse a partir de las 4.00 a.m.

En cuanto a otros países de Latinoamérica, los horarios de estreno son: México 2:00 a.m., Colombia 2:00 a.m. Perú 2:00 a.m., Chile 4:00 a.m., Bolivia 3:00 a.m., Venezuela 3:00 a.m., Ecuador 2:00 a.m., Uruguay 4:00 a.m., Paraguay 3:00 a.m., Puerto Rico 3:00 a.m.

Stranger Things vuelve con sus últimos episodios Netflix

A pesar de que este es uno de los estrenos más esperados de todas las producciones del gigante de streaming, no significa que vaya a ser una despedida. De acuerdo a un comunicado emitido por los hermanos Duffer, la serie siempre fue pensada con una extensión de cinco temporadas. Aunque del quinto volumen aún no hay detalles, los fans pueden realizar una maratón sin culpa ya que, en menos de lo que creen, tendrán más episodios para disfrutar.