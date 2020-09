Streaming: Eco en el cañón recobra la historia de la música folk de los 60

Jakob Dylan y Tom Petty en Eco en el Cañón

Eco en el Cañón (Echo in the Canyon, EE.UU., 2020). Dirección: Andrew Slater. Guion: Eric Barrett, Andrew Slater. Elenco: Jakob Dylan, Tom Petty, David Crosby, Ringo Starr. Duración: 82 minutos. Disponible en:: HBO, esta noche, a las 20, y en HBO Go. Nuestra opinión: muy buena.

Eco en el Cañón, de Andrew Slater, pone el foco en el eco que aún resuena de la música folk de los años 60, creada por los habitantes de la zona de Laurel Canyon, en Los Ángeles. El documental tiene dos vertientes: una es la narración de la historia de esas bandas, entre los que se cuentan The Byrds, Buffalo Springfield y The Mamas and the Papas; y la otra se concentra en la grabación de un disco tributo a cargo de Jakob Dylan junto con Beck, Regina Spektor, Norah Jones y Cat Power, entre otros, además de un show en vivo, realizado en Los Ángeles, en 2018. En esa inclusión de los músicos de la Generación X está el eco al que se refiere el título.

Por más atractivas que resultan las nuevas versiones de temas de The Byrds, los Beach Boys y The Turtles, entre otros, la atención que se le presta en el film le quita tiempo que se podría haber dedicado a ahondar aún más en la historia de esa comunidad espontánea llena de talento musical. Algunas ausencias en el relato resultan llamativas, como The Doors y Joni Mitchell, que tuvieron un impacto en aquella movida musical y a quienes ni se nombra.

Esas limitaciones son compensadas por la belleza irresistible de la música de esas bandas, el calibre de los entrevistados, que incluyen a Ringo Starr y Brian Wilson, y la cuidadosa elección del material de archivo. Todo está al servicio de la narración de cómo influían unos en la música de los otros (a veces al borde de la copia), incluyendo también algo de simpático chusmerío: David Crosby reconoce que se comportó como un idiota y por eso lo echaron de The Byrds; Eric Clapton cuenta cómo la policía los sorprendió en una fiesta fumando marihuana y Stephen Stills se escapó por una ventana, con el propio Stills luego confirmando la anécdota; Michelle Philips habla con mucha franqueza sobre su affaire con su compañero de banda Denny Doherty mientras estaba casada con John Philips; Tom Petty resume la admiración de todos hacia los Beach Boys diciendo: "No veo nada en Mozart que sea mejor que Brian Wilson".

La admiración de Jakob Dylan por estos artistas está implícita en su dedicación a este proyecto, tanto al disco y el show como al documental. Por eso resulta un tanto sorprendente su reacción opaca frente a las entrevistas que realiza con cada uno de estos músicos que venera; apenas se ríe un poco con Michelle Philips. Eso sí, cuando un emocionado Graham Nash le dice que él todavía piensa que la música puede cambiar al mundo, hasta Jakob está a punto de derramar una lágrima.