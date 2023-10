escuchar

Tras conocerse la muerte de Burt Young a los 83 años, noticia que fue confirmada por su manager, Lynda Bensky y por su hija, Anne Morea Steingieser, fueron varias las figuras del ambiente de Hollywood que volcaron su dolor en las redes sociales. Con sentidos mensajes de despedida, recordaron al actor -conocido por interpretar a Paulie Pennino en la trilogía de Rocky- bajo conmovedoras dedicatorias y destacaron su talento a lo largo de su trayectoria profesional.

Una de las celebridades que se hizo eco del suceso fue su amigo y protagonista de la película que lo llevó al estrellato, Sylvester Stallone. El artista compartió una publicación en su cuenta de Instagram y expresó su pesar. “Para mi querido amigo, Burt Young, fuiste un hombre y un artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho… QEPD”, escribió. En el posteo, que recibió más de 300 mil “Me Gusta”, agregó una foto donde se los ve a los dos durante las grabaciones de la aclamada producción que se estrenó por primera vez en 1977.

Sylvester Stallone despidió a Burt Young en las redes sociales Instagram

Sus declaraciones dieron pie a que miles de fanáticos se pronunciaran al respecto. “Vivía cerca de mí. Gran actor. Lo siento por su pérdida”, “Era mi ídolo, siempre lo recordaré con el personaje de Paulie y su famosa frase: ‘Rocky, si pudiera ser cualquiera en la vida, me gustaría ser vos’”, “Qué día tan triste para todos nosotros. Lamentamos mucho la pérdida de tu querido amigo. Él es irremplazable e inolvidable”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Burt Young y su aclamada fama en Rocky

A pesar de que antes de Rocky el actor ya había formado parte de reconocidas piezas audiovisuales como El jugador (1974), Aristócratas del crimen (1975) y Permiso de amor hacia medianoche (1978), su figura se volvió popular cuando interpretó al cuñado de Rocky Balboa.

Según reveló Young en una entrevista con el medio TSS, ganó el papel sin pasar por ningún tipo de audición. “Estaba en el estudio de la Metro-Goldwyn-Mayer cuando Sly Stallone se acercó y se presentó, me dijo que había escrito Rocky y me dijo ‘tenés que hacerlo’. Quería emprenderlo de inmediato, pero buscaba torcerles un poco los brazos, no parecer demasiado ansioso”, rememoró en 2009.

“Cuando recibí el guion, me encontré con la prosa callejera más limpia que leí en mi vida. Stallone no solo es un adicto al trabajo, es un genio que siempre mira hacia el futuro. Tiene una mirada muy aguda sobre lo que ocurre en el mundo”, agregó en dicha conversación que mantuvo con el periodista Robert Mladinich.

Burt Young en el rol de Paulie, el cuñado y mejor amigo de Rocky Balboa imdb.com

Gracias a su carisma y manera de llevar a cabo su personaje, se volvió clave en la producción y mantuvo actuaciones ininterrumpidas desde la primera hasta la última película. Sin embargo, vale aclarar que entre sus interpretaciones más recordadas también se encuentran las que realizó en Érase una vez en América (1984), M*A*S*H (1972), Baretta (1978), División Miami (1984), Columbo (1968), Los Soprano (1999) y Muñeca Rusa (2019).

Además de demostrar constantemente su amor por el cine, en simultáneo, se desempeñó como guionista televisivo y uno de sus mayores pasatiempos era la pintura, oficio por el cual se interesó desde muy pequeño.

Tras la muerte de Burt, las plataformas virtuales se acumularon de un sinfín de mensajes de despedida, videos y postales que lo recuerdan tal y como era en vida: alegre, comprometido con su trabajo y un gran compañero. Indudablemente, dejó un legado que será recordado por las próximas generaciones, quienes lo mantendrán vigente como un artista ejemplar dentro del cine norteamericano.