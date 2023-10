escuchar

Joaquín Furriel vive un gran momento personal y profesional. El actor que se encuentra en el foco mediático por su flamante romance con Guillermina Valdés y porque está en plena promoción del film El duelo, su último trabajo cinematográfico en el que comparte cartel con la China Suárez, ayer estuvo en Noche al Dente y repasó algunas anécdotas que le tocaron vivir junto a compañeros de trabajo.

Durante la distendida charla con el conductor del ciclo de América, Fernando Dente, el artista contó cómo fue el momento que vivió en una escena de ficción en la que debía besarse con una famosa que no tenía en claro cómo eran las situaciones románticas en las tiras.

Furriel mencionó que durante las grabaciones de la novela Jesús, el heredero tuvo que corregir el accionar de su compañera a la hora de protagonizar una escena y luego reveló de quién se trataba. Al ser consultado por si alguna vez había atravesado una situación incómoda a la hora de besarse en una ficción, el actor dijo sin filtro: “Yo lo voy a decir porque ya lo dijo ella”. Y aclaró que se trataba de Nicole Neumann, quien había sido convocada para protagonizar la escena.

“En Jesús, el heredero Nicole vino a hacer unos episodios, vino a actuar y cuando vamos a darnos un beso en una escena que tenemos que besarnos, me dio un beso real, no fue un beso de ficción“, contó primero . Y luego sumó que después de la sorpresa que le causó la situación, optó por enseñarle a la modelo cómo debía hacerlo: “Cuando terminó la toma, le dije: ‘En la ficción no hace falta usar la lengua’ y le mostré cómo se hace”.

Furriel se mostró en ese momento comprensivo porque él mismo también había pasado por una situación similar en sus comienzos como actor. En este sentido, contó que cuando llegó el momento de besar a su coprotagonista lo hizo “como había aprendido en los boliches en Temperley” y agregó: “Chapé”.

El protagonista de El duelo remarcó que “en los ensayos no se besa, se marca el beso, pero no hay contacto y la lengua no la usás nunca’. Y luego sumó: “Al besar ponés la mano y movés la cara. Esa gran lección que tuve se la pude enseñar a Nicole“.

“Se me escapó la lengua”

La propia Nicole se había referido a esta experiencia tiempo atrás. “Con Joaquín Furriel, en el beso ficticio se me escapó la lengua”, lanzó la modelo en 2020 en diálogo con el programa Nosotros a la mañana. Frente a la mirada atónita de sus compañeros, la actual novia de Manuel Urcera había comentado entonces: “Él estaba haciendo una novela y a mí me encantaba. Al tiempo me llaman para participar en una tira con él y me tocó besarlo. Se me fue la lengua porque no estoy acostumbrada a dar besos ficticios y uno orgánicamente besa con la lengua apasionadamente”.

Tras asegurar que el episodio no pasó a mayores porque ella estaba comprometida, Neumann comentó en ese entonces que nunca había tenido malas experiencias a la hora de besar galanes, aunque enseguida recordó un incómodo momento. “Una vez, cuando era menor, me tocó una escena con un actor mayor que luego derivó en mensajes en el contestador. Eso que hoy sería acoso, en su momento uno no se daba cuenta. Horrible, porque yo tenía 15 y él era mayor”, había revelado sin querer dar nombres.

La paternidad y una nueva apuesta al amor

En la entrevista con Dente, Furriel también fue consultado acerca de su experiencia con la paternidad. El actor es padre de Eloísa, fruto de su relación con Paola Krum, y quien hoy ya tiene 15 años. “Aprendo mucho con ella, creo que las hijas e hijos vienen para que uno aprenda. Veo películas con ella”, compartió.

Divertidos. Eloisa junto a su padre, Joaquín Furriel

Furriel se encuentra en estos momentos viviendo un incipiente romance con Valdés, quien se separó de Marcelo Tinelli en 2022. Si bien el actor y la modelo mantuvieron la relación en privado hasta hace poco, finalmente ambos reconocieron en público que se están conociendo y días atrás trascendió la primera imagen juntos en una salida en la noche porteña.

“Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo”, fueron las declaraciones de Furriel a LA NACION.

LA NACION