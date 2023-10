escuchar

Burt Young, el actor nominado al Oscar por su interpretación de Pauli, el controvertido cuñado de Rocky Balboa en las seis películas protagonizadas por Sylvester Stallone, falleció a los 83 años. La noticia fue confirmada por su manager, Lynda Bensky y por su hija, Anne Morea Steingieser.

“Burt era un actor de tremendo alcance emocional. Podría hacerte llorar y asustarte hasta la muerte”, resumió Bensky, en el comunicado en el que confirmó su deceso y que fue publicado por People. Su hija, en tanto, fue quien dio a conocer la noticia de su deceso, ocurrido el 8 de octubre pasado, en una entrevista publicada este jueves por The New York Times.

Burt Young en el rol de Laurie, el cuñado y mejor amigo de Rocky Balboa imdb.com

Hijo de padres con ascendencia italiana, Young nació en Queens, Nueva York. En un artículo de 1978, People indicó que era muy cauteloso a la hora de brindar detalles sobre su vida privada y sobre su pasado; tanto, que mantenía en secreto su apellido real. Allí también se informaba que el actor abandonó la escuela cuando tenía 15 años para unirse a los Marines, y que prestó servicio en el ejército estadounidense desde 1957 a 1959. Con respecto a su formación actoral, como muchos otros de su generación, fue entrenado por Lee Strasberg en el Actors Studio.

Young, que adoptó el nombre de Burt Young cuando empezó a actuar, participó de más de 160 películas y programas de televisión. Durante su prolífica carrera, se convirtió en un actor de carácter que siempre resultaba convincente, pero fue especialmente convocado para encarnar a mafiosos y trabajadores que buscaban un cambio de vida.

Sin dudas, su personaje más recordado fue el de Paulie, el mejor amigo y cuñado de Rocky Balboa. Por cuestiones del azar o del destino, para conseguir ese rol consagratorio ni siquiera tuvo que pasar por una audición. Según contó el actor en 2009, fue el único de los protagonistas de la película original que no atravesó un proceso de audiciones; simplemente, Stallone lo vio en el estacionamiento de la Metro-Goldwyn-Mayer y se encaprichó con que formara parte del proyecto.

No se equivocó. Young era el actor indicado para darle vida a un personaje que se rebelaba al mismo tiempo como temperamental, celoso y algo bruto, pero también como alguien leal y con códigos. Así, brilló del mismo modo en las escenas en las que defendía sin reparos a su mejor amigo, pero también en las que requerían otro grado de violencia, como aquella en la que le gritaba sin piedad a su hermana Adrian (Talia Shire), precipitando, el parto del primer hijo del boxeador.

Young junto a James Caan en una escena de El jugador imdb.com

Para dejar en claro que Paulie era clave en la vida del protagonista, y que nadie mejor que Young podía interpretarlo, el actor volvió a ser convocado en los siguientes films de la saga. Y en cada película, su participación resultó clave para la historia: en Rocky V, por ejemplo, fue quien arrastró a su hermana y a su cuñado a la quiebra. En Rocky Balboa, de 2006, Paulie regresa a donde comenzó: como trabajador del frigorífico, pero lo despiden, vuelve a oficiar como esquinero de su cuñado en el ring.

“Cuando recibí el guion, me encontré con la prosa callejera más limpia que leí en mi vida. Stallone no solo es un adicto al trabajo, es un genio que siempre mira hacia el futuro. Tiene una mirada muy aguda sobre lo que ocurre en el mundo”, aseguró en una entrevista. La admiración era mutua. Luego de que trascendiera la noticia de su muerte, el protagonista de Rambo recurrió a sus redes sociales para despedirlo con un emotivo mensaje: “Para mi querido amigo, Burt Young: fuiste un hombre y un artista increíble, el mundo y yo te extrañaremos mucho”.

Si bien para muchos Young será recordado como la perfecta contrafigura de Rocky, lo cierto es que el actor comenzó su carrera en 1969. Antes de que se estrenara la primera película de la saga, había protagonizado junto a James Caan El jugador (1974), Aristócratas del crimen (1975) y Permiso de amor hacia medianoche (1978). Entre sus trabajos más recordados se encuentran, también, el realizado en Érase una vez en América (1984), la película dirigida por Sergio Leone en la que compartió cartel con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, Joe Pesci y Danny Aiello. También, en las series M*A*S*H, Beretta, División Miami, Columbo, Los Soprano y Muñeca Rusa.

“Por distintas razones, hay varias películas entre mis favoritas. La ubicación de los sets es siempre un factor importante, así como las personas involucradas. La creatividad del guion es también relevante, junto con la profundidad del personaje y la posibilidad que me ofrece como actor. Realmente me gustaron algunos de los trabajos que he escrito. Por supuesto que me encanta la primera película de Rocky, y también disfruté algunos de los episodios de Baretta que ganaron premios Emmy y ayudaron a renovar ese programa”, indicó el actor, en 2011.

James Gandolfini y Burt Young en Los Sopranos imdb.com

Es que, además de la actuación, Young tenía otras pasiones: escribió varios guiones televisivos y también se dedicaba a la pintura, un arte que comenzó a dominar en su infancia y que lo llevó, también, a ganar varios premios. Además de su hija, al actor lo sobreviven su nieto y un hermano. Su esposa, Gloria, murió en 1974.

LA NACION