Taquilla teatral: Inmaduros cumplió 200 funciones y alcanzó los 200 mil espectadores

Con el festejo de los 200 mil espectadores en 200 funciones a sala llena de esta semana, Inmaduros , la comedia protagonizada por Adrián Suar y Diego Peretti, sigue ocupando el primer puesto de la lista de las diez obras más vistas que publica semanalmente AADET , la cámara que nuclea a los empresarios del teatro comercial. Con más de 40 semanas en cartel, con localidades agotadas en absolutamente todas las funciones, no hubo una sola que no tenga arriba de mil espectadores en la sala de El Nacional, Inmaduros, que se estrenó el 13 de enero en el teatro El Nacional se convirtió, sin dudas, en la comedia del año y la elegida por el público. El 6 de noviembre termina esta primera temporada y retoma las funciones a mediados de enero terminando en abril con proyecciones de gira durante 2023, a Uruguay y algunas ciudades argentinas.

En segundo lugar se ubica Piaf , estrenada el 28 de julio como parte de la celebración de los 150 años del Liceo, el teatro más antiguo de la ciudad, que iba a subirse a escena únicamente por doce semanas se va a estirar por el tremendo éxito que significó en la taquilla. Tiene entre dos y tres semanas de preventa agotadas. La obra protagonizada por Elena Roger y producida por Adrián Suar –con estas dos obras en el puesto 1 y 2, el actor y productor se convierte en una de las personalidades del año porque además de estos dos éxitos se suma la película 50 noches con mi ex junto a Pilar Gamboa– recrea la vida de la cantante francesa Edith Giovanna Gassion, más conocida como Edith Piaf, quien se convirtió en un ícono de la canción francesa. La obra hace un recorrido por las canciones más sobresalientes de su carrera en un repertorio de 13 temas musicales en el que se destacan títulos como “La vie en Rose” y “Non, je ne regrette ríen”.

El top ten lo completan obras que ya venían ocupando los siguientes lugares en el listado de AADET. En tercer lugar El método Moldavsky , con Roberto Moldavsky, sigue en carrera. En cuarto lugar se ubica la comedia desopilante que promete hacer reír a todos los espectadores, Los Bononos , con Campi, Peto Menahem, Osqui Guzmán, Lizy Tagliani, Anita Gutiérrez y Manuela Pal, en el Lola Membrives.

Regreso en Patagonia se afirma en el quinto lugar Gerardo Viercovich

Escalando posiciones, en el quinto lugar se encuentra Regreso en Patagonia , estrenada a principios de septiembre y supone una buena y reconfortante noticia para nuestro teatro. Si ya en el título se hace referencia a una región argentina, a eso se le suma la participación actoral de Nahuel Pennisi, el popular y consagrado cantante de música folclórica, que en esta pieza estrena rol y por primera vez se sube a un escenario para interpretar un papel actoral. Es junto a Fernando Dente, Franco Masini y Laura Esquivel. Y entonces la balanza se empieza a inclinar favorablemente hacia dramaturgos e historias locales para abandonar progresivamente la fiebre por obras consagradas internacionalmente y darle paso y espacio a autores nacionales.

Luego el listado lo completan las obras El método Grönholm , con Benjamín Vicuña, Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera; Brujas en el séptimo lugar; Mi madre, mi novia y yo; La verdad y entrando en el top de AADET Come from away , el musical que puede verse en el Maipo y que parte del hecho real que se produjo en la remota localidad de Gander en Canadá cuando por el atentado de las torres gemelas muchos aviones debieron ser desviados a su aeropuerto y 7000 tripulantes convivieron con los lugareños.

Desde ya hace ocho años, octubre, por otra parte, se convirtió en el mes del descuento al teatro comercial. Es que desde AADET y desde 2014, con solo un paréntesis obligado por la pandemia, creó “Vení al teatro”, la campaña que se propone reforzar el vínculo entre platea y escena y que ya acercó a más de 70 mil espectadores en sus ediciones pasadas. Todos los martes de octubre, de 13 a 19 o hasta agotar stock se entregan los bonos por 200 pesos en el puesto Ticket Bs As, ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco, para el espectáculo elegido en sus funciones de esa misma semana. Se pueden retirar hasta cuatro bonos por persona presentando DNI. Al presentar el bono en la boletería de la sala del espectáculo seleccionado, se accede a la entrada con un descuento que va del 60% al 90% según el espectáculo. Ochenta títulos que son los principales espectáculos de la cartelera porteña son parte de esta edición.

Mi madre, mi novia y yo, otro exitazo en el Paseo La Plaza, con Victoria Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

Además de esta campaña, una nueva propuesta se suma para estos días. Se trata de la Noche de los Teatros. Muchos espectáculos participarán de esta iniciativa organizada por el Gobierno de la Ciudad, a través de descuentos para las funciones del sábado 29 de octubre , que también se accederá a través de la compra de bonos en Tickets Bs As el martes de esa semana, es decir el martes próximo.

“Siempre sostengo que hay un público que durante todo el año quiere ver una obra determinada porque escuchó de ella o le gusta seguir la carrera de un artista favorito y no puede acceder por un tema de presupuesto. Lo que habilita este subsidio a las entradas que se hace en octubre y que provoca que los martes haya tanta cola para poder retirar las entradas tiene que ver con eso, con acercarse a un perfil de público interesado pero que a lo mejor no puede pagar esas entradas y de esta manera puede hacerlo”, cuenta el productor Carlos Rottemberg para referirse a estas dos iniciativas de AADET, cámara que actualmente preside.

En estas últimas semanas además se bajó el telón definitivo para la obra protagonizada por Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Gimena Accardi, Una semana nada más, y se dio el gusto de finalizar el ciclo con más de 400 mil espectadores. Nicolás Vázquez se guardará un tiempo para comenzar a preparar y estrenar a mediados de marzo Tootsie, el aclamado éxito de Broadway inspirado en la película que inmortalizó Dustin Hoffman en 1982. En este papel, Vázquez interpretará a un actor desocupado que decide vestirse de mujer para obtener un papel en una novela y su compañera protagónica será la actriz Julieta Nair Calvo que ayer confirmó su presencia . La producción es del propio actor y Gustavo Yankelevich en el Lola Membrives.

Por su parte, el teatro oficial viene superándose semana a semana . En el Complejo Teatral de Buenos Aires, la obra Vassa (en el teatro Regio con 420 butacas) y Lo que el río hace de las hermanas Marull (en una de las salas del Teatro San Martín, con capacidad de 110 butacas) tienen sus entradas agotadas hasta el final de la temporada que será el 4 de diciembre y el 27 de noviembre respectivamente. Por su parte, Bodas de sangre, la versión de Vivi Tellas del clásico lorquiano, que se sube a escena en la sala más grande del complejo, la Martín Coronado, con 940 butacas, agotó desde su estreno todas las funciones y continúa la temporada hasta el 19 de diciembre. Cae la noche tropical (en el Cine Teatro El plata de Mataderos con 400 butacas) tuvo sus primeros dos fines de semana a un 80% de la capacidad de la sala y ya está muy bien vendido para los próximos dos.

El teatro Nacional Cervantes ofreció por su parte nuevas funciones de Obra del demonio, dentro del ciclo Invocaciones, en este caso a la figura de Pina Bausch, a cargo de la coreógrafa y bailarina Diana Szeinblum con un 80% de la sala ocupada.