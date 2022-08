Nico Vázquez protagonizará Tootsie en el teatro: “Es un antes y un después en mi carrera”

A días de anunciar la despedida definitiva de Una semana nada más, Nico Vázquez se prepara para un nuevo desafío teatral: protagonizar Tootsie, el aclamado éxito de Broadway inspirado en la multipremiada película de Sydney Pollack. Tras anunciarlo en sus redes sociales, el actor habló con LA NACION y confesó lo que significa este papel en su carrera.

En una producción conjunta con Gustavo Yankelevich y bajo la dirección de Mariano Demaría, esta divertida comedia llegará a las tablas del Lola Membrives en marzo de 2023 . En ella, Vázquez se pondrá en la piel de un actor desocupado que decide vestirse de mujer para obtener un papel en una novela. “Siento que este personaje me llega en el momento justo, no solo profesional sino personal por muchas cosas. Es una película que a mí me marcó mucho cuando la vi y hoy interpretar ese personaje arriba del escenario con tanto respeto y humor va a ser especial”, le reveló Vázquez a LA NACION, tras el anuncio oficial en sus redes sociales.

Encarnar este personaje (que inmortalizó Dustin Hoffman en la aclamada película de 1982) sin dudas será un gran desafío actoral, ya que Vázquez deberá someterse a una gran transformación física para lograrlo. “Para mí fue algo muy lindo y muy fuerte. Lo vengo preparando hace muchos meses en silencio a partir de un montón de cosas que fui viendo, observando y probando . Cuando me empecé a transformar en vestuario y en maquillaje lo empecé a sentir realmente”, aseguró.

“Nunca me pasó esto. En mi caso, soy bastante relajado y puedo estar hasta último momento haciendo chistes, y luego me conecto rápido con el personaje. Pero, en este caso, es como que me lo tomé muy en serio y fue muy mágico. En los primeros disparos de la foto [dice en referencia al afiche que se dio a conocer], ya estaba y todos empezaron a festejarme; fue muy emocionante”, recordó.