El cantante Nahuel Pennisi debutará como actor junto a Fernando Dente y Franco Masini

Un nuevo y ambicioso musical se sumará en septiembre a la cartelera teatral porteña. Se trata de Regreso en Patagonia, basado en una historia de Alejandro Roemmers con música de Nazareno Andorno y dirección de Sebastián Irigo. Pero la mayor novedad del proyecto, que ocupará el escenario del teatro Metropolitan 1, radica en que marcará el debut como actor en teatro musical de Nahuel Pennisi, el popular y querido cantante de música folclórica, que supo consagrarse en los festivales de Jesús María y Cosquín y que ya va por su tercer álbum solista, su tercer Premio Gardel y su tercer nominación a los Latin Grammy Awards. También serán de la partida Fernando Dente, que actualmente se encuentra coprotagonizando Kinky Boots junto a Martín Bossi y Laura Esquivel, y Franco Masini, actor de extracción televisiva pero también con antecedentes teatrales (Casi Normales, Marco Polo, Y un día Nico se fue), hoy trabajando en España. Como prueba de su interés y compromiso con el proyecto, el cantante de 31 años firmó el viernes el contrato que lo une a Circus Entertainment, la productora que llevará a cabo este emprendimiento teatral.

Nahuel Pennisi firmó el contrato para debutar como actor Gentileza

La obra cuenta la historia de Guillermo Prado (rol a cargo de Fernando Dente), un escritor al que la vida no le sonríe demasiado. Su trabajo no le hace feliz y sus sueños se desvanecen día a día, hasta que una tarde, luego de una jornada más terrible que las habituales, recibe el llamado de un amigo muy cercano, Rafael (personaje que encarnará Nahuel Pennisi), al que no ve hace un tiempo, y que lo invita a visitarlo a la Patagonia, donde vive con su mujer. Guillermo, cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (al que dará vida Franco Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Así cruzarán montañas, ríos, y diversos paisajes extraordinarios, en los cuales conocerán raros personajes que fortalecerán su incipiente amistad. Finalmente, cuando lleguen a la cabaña de Rafael, una revelación cambiará para siempre sus vidas.

El espectáculo, que tiene previsto su estreno para el 1 de septiembre, también cuenta en su elenco con la ex Patito Feo Laura Esquivel y Roberto Peloni, siendo el responsable de la dirección musical Javier López del Carril y la de las coreografías, Vanesa García Millán. Precisamente será esta profesional, junto al director general Sebastián Irigo, la encargada de seleccionar esta semana, en una audición abierta, a los artistas que conformarán el ensamble y a los que cubrirán otros roles de importancia. La cita es el jueves 14, a partir de las 9, en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639). Los interesados deben tener entre 18 y 40 años, y ser actores, actrices, bailarines, bailarinas o acróbatas, con excelente formación en canto y danza.

Fernando Dente será el protagonista de la obra Regreso en Patagonia Gentileza

Regreso en Patagonia es la versión teatral de la novela El regreso del joven príncipe, que el empresario Alejandro Roemmers (uno de los dueños del laboratorio Roemmers), devenido autor, publicó en 2008; y que es un claro homenaje al escritor Antonie de Saint-Exupéry y su obra máxima: El Principito. El libro de Roemmers continúa a su manera la historia del famoso best seller, haciendo regresar a la tierra a su protagonista, ídolo de niños, adolescentes y adultos. Sorprendentemente, la osadía literaria contó con la “bendición” de la Fundación Saint-Exupéry, dueña de los derechos de reproducción de El Principito (que hasta entonces se había mostrado renuente a aceptar cualquier texto relacionado con el clásico universal); hasta el punto de de que Fréderic D´Agay, sobrino nieto de Saint-Exupéry, concluyó prologando el libro. Como dato de color, se podría agregar que a Roemmers le demandó solo nueve días escribir la novela y que la escribió a mano, munido de una lapicera y un block de hojas, durante un período de intenso aislamiento, que vivió en Córdoba, en 1999. Aunque en su momento le entregó un ejemplar a cada amigo, recién decidió publicarla masivamente 10 años más tarde. Desde entonces fue traducida a una treintena de idiomas.

Franco Masini también estará presente en esta producción, que debutará en septiembre Gentileza