Taylor Swift se casó en simultáneo al partido de la selección argentina y estallaron los memes

Aunque para miles de argentinos, este viernes 3 de julio fue un momento crucial por el partido de la selección argentina frente a Cabo Verde, para los swifties la atención se la llevó por completo el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce. Según se conoció a través de las redes sociales, la estrella estadounidense se casó en el emblemático Madison Square Garden con decenas de celebridades invitadas.

Taylor Swift se casó con Travis Kelce (Foto: Instagram @taylorswift)

La pareja invitó entre 500 y mil personas, entre las que se encontraron figuras como Selena Gómez, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Tommy Hilfiger, Steven Spielberg, Beyoncé, Lana del Rey y Sabrina Carpenter, entre muchas otras. Además, según calculó Forbes, la celebración que se extiende por tres días consecutivos -empezó el jueves 3 con una cena de ensayo- tuvo un costo estimado de US$ 20 millones.

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en explotar con memes generados por los usuarios argentinos, quienes con humor bromearon que el momento elegido por la artista no fue el más indicado, debido a que toda la audiencia se encontraba atenta a los goles de Lionel Messi, lo que desde este lado del planeta se opacó su tan esperado momento.

Los mejores memes de la Argentina en el Mundial y Taylor Swift

Taylor Swift y la Argentina, el foco de los memes

Taylor Swift y Messi con la Argentina, los focos de los mejores memes

HOY JUEGA ARGENTINA Y SE CASA TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/zM6rfz9aL1 — pilu 🇦🇷 (@piludemierrr) July 3, 2026

Anya en la boda pic.twitter.com/S6qmskPVyj — Camy (@__ThatsSoFetch_) July 3, 2026

empezó la boda de taylor y argentina hizo gol pic.twitter.com/qWEKQ9OrPt — luli 🏹 revolución (@lulirevolucion) July 3, 2026

ED SHEERAN Y LA ESPOSA FUERON VESTIDOS DE ARGENTINA AL CASAMIENTO DE TAYLOR SWIFT https://t.co/ugL4IbTXHk — josefrita (@JoseePoy) July 3, 2026

eu tentando me camuflar como um lustre no casamento da taylor swift pic.twitter.com/sXjtupe8rV — acervo taylor brasil (@acervotaylorbr) June 30, 2026

- ¿Por qué tan elegante swiftie?



*Hoy se casa Taylor Swift muchacho pic.twitter.com/hom1WGkewa — Swiftie Mexicana 🇲🇽 (@LaTayMexicana) July 3, 2026

Hoy se casa la mismísima Taylor Swift y juega Argentina pic.twitter.com/KkWFHW23hF — giup ♡'s will🐝 (@wessallister) July 3, 2026

hoy se casa taylor swift y juega la selección pic.twitter.com/29wEKTfvDJ — cata¹²⁴³ 🍝 (@millscdes) July 3, 2026

Hoy se casa taylor y juega argentina 🙏🏻 pic.twitter.com/tTZG0D7jAd — giuli (@hwndior) July 3, 2026

argentina playing tonight and taylor getting married, living the best of my both worlds pic.twitter.com/i4tLxeTWVR — chia (@julianmiflaco) July 3, 2026

Yo hoy bailando en el casamiento de mi mejor amiga Taylor Swift mientras miro el partido de Argentina pic.twitter.com/Njz2kx2ml9 — isa bella (@riveryunfernet) July 3, 2026

TAYLOR DIO EL SI CUANDO MESSI METIÓ EL GOL AKBDLSJDKS ARGENTAYNA DESDE 2023 PARA SIEMPRE pic.twitter.com/LJfyn6b6xj — gab (@itswiftrp) July 3, 2026