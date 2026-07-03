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Taylor Swift se casó en simultáneo al partido de la selección argentina y estallaron los memes

La cantante estadounidense y su pareja, Travis Kelce, dieron el “sí, quiero”, al mismo tiempo que la albiceleste se enfrentó en un duro partido a Cabo Verde por el Mundial

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Los mejores memes por el partido de la Argentina y el casamiento de Taylor Swift
Los mejores memes por el partido de la Argentina y el casamiento de Taylor Swift

Aunque para miles de argentinos, este viernes 3 de julio fue un momento crucial por el partido de la selección argentina frente a Cabo Verde, para los swifties la atención se la llevó por completo el casamiento de Taylor Swift y Travis Kelce. Según se conoció a través de las redes sociales, la estrella estadounidense se casó en el emblemático Madison Square Garden con decenas de celebridades invitadas.

Taylor Swift se casó con Travis Kelce
Taylor Swift se casó con Travis Kelce(Foto: Instagram @taylorswift)

La pareja invitó entre 500 y mil personas, entre las que se encontraron figuras como Selena Gómez, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Tommy Hilfiger, Steven Spielberg, Beyoncé, Lana del Rey y Sabrina Carpenter, entre muchas otras. Además, según calculó Forbes, la celebración que se extiende por tres días consecutivos -empezó el jueves 3 con una cena de ensayo- tuvo un costo estimado de US$ 20 millones.

Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en explotar con memes generados por los usuarios argentinos, quienes con humor bromearon que el momento elegido por la artista no fue el más indicado, debido a que toda la audiencia se encontraba atenta a los goles de Lionel Messi, lo que desde este lado del planeta se opacó su tan esperado momento.

Los mejores memes de la Argentina en el Mundial y Taylor Swift

Taylor Swift y la Argentina, el foco de los memes
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