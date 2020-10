Nati Jota, sobre el acoso callejero: "Son unos asquerosos y desubicados"

Nati Jota utilizó sus redes sociales para compartir un fuerte mensaje contra el acoso callejero Crédito: Instagram:@natijota

29 de octubre de 2020 • 16:08

Nati Jota acostumbra a compartir todo tipo de anécdotas y reflexiones con sus seguidores en las redes sociales. En esta oportunidad, la influencer publicó una serie de stories en las que habló de un tema que le genera una gran preocupación: el acoso callejero.

"¿Hay algo lunar que están todos en modo acoso callejero? ¿O es que les calienta el modo colegiala? Para saber porque vengo haciendo esto hace un rato [mostró el dedo en signo de 'fuck you'] y ahí me siento un poco poderosa. Después me siento para el ort...", disparó.

"Una piba que no se puso una pollera de colegiala, se puso su uniforme de colegio, tiene que ir y volver bancándose estas cosas, qué mier...", continuó Nati Jota, claramente indignada por la situación.

Y agregó: "No nos queda otra que mirar para abajo y seguir caminando. Me pasa mil veces que paso entre grupos de chabones y voy mirando al piso como si hubiera hecho algo mal porque no puedo levantar la mirada. ¡En este caso tiene 18 años! Y le debe pasar a las de 14, 15, que se tienen que bancar eso de chabones grandes. Son muy asquerosos, desubicados y paj...".

La influencer profundizó su reflexión ante sus 1,8 millones de seguidores y siguió: "Así vivimos todos los días de nuestras vidas, no saben lo feo que es. Pueden intentar aprenderlo pero nunca lo van a entender. Y esto es lo menos. Que te digan algo te incomoda, pero representa un lugar de superioridad que creen que tienen. Otro día te hacen algo, un día te dicen 'muñequita' y otro día te tocan el cul... Otro día te agarran y te violan porque creen que pueden".

Y lejos de dejar atrás su enojo, cerró: "Ni siquiera por la presión social cierran un poco el cul... Imaginate cómo era antes que no se hablaba todo esto. A mí lo que me indigna es que, después de todo lo que se habla hoy en día, todavía haya chabones que sigan haciendo estas cosas en tu cara. Y si sos un paj..., guardatelo".