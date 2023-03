Teatrix lanzó un canal teatral online abierto y mañana ofrece diez obras gratis por el Día de la Memoria

escuchar

En el mes del aniversario de Teatrix , la plataforma teatral por excelencia, llegaron unas cuantas novedades . Por un lado, el festejo por los ocho años de actividad ininterrumpida. Pero hay más. En la búsqueda constante del crecimiento que supo tener desde sus orígenes, Mirta Romay, directora y creadora de la plataforma, se lanzó a nuevos desafíos, ampliando los horizontes .

Si los primeros años de Teatrix fueron de crecimiento estable y sostenido, a razón de un 4 o un 5% mensual, en los primeros dos meses de la pandemia registró un salto exponencial en su crecimiento. Entre marzo y abril de 2020 , la cantidad de suscriptores creció un 300%, un número absolutamente sorprendente. Y el pico máximo fue durante abril, con 165 mil horas de visualizaciones. En tanto las visitas al sitio fueron de dos millones en total.

La novedad es que Mirta Romay hoy presentó a los medios el lanzamiento de su nueva señal Teleteatrix Fast, como parte de su estrategia de expansión. La señal lineal se transmitirá en vivo, desde mañana, las 24 horas del día, y se podrá acceder desde la plataforma de Teatrix (teatrix.com), entrando a Teleteatrix de forma gratuita y sin necesidad de crear un usuario .

Mirta Romay, la creadora de Teatrix Gentileza Teatrix

Las primeras señales Fast (free ad-supported streaming televisión o también televisión gratuita con publicidad por streaming) , como Pluto y Tubi fueron tomando un brío muy importante en la competencia entre plataformas y empezaron a ganar espacio y público. Estas señales Fast son lineales que se comercializan con auspiciantes, con programática y para el usuario final son absolutamente gratuitas. “En el proceso de expansión empezamos a pensar en incorporarla y, en lo personal, lo que me pasó es que cuando comencé a analizar el proyecto me di cuenta de que era volver hacia atrás: porque son lineales, con anunciantes. Era casi como la vieja televisión transmitida ahora por Internet. Con lo cual se me ocurrió un packaging divertido, que rememore a la vieja televisión, con segmentos, con cápsulas que nos la recuerdan o nos den un guiño con antiguas costumbres. Y, al mismo tiempo, produce un efecto de curaduría en las obras seleccionadas para ese segmento”, cuenta Romay entusiasmada porque lo que tiene entre manos y que estará disponible en unas horas es algo que cree podría renovar el modo de visionado de ficción.

La nueva señal “televisiva” será transmitida desde Teatrix como en aquella añorada televisión de antes y presentará obras de teatro y espectáculos que fueron suceso en el off como también éxitos de la avenida Corrientes protagonizados por Adrián Suar, Mercedes Morán, Diego Peretti así como éxitos encabezados por auténticos mitos vivientes de nuestra escena como Héctor Alterio, Pepe Soriano, Luis Brandoni, Nacha Guevara, Marilú Marini, Susana Rinaldi, Miguel Ángel Solá, Julio Chávez, Oscar Martínez; así como también obras maestras que interpretaron leyendas de la escena porteña como Alfredo Alcón, Rodolfo Bebán, Carlos Carella, Enrique Pinti, China Zorrilla, Ana María Campoy, y las destacadas y premiadas producciones de Alejandro Romay.

Enrique Pinti, en Antes de que me olvide, gratis el 24 de marzo por Teatrix Gentileza Teatrix

“Otro tema que me resultó importante en la reflexión es que me di cuenta de que la televisión abierta de aquella época tenía un valor que hoy no lo tienen las plataformas: el del descubrimiento. Nosotros llegábamos a la televisión a ver con qué nos encontrábamos y en eso descubríamos actores, programas. Era una televisión que ayudaba fuertemente a la generación y a la promoción. Y encontré que esta señal tiene el mismo efecto porque está abierta, porque el que entra va a descubrir algo nuevo, como un contenido que nunca se hubiese ido a buscar a la plataforma porque lo desconocía o desconocía su obra en el caso de un artista en particular”, sostiene Romay.

Esta señal junto con la suscripción forma un modelo de negocio híbrido. Un usuario puede entrar a la plataforma y elegir ver la señal o suscribirse. Esto es lo que está comenzando a ocurrir en muchas plataformas y ofreciendo a los usuarios una doble forma de disfrutar los contenidos. Cuando un usuario ingrese a la página se va a encontrar con estas dos opciones.

A su vez, este viernes 24 de marzo, al conmemorarse un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y anticipándose al Día Internacional del Teatro (el lunes 27 de marzo), y comenzando ese día los festejos por el octavo aniversario de Teatrix, la plataforma teatral argentina decidió presentar de manera gratuita en su plataforma solo por 24 horas , desde la medianoche de hoy hasta la medianoche de mañana, un día entero de teatro de la memoria, con títulos en carácter de estreno que mucho hacen al recuerdo y la memoria de los argentinos. “El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y entiendo que la memoria es uno de los elementos fundamentales de Teatrix –explica Romay y continúa–. “El teatro es efímero, es convivio, es algo que después se transforma como en una especie de rumor. Acá, en nuestra plataforma, queda la memoria, el recuerdo de nuestros artistas, de nuestras producciones, y podemos volver una y otra vez sobre ellas para deleitarnos, para pensarlas, para reflexionar porque cada una de ellas es una pintura de época y además el teatro al ser un arte colectivo refleja un inconsciente social de ese momento histórico que nos pinta exactamente qué ocurrió, cómo eran esos personajes, qué pensaban. Por eso, también lo lanzamos un 24. Nos permitía englobar y articular el aspecto de legado de Teatrix”.

El musical De eso no se canta -con Nicolás Cúcaro, Déborah Turza, Tomás Pol, Julián Rubino y Laura González- estará gratis 24 horas por el Día de la Memoria gentileza

Los espectáculos que se ofrecerán gratis son: Antes que me olvide, con Enrique Pinti; Las canciones que nunca volví a cantar, con Nacha Guevara; Como hace 3000 años, con Héctor Alterio; La nona, con Pepe Soriano; Hoy como ayer, con Susana Rinaldi (un musical intimista con los poemas textos y canciones de María Elena Walsh); De eso no se canta, el espectáculo sobre canciones prohibidas y autores censurados, creado por Pablo Gorlero; Simplemente Eladia, con Susan Ferrer, un unipersonal creado sobre los textos poemas y canciones de Eladia Blazquez; Eva y Victoria, en la versión dirigida por Manuel Gonzalez Gil; J. Timmerman, escrita y dirigida por Eva Halac, con Guillermo Aragonés; y Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza, con María Merlino.

Es claro que aquel crecimiento desenfrenado iba a mermar luego de los sucesivos aislamientos. El año pasado Mirta Romay recordaba a LA NACION que por aquellos meses pandémicos “multiplicamos por cinco las suscripciones y después, cuando las cosas empezaron a volver a la normalidad, tuvimos un éxodo parecido al que sufrieron todas las plataformas. Pero desde diciembre venimos creciendo entre un tres y un cinco por ciento por mes, una tasa parecida a la que teníamos antes de la pandemia. Estamos muy enfocados en crecer no solo en Argentina, sino también en otros mercados donde hemos podido desembarcar: México, Bolivia y Paraguay”, repasaba hace un año atrás. Y así lo hizo.

“ En la etapa de la pospandemia se produjo una híper competencia entre plataformas, se generaron muchas nuevas, empezaron a competir por precio y por contenido. Eso debilitó el sistema de suscripción y agotó al suscriptor que tenía que ir de una plataforma a otra. Nosotros lo empezamos a detectar el año pasado. Comenzamos a hacer una expansión hacia el exterior. Eso nos trajo que al día de hoy tengamos casi un 40% de nuestra facturación que llega desde afuera”, explica hoy en día Mirta Romay, la creadora de Teatrix, hija de una de las personalidades más importantes de la televisión argentina: Alejandro Romay, considerado el zar de la televisión nacional.