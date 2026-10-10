A tu lado, Camila: un musical que acerca a los más jóvenes a la trágica historia de amor de mediados del siglo XIX

Libro y letras: Marisa Vicentini. Música: Bianca Cuscuna y Facundo Cicciu. Director general: Tomi Capano. Dirección músical: Facundo Cicciu. Elenco: Bianca Cuscuna, Iñaki Crotto, Hernán Matorra, Olivia Galatro, Enrique Cragnolino, Gaby Schapiro, Rut Feith y otros. Coreografía: Vero Pacenza y Florencia Liserre. Vestuario: Marisa Vicentini. Escenografía: Agustín Justo Yoshimoto. Iluminación: Eduardo Maggiolo. Sala: Caras y Caretas (Sarmiento 2037). Funciones: viernes, a las 21. Duración: 105 minutos. Nuestra opinión: Buena.

A través de los años la trágica historia de amor de Camila O’Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez no ha perdido vigencia. Sobre todo para los hacedores de musicales. En 1989 subió a escena la primera versión musical del drama de época: Camila, protagonizada por Mónica Núñez Cortés y Osvaldo Laport, en el Teatro Premier. Luego, en 2013, fue el turno de Camila, nuestra historia de amor, con Natalie Pérez y Peter Lanzani, en el Teatro Lola Membrives. Ahora llega una nueva propuesta, de corte independiente: A tu lado, Camila, con los juveniles Bianca Cuscuna e Iñaki Crotto, en el teatro Caras y Caretas, en las adyacencias de la avenida Corrientes.

La historia es bien conocida por el público adulto, no solo por los numerosos libros que la relatan con lujo de detalles, sino por el exitosísimo film nacional que llegó a estar nominado a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera en 1985: Camila, con Susú Pecoraro e Imanol Arias al frente del elenco y dirección de María Luis Bemberg. Pero, claro, a medida que se suman nuevas generaciones, el interés se renueva y tiene sentido recordar los pormenores de la trama.

Hacía mucho que en un musical de características independientes la partitura no resaltaba tanto Margarita Crotto

Camila O´Gorman, de 22 años, era una joven de una familia patricia y muy amiga de Manuelita Rosas, la hija del gobernador de Buenos Aires. Y Ladislao Gutierrez, de 24, un sacerdote tucumano, que, al poco tiempo de arribar a la gran provincia, se convirtió en cura de la parroquia de San Nicolás y Socorro, a donde Camila asistía a misa y se confesaba. Aunque él en un principio se resistió, terminaron perdidamente enamorados el uno del otro y luego, enfrentando todos los prejuicios de la época, se dieron a la fuga e intentaron vivir como una pareja normal en Goya, impartiendo clases en un colegio primario y aguardando el nacimiento de su primer hijo. Todo esto hasta que fueron apresados y, pese a los pedidos de clemencia, terminaron fusilados el 18 de agosto de 1848 por orden de Juan Manuel de Rosas. Lejos de considerarlo “un escandaloso romance prohibido”, hoy la Historia reivindica la relación de Camila y Ladislao; y en vez definir lo sucedido con ellos como un castigo ejemplar, lo juzga como un acto de barbarie.

El musical recientemente estrenado (al igual que los dos anteriores) se encolumna, ideológicamente, con la revisión progresista de los hechos. Sin embargo, llama la atención que al ingreso de la sala se repartan –a manera de souvenirs- cintas de color rojo intenso que remedan la divisa punzó que los partidarios de Rosas debían usar obligatoriamente en la Argentina de mediados del siglo XIX, como signo de lealtad política y, de algún modo, de aprobación a las prácticas autoritarias y hasta cruentas del gobierno federal.

En el musical, se destaca también el vestuario Margarita Crotto

Dejando de lado ese “detalle”, el musical, como tal, es bueno y tiene varios puntos a destacar. En principio, la música y las letras de todas canciones. Hacía mucho que en un musical de características independientes la partitura no resaltaba tanto. Los ritmos son variados y pegadizos y los versos incluyen cuotas de poesía y metáforas históricas, siempre en un tono cercano al gusto musical de los jóvenes de hoy. En cuanto a los desempeños actorales, sobresalen tres por encima del resto. Iñaki Crotto, como Ladislao Gutierrez, es dueño de una hermosa voz para la música melódica y posee suficientes recursos interpretativos para el personaje protagónico masculino de la obra. Si bien ya contaba con algunos créditos profesionales, aquí se revela como una figura del género a tener en cuenta de ahora en más. Gaby Genovese, como Joaquina O’Gorman, la madre de Camila, canta bien y muestra fuerza y vulnerabilidad, según su rol se lo demanda. Por último, Ruth Feith sorprende como La Perichona, la abuela rebelde de Camila. Su rendición de su único tema la muestra como una cantante de importante rango y es de lo mejor de la noche. Bianca Cuscuna es una correcta Camila, con mayor destreza actoral que vocal. Otro elemento relevante de la producción es el vestuario: elegante, puntilloso y evocador.

Si bien la obra está bien dirigida, hacia el final, inexplicablemente, algo sucede. Las últimas tres escenas lucen desprolijas y los temas se escuchan desafinados. Y al epílogo del fusilamiento le falta dramatismo y lirismo.