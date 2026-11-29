En el microestadio, que está emplazado en el barrio porteño de Villa Crespo, habrá shows de distintos artistas nacionales e internacionales; descubrí los detalles
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En diciembre hay distintos recitales y shows en el Movistar Arena. En el microestadio se presentan distintos artistas nacionales e internacionales, debido a la calidad de su sonido, su comodidad en los accesos, la oferta que entrega en gastronomía y la visibilidad al escenario.
Es un lugar que tiene una capacidad para alrededor de 15.000 personas y es uno de los escenarios más convocantes en los últimos años. Sus próximas fechas incluyen tanto artistas nacionales como internacionales. En este sentido, muchos se preguntan cuál es la agenda de shows para el mes de diciembre.
Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales del mes de noviembre 2026
|Fecha
|Artista / Evento
|Entradas
1 de diciembre
Baby Metal
2, 3 y 4 de diciembre
Omar Courtz
5 de diciembre
Rata Blanca
6 de diciembre
Diego Torres
7 de diciembre
Desakata2
8 y 9 de diciembre
Angela Torres
11 de diciembre
Gabriel Rolón
12 y 13 de diciembre
Alejo Igoa
14 de diciembre
Slayer
15 y 16 de diciembre
K4OS
17, 18 y 19 de diciembre
BOM: Lali y Miranda!
22 y 23 de diciembre
Disney
Dónde queda el Movistar Arena
El Movistar Arena se encuentra en el barrio porteño de Villa Crespo, junto a la cancha de Club Atlético Atlanta. Más precisamente, su dirección es Humboldt 450. También cuenta con una entrada de ingreso Av. Corrientes 6094.
Cómo llegar al Movistar Arena
La ubicación que tiene este estadio le permite tener una gran accesibilidad, especialmente en transporte público. A continuación, todas las formas de llegar al Movistar Arena y sus principales accesos:
Colectivos:
- 19, 34, 42, 55, 65, 71, 76, 78, 90, 93, 111, 127, 176. También hay paradas del Metrobús en avenidas cercanas como Av. Corrientes y Av. Juan B. Justo, en cercanía al Movistar Arena.
Trenes:
- San Martín (estación Villa Crespo).
- Urquiza (estación Federico Lacroze).
Subte:
- Línea B (estación Dorrego).
Estas opciones permiten llegar al Movistar Arena desde diferentes puntos de la ciudad y son las vías recomendadas para los asistentes a los eventos.
A su vez, se puede ir en auto al estadio, aunque puede ser difícil encontrar lugar para estacionar por la alta demanda de la zona. Los accesos vehiculares principales son Av. Corrientes y Humboldt. Desde el centro porteño se recomienda tomar Av. Corrientes hacia el oeste hasta llegar al barrio de Villa Crespo. También es posible acceder desde el norte por Av. Juan B. Justo.
Cabe recordar que el Movistar Arena cuenta con un estacionamiento dentro de su predio exclusivo para los asistentes de sus shows. Este está gestionado por Seeker Parking, donde se puede reservar y asegurar el lugar con anticipación. Su valor ronda los $8000 por evento.