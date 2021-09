Akróasis, el festival de teatro desarrollado en pandemia

Qué importante resulta en los vínculos el oír, y saber observar lo que le pasa al prójimo, sea en la interacción de un intercambio laboral, en la creación de un hecho artístico, o en un intercambio cotidiano al azar. “Akróasis” es una palabra de origen griego que significa “reunión de sabios”, y tiene que ver con la actividad de escuchar y saber percibir . Esa idea es la esencia madre del Festival que la Compañía de Dramaturgos Inquietos lleva adelante desde 2018, con el fin de crear un espacio de experimentación y creación, en el arte de escribir teatro.

Como resultado de un largo y frondoso proceso creativo donde la dramaturgia es el foco y la absoluta protagonista, desde el próximo sábado 4 de septiembre tendrán lugar en el Teatro Border los estrenos de 12 obras desarrolladas íntegramente bajo contexto pandémico. En las piezas se verá reflejado el trabajo de 136 artistas, donde la pluralidad de géneros, temáticas y poéticas se convierte en el principal atractivo del evento.

Pedro Velázquez es el fundador y director general del proyecto. Nació hace 37 años en La Plata, las diagonales lo alumbraron bajo un sol capricorniano con ascendente en Tauro y Luna en Libra. En su ciudad natal tomó clases de actuación en la Escuela de Teatro de La Plata; además estudió música en el Conservatorio Gilardo Gilardi y, también se formó en literatura. A los 21 se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de cumplir nuevas metas, además de formarse. “En determinado momento tomé la decisión, a partir de un hecho trágico de un amigo, que también estudiaba actuación, y murió muy jovencito. Agustín Gómez, el mayor maestro y guía del arte. Eso me hizo reaccionar, y dije: ‘Me voy ya, porque el tiempo no sobra’, así que me vine para la Capital –recuerda–. Ya en La Plata había comenzado a ser intérprete en distintas obras independientes y, luego cuando vine a Capital Federal me metí de lleno en la Fundación Julio Bocca a estudiar la carrera de teatro musical. Ahí fue el lugar donde comencé a abrir puertas que tenían que ver, por supuesto, con el intérprete, pero también comencé a interiorizarme en todo lo que es dirección y puesta en escena. Comencé a indagar en lo que es escribir dramaturgia y comencé a tener contacto más profundo con la música, también”.

La obra Soy mucho más que palabras, en Akróasis Julieta Sorrentino - Akróasis

En su carrera meteórica, se cruzó con maestros como Julio Chávez, Rubén Viani, Claudio Tolcachir, Mauricio Kartun, Enrique Pinti, Ricardo Pashkus, Flavio Mendoza y Norma Aleandro, entre otros. Y así fue que hace cuatro años fundó “Akróasis, Compañía de Dramaturgxs Inquietxs”, una idea que se nutre de la fuerza colectiva que genera la sumatoria de energía de sus integrantes.

“Creo que el nombre es perfecto. Me lo dijo Viviana Santángelo, una profesora de literatura que es muy amiga mía. Estábamos buscando nombres y me dijo ‘ akróasis: reunión de sabios ’. Y si bien la palabra sabios nos queda muy grande, me gustaba la reunión de gente que sabe sobre determinada cuestión y este concepto que está centrado en la actividad de saber escuchar, percibir y comprender. Porque creo que lo que tiene Akróasis es comunidad, es comunitario. Es una reunión de muchas personas y estamos escuchándonos y estamos aprendiendo a partir de compartir. Así que más allá de lo de sabios, esa es la génesis de la palabra y como resuena en Akróasis, la compañía de dramaturgos inquietos”, contó Velázquez.

En esta segunda edición del festival, los dramaturgos integrantes fueron desarrollando su obra a partir de ideas disparadoras. Lo hicieron bajo el marco de un taller inicialmente presencial y luego, en su mayoría, virtual. Velázquez fue el encargado de la tutoría durante el proceso de escritura. Las categorías abarcan teatro de texto, teatro físico y teatro musical.

“La necesidad fue inicialmente la de fundar la Compañía. Todavía no estaba muy en claro que quería fundar el Festival. Eso fue una consecuencia. Quería generar un espacio de taller de escritura que integre una pluralidad de estilos, un espacio de encuentro. Eso fue el primer impulso, puro amor al arte. Era generar un espacio donde poder juntarnos a debatir, a escribir, a compartir escritura. Un taller de escritura que tenga además el distintivo que en determinado momento del proceso podamos empezar a ver cómo ese texto funciona con actores y con actrices, y entender la dramaturgia desde ese lado”, relata.

Ensayo de la obra La niña de las luces Julieta Sorrentino - Akróasis

Además, en esta segunda edición, las puestas en escena son sustentables y sostenibles. La Compañía cuenta con un contundente equipo, donde escenógrafos y vestuaristas estuvieron inmersos en un profundo trabajo de investigación sobre esta temática para luego aplicar lo obtenido en los diseños de cada obra de teatro.

“Consideramos que el arte atravesado por la conciencia ecológica y viceversa, constituye una herramienta primordial en estos tiempos de tragedias ambientales. Nos preguntamos qué pasa con la escenografía una vez que termina la obra, y generalmente la escenografía y los vestuarios se desechan –aclara el director–. Decidimos contar con recursos que generalmente se desechan como botellas, saches de leche, bolsas, cartón, tapitas... Y no sólo eso, sino que a través de toda la investigación que se hizo, se armó un grupo de trabajo donde se profundizó en nuevas maneras de pintar, de pigmentación; en texturas con cebolla, con cáscara de banana. Se generó una gran red de información. Akróasis puede crecer, si seguimos sosteniendo esta modalidad de hacer teatro, creo que puede hacer historia y puede marcar un camino para futuras generaciones que no van a dudar en hacer teatro sustentable y sostenible”.

No es un dato menor que el teatro Border, sede donde sucederá el festival, es un espacio también articulado desde una consciencia sustentable . La sala está ubicada en Godoy Cruz 1838, Palermo, y es el sitio ideal para que la tercera etapa de Akróasis suceda. Las funciones de este año serán los sábados y domingos de septiembre a las 11, a las 13 y a las 15. Los jueves 9, 16 y 23 de septiembre, a las 19.30; y los martes 5 y 12 de octubre, a las 22. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral.

El enorme grupo de jóvenes creativos de Akróasis Julieta Sorrentino - Akróasis

Los autores y las obras que participarán del festival son: Alu Sandez (Señales), Ariel Dabbah (Lo de Charly), Camila Diez y Lucía Martinovich (Soy mucho más que palabras), Dai Vera y Gabs Inti (En la piel de la cebolla), Guillermo Dario (Recuerda), Jessi Terán (Noche con Aisa), Laura Medina (El día en que me voy a morir), Luis Porzio (La niña de las luces), Lula Ocampo y Marcelo Andino (Lucy en el cielo con piedras), Rocío De León y Hernán Matorra (Pre-Mortem), Rocío Pérez Valdenegro (2000), Vicki Municoy y Fernando Nazar (No es fácil escucharla) y La compañía 1ª y 2ª edición (autoría colectiva del Biodrag).

Durante cada etapa y a través de convocatorias abiertas se fueron conformando los equipos de producción ejecutiva, coordinado por Maxi López y realizaron audiciones online para encontrar a los intérpretes, además de seleccionar a los responsables de hacer la dirección de actores y puesta en escena. Ellos son: Adriana Cuellar, Analía Isabel Paz, China Andrea Villagrán, Belu Moras, Diego Jaraz, Ariel Dabbah, Alu Sandez, Pedro Velázquez y Facundo Pennesi, Gonzalo Berón Muñoz, Jesica Livorsi, Nicolás Serraiti, Rodri Gramajo, Soledad Antelo y Wilfredo Parra.

“Todo el sistema del proyecto lleva a sus integrantes al juego, a la creación y a vivir la dramaturgia en tres etapas. La primera es la denominada ‘de escritorio’, donde se lleva a cabo el Taller de escritura. La segunda es ‘miradas’, donde se ve cómo funciona el texto a partir del intercambio entre directores, intérpretes y el equipo creativo. Y, por último, en la tercera etapa se da el encuentro con el público”, describe Pedro Velázquez, fundador y director general de Akróasis, con la convicción en su tono de saber que los astros ya están alineados.

La programación completa de Akróasis puede chequearse a través de Alternativateatral.com.

