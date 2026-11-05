Albana Fuentes, la elegida para componer a Anna en Frozen: “Estoy muy honrada de volver a interpretar a una princesa de Disney”

El ciclo de grandes comedias musicales en el Teatro Gran Rex que se inició hace cuatro años con Matilda hoy sumó una novedad importante para su gran y esperado título de 2027: Albana Fuentes será Anna, una de las protagonistas de Frozen, el musical de Disney que se estrenará en mayo. Será el quinto de estos grandes espectáculos que vienen encarando Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg (Carlos y Tomás).

“Estoy súper contenta, va a ser una producción increíble -confesó a LA NACION la joven actriz, minutos después de conocerse la noticia en el marco de los anuncios de Disney para 2027-. Tengo muchas expectativas y estoy ansiosa por saber quién hará de Elsa, el otro personaje central. También están buscando a las niñas, a las que harán de Anna y Elsa de chicas”. Durante la presentación de este jueves al mediodía, la joven actriz que debutó en escena encarando el rol de Ariel en La sirenita, subió al escenario para interpretar “¿Y si hacemos un muñeco?”, uno de los temas emblemáticos de esta historia que transcurre en el mágico reino de Arendelle.

Disney confirmó a Albana Fuentes como Anna para el musical de Frozen

“Yo quería formar parte de esta producción, le había escrito al equipo para que me tuvieran en cuenta para el proceso de selección del elenco. Me aprendí el musical de memoria y ya no sabía qué otra cosa practicar para estar lista. Llegado el momento hice la audición, confieso que estaba más ansiosa todavía de cuando me presenté para La sirenita y ahora acá estoy: súper contenta y súper honrada de volver a interpretar a una princesa de Disney”, apunta quien luego de aquel éxito trabajó con Flavio Mendoza en Una mágica Navidad, fue la hija de Campi en Papá por siempre y encaró el rol de Dorothy en El mago de Oz.

Albana Fuentes en La sirenita, su debut actoral Martín Ponczyk

Desde fin del año pasado, cuando se anunció la llegada de Frozen para la temporada invernal de 2027, el grupo de productores junto al equipo artístico liderado por Ariel Del Mastro y Marcelo Caballero inició la búsqueda de talentos de alcance nacional para encontrar a la actriz encargada de personificar a los personajes de Elsa y Anna. Todo ese material, todavía en proceso, será la base de la docuserie Frozen: camino al musical, que estará disponible en Disney+ y ofrecerá una mirada exclusiva detrás de escena del proceso de audiciones de las niñas que se presentaron al casting para interpretar a las hermanas en su infancia.

“Es mi sueño hecho realidad”, había confesado la joven actriz y cantante cuando quedó seleccionada para La sirenita, el otro musical de Disney que llegó al Gran Rex a 35 años del estreno de la película animada basada en el cuento de Hans Christian Andersen. Durante su adolescencia Albana Fuentes estudió en un colegio técnico con orientación en informática. En esa línea, arrancó la carrera de Análisis de Sistemas y trabajó como community manager en una librería. Pero el arte siempre estuvo ahí como algo latente. Tomó clases de comedia musical en el Instituto Argentino de Musicales y completó su formación con maestros como Leandro Bassano, Maximiliano Conti y Julia Tozzi.

A juzgar por los hechos, todo ese proceso formativo fue fundamental para que, entre 1723 postulantes, ella haya sido elegida para la princesa del fondo del mar de La Sirenita. En ocho semanas, esa megaproducción vendió unas 198.000 entradas, marcando un récord histórico entre los espectáculos de temporadas cortas.

Albana Fuente en El mago de Oz. su último trabajo Gza de Ailén Garelli, TNC

Luego de Matilda, School of rock, La Sirenita y Charlie y la fábrica de chocolate, será el turno de Frozen. En la trama, Elsa posee el mágico poder de crear hielo y nieve, un don que, al no poder controlar, la lleva a aislarse del mundo y de quienes más ama. Cuando sus poderes desatan un invierno eterno sobre el reino, Anna emprende una aventura para encontrar a su hermana, acompañada de entrañables personajes que la ayudarán a descubrir el verdadero significado del amor. Para dar vida a esta nueva historia el equipo creativo de esta compleja maquinaria escénica se completa con Analía González, en la dirección coreográfica; Sebastián Mazzoni, en lo vocal; Maxi Vecco, en el diseño audiovisual; y José Ponce Aragón, en el diseño escenográfico.

Albana Fuente en Frozen, lo que se viene Gentileza

Las entradas anticipadas para Frozen, el musical, ya están a la venta en la página tuentrada.com. El debut de uno de los títulos fuertes de 2027 será el jueves 20 de mayo. El costo de los tickets va de los 63.250 pesos, en el pullman, a los 109.250, para las butacas de la platea más cerca del gran escenario del Gran Rex.