La sirenita es récord: la increíble cantidad de entradas que vendió y la obra popular a la que corrió al segundo puesto

Al mismo tiempo que miles del personas siguen el streaming de los investigadores del Conicet sobre su tarea en las profundidades oceánicas cercanas a Mar del Plata, la llamada capital nacional del teatro de verano, en el circuito comercial porteño una historia de una sirenita que vive en el fondo del mar acaba de romper una marca histórica: la de mayor cantidad de espectadores teatrales en un temporada corta.

Hoy finaliza La Sirenita, la versión teatral de la película de Disney que se estuvo presentando en el teatro Gran Rex. En ocho semanas vendió 197.732 entradas (datos de las 16 horas). Así superó la marca de espectadores que había obtenido en la misma sala Casados con hijos, el éxito televisivo llevado al escenario.

Durante estas 8 semanas, el efecto La sirenita transformó el tránsito de la avenida Corrientes al 800

“Es un récord fantástico, no imaginábamos algo así. Si hubiéramos obtenido registro similares a Matilda o School of Rock, las otras dos producciones del mismo equipo creativo, ya hubiéramos estado contentos. Esto nos superó. La versión local de La Sirenita está al nivel de las grandes producciones de Nueva York o Londres, de esto no tengo duda", apunta en diálogo telefónico Andrés Cordero, el dueño del Gran Rex.

La impactante repercusión obtenida por esta historia producida por Tomás y Carlos Rottemberg, MP Producciones (Mariano Pagani y Maga Altman) y Ozono Producciones (Fernando Moya y Pablo Kohlhuber) se produce en medio de un contexto en baja de espectadores en lo que se refiere a teatro comercial en su comparativa con el 2024.

Según los registros de Aadet, la cámara del sector, recién la primera semana de vacaciones de invierno se logró superar en un 2 por ciento los número de igual semana del año pasado. Sin duda, la repercusión obtenida por La sirenita fue clave para revertir la tendencia negativa. “El sector del teatro comercial viene muy golpeado, eso es cierto. En proyección, el récord que se acaba de establecer deja la vara bien alta para cuando estrenemos el año próximo Charlie y la fábrica de chocolate, que encarará el mismo equipo creativo que ya estuvo a cargo de Matilda, School of Rock y La sirenita“, agrega Cordero.

Andrés Cordero, el señor del Gran Rex, en donde La Sirenita superó el récord de público de Casado con hijos que también se había presentando en la misma sala

Antes de comenzar la última función, Mariano Pagani, del equipo de productores, suma sus impresiones. “Es impactante lo logrado. La cifra de casi 200.000 espectadores en 8 semanas también impacta mucho en las oficinas de producción de Londres y Nueva York. No pueden creerlo. En lo local, que se trate del tercer título del mismo equipo creativo para estas grandes producciones es algo que, entiendo, el público agradece, genera un valor en sí mismo”, señala el experimentado productor.

Ya a finales de enero, cuando se inició la preventa de La sirenita, los números fueron impactantes. La mañana del primer día en el cual se podían adquirir entradas se vendió una localidad por minuto. Pero ni los mismos productores imaginaron tal suceso. La marca lograda por esta impecable puesta marcó un nuevo mojón en lo que se refiere a temporadas cortas de teatro.

En términos históricos, el primer récord de este tipo fue en el verano de Mar del Plata de 1986/7 con El negro no puede. La protagonizó Alberto Olmedo, quien compartía escenario con Javier Portales, César Bertrand, Adrián “Facha” Martel, Silvia Pérez, Susana Romero, Beatriz Salomón, Nancy Herrera y Divina Gloria. Aquel año vendió 118.500 entradas con esa comedia que llevaba la firma de Hugo Sofovich. El fenómeno fue tal que, como recordó Carlos Rottemberg (uno de los productores de la obra junto a Guillermo Bredeston), luego de la segunda función de los sábados en la puerta del Neputo se instalaba gente con sus reposeras y mates para hacer cola a la espera de que se abriera a las 10 de la mañana la boletería del teatro.

Adrián "Facha" Martel, Beatriz Salomón, Alberto Olmedo y Javier Portales sobre el escenario del teatro Neptuno, de Mar del Plata, en una escena de El negro no puede

A la entrada como a la salida del teatro siempre había una multitud de gente en medio de patrulleros y personal de seguridad que intentaban contener la euforia popular. Antes de comenzar la temporada, Olmedo dudaba que la comedia funcionara. Se confundió. A quien no le fue bien esa misma temporada fue a Alfredo Alcón con Los caminos de Federico, con puesta del catalán Lluis Pasqual. Pero eso es otra historia.

Si a lo largo de los años la temporada de teatro de verano estuvo dominada por la diversidad de títulos que se presentan en Mar del Plata, durante el período vacacional de 2011/12 el paisaje serrano de Carlos Paz pateó el tablero. Ese año Flavio Mendoza estrenó Stravaganza y generó otro verdadero fenómeno de público. Fue tal impacto de esa megra producción en la que actuaban también Diego Reinhold, Cinthia Fernández, Gisela Bernal y Noelia Pompa, que logró vender 168.000 entradas durante el verano en la ciudad cordobesa del reloj Cu-Cú, el cuarteto y de un furioso pop latino.

Flavio Mendoza, con Stravaganza, logró superar el récor de público de Olmedo y poner a Carlos Paz en el centro de las temporadas de verano

“Stravaganza realizó un cambio muy grande en el teatro argentino, no porque no haya cosas buenas, pero sí porque trajo un show bien al estilo Las Vegas, que está a la altura de esas producciones”, sostuvo el platinado artista nacido y criado en un circo familiar. Luego de su temporada en la villa serrana la propuesta se presentó en Buenos Aires pero fue en Carlos Paz en donde Flavio Mendoza rompió el récord de entradas vendidas que había establecido Alberto Olmedo un año antes de su muerte en la misma ciudad de Mar del Plata.

En el verano de 2023, la ciudad de Buenos Aires fue la que pateó el tablero. En el imponente Teatro Gran Rex, la sala con mayor cantidad de butacas en nuestro país, se estrenó Casados con hijos, que protagonizaron Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi. La historia de la familia Argento y sus vecinos había nacido bajo el formato de una sitcom que se emitió por la pantalla de Telefe en 2005, basada en la original norteamericana Married with Children. La pandemia hizo que se su llegada a un escenario tuviera que suspenderse, pero ya antes de subir el telón pisó fuerte en la preventa (60.000 tickets en esa producción de Gustavo Yankelevich). A lo largo de las 93 funciones, las mismas que La Sirenita en la misma cantidad de semanas en cartel, se vendieron 194.023 tickets.

Guillermo Francella y Florencia Peña protagonizaron Casados con hijos, un éxito que parecía imposible de superar hasta la llegada de la historia de una sirenita, en el mismo escenario, que se enamora de un príncipe

Luego de su paso demoledor por Buenos Aires, Casados con hijos hizo un temporada en Córdoba. Como había sucedido en centro porteño, también fue un éxito. Un éxito un tanto previsible por el peso de la convocatoria de su elenco como la transcendencia de esta historia televisiva que se convirtió en un verdadero objeto de culto que se fue transmitiendo de generación en generación.

La Sirenita, el título que superó a Alberto Olmedo, a Stravaganza y a Casados con hijos

Así se llega a La Sirenita, esta otra historia protagonizada por alguien desconocida antes de su estreno, Albana Fuentes, rodeada por Osvaldo Laport, Evelyn Botto, José María Listorti, Pablo Turturiello y, Valentín Zaninelli, entre otros; bajo la dirección de Ariel Del Mastro. Estas últimas semanas el impacto en la venta de localidades fue tan contundente que Carlos Rottemberg subió a su cuenta de X un pedido para que la gente no se acercara a la boletería porque ya no había localidades disponibles. Y un “detalle” para no pasar por alto: el Gran Rex tiene una capacidad de algo más de 3.000 butacas.

Hoy, cuando pasadas las 17:30 se inició la función despedida, las tres bandejas de la sala estaban llenas. Cuando bajó el telón la producción realizó un brindis en el mismo escenario donde se despliega esta fantástica historia. Luego, a la noche, habrá un encuentro de las 160 personas que forman parte de esta ajustada maquinaria escénica en un bar de Palermo. No podrán estar todos porque hoy mismo comienza el proceso de desmontaje de La Sirenita.

En paralelo, este mismo equipo ya trabaja para el cuarto título que se estrenará en junio del año próximo: Charlie y la fábrica de chocolate.