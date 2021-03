Andrew Lloyd Webber ensaya una obra para la reapertura de salas en Londres

Hace dos días, el reconocido compositor y productor teatral Andrew Lloyd Webber cumplió 73 años. Al parecer, lo está festejando de la mejor manera. Según informa Variety, frente a la reapertura del West End de Londres prevista para mediados de mayo está preparando su versión de Cinderella (La Cenicienta), en la que trabaja junto a Emerald Fennell, recientemente nominada a los Oscar por su ópera prima como realizadora y guionista, Hermosa venganza. “Fue un momento absolutamente extraordinario para todos nosotros porque pensamos, ‘Dios mío, estamos en un teatro. De hecho, estamos haciendo lo que hacemos ‘. Caminé hacia la parte de atrás y debo decir que me corrían algunas lágrima. Es que es lo que amo”, confesó sobre su recorrido por el Gillian Lynne Theatre. En esa sala tiene previsto estrenar el 17 de mayo este musical que protagonizará Carrie Hope Fletcher, que contará con una nueva partitura Lloyd Webber, letra de David Zippel, guión de Emerald Fennell, dirección de Laurence Connor y coreografía de JoAnn M Hunter.

El gobierno del Reino Unido fijó para mediados de mayo la reaperturas de los teatros. Lloyd Webber sabe que, como viene sucediendo en distintas ciudades que volvieron a abrir sus salas, el trabajo de volver a convencer al público no será fácil, pero está dispuesto a dar pelea. “Lo más importante de todo esto es que los teatros tienen que estar bien ventilados. Es un punto increíblemente importante”, sostuvo.

El fantasma de la ópera, otros de su grandes títulos que estuvieron en cartel hasta que se detuvo la actividad teatral en Londres

Lloyd Webber espera que las comunidades teatrales de Londres y Nueva York puedan unirse para recuperar la actividad en vivo en salas cerradas. “Tenemos que asumir la responsabilidad de las audiencias, tenemos que asegurarnos de que la gente esté segura, tenemos que asegurarnos de que nuestros actores estén a salvo, tenemos que asegurarnos de que nuestros músicos estén a salvo. Pero tenemos que abrir. El teatro en vivo, entretenimiento en vivo, es algo que no se puede replicar. No importa cuántas veces lo veas en YouTube o lo que sea, no es lo mismo “, insiste el señor de los grandes musicales.

Emerald Fennell, la actriz, autora, guionista y directora británica, nominada al Oscar por Hermosa venganza, es la responsable del libro de Cinderella; interpreta a Camilla Parker Bowles en la serie The Crown y fue una de las responsables de Killing Eve

Sobre la versión de Cinderella que realizó Emerald Fennell, el trabajo comenzó hace tres años cuando nadie imaginaba lo del coronavirus ni su reciente nominación al Oscar. ”Es una escritora muy, muy emocionante, es brillante. Simplemente disfruto mucho trabajar con ella”, apuntó. En 1972, Andrew Lloyd estrenó uno de sus títulos más reconocidos a nivel mundial: Jesucristo Superstar. Recibió una nominación a los Tony y ese año ganó el Drama Desk Award, a mejor compositor promesa. Aquella “joven promesa”, dos años después, montó Evita, obra con la cual siguió ganando premios. Le siguió El fantasma de la ópera, Cats, Sunset Boulevard y varios otros títulos. Venerado en el Reino Unido y en el extranjero, a lo largo de su trayectoria ha recibido docenas de premios, incluido un título de caballero en 1992, un título nobiliario de la reina Isabel II por sus servicios a las artes, seis premios Tony, tres Grammy, un Oscar y un Emmy.

En septiembre, recorrió con una cámara el teatro Her Majesty, de Londres. Allí había estrenado El fantasma de la ópera en 1986, obra que estuvo en cartel hasta el inicio de la pandemia. “Observen esta platea vacía. No nos permiten reabrir, la platea está sin butacas. Estamos reacondicionando el teatro lo mejor que podemos, pero lo que esperamos es que nos permitan regresar. Es lo único que queremos. A veces esta situación me pone al borde del llanto (...) Un teatro no es como una canilla que se abre y se cierra. No es como un cine, donde sólo tenés que sentarte y ver una película proyectada. El teatro son cientos de personas que hacen que esa experiencia en vivo y única se lleve a cabo... Al público sólo le puedo prometer que volveremos”, dijo en aquella oportunidad.

A los 73 años recién cumplidos, esta figura icónica de la comedia musical está dispuesta a dar batalla.