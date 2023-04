Aniversario. Ayer hubo dos grandes homenajes a Lino Patalano para celebrar su cumpleaños

escuchar

Ayer, viernes 21 de abril, en el teatro Maipo, en el día del cumpleaños de Lino Patalano , a poco más de siete meses de su muerte, se llevó a cabo una celebración íntima con amigos y familiares donde se descubrió en el hall del teatro un cuadro con el rostro del recordado empresario y productor realizado por el pintor y fotógrafo Gabriel Machado. A su vez, en el ingreso a la sala, se descubrió una placa donde se lee el nombre de Lino Patalano . Desde ayer por decisión de Carla Calabrese y Enrique PIñeyro, la sala que alberga plateas y palcos del teatro Maipo se llamará Lino Patalano.

Enrique Piñeyro, Carla Calabrese y Gustavo Benavídez, en el homenaje del teatro Maipo prensa Teatro Maipo

En el tributo y homenaje para celebrar el cumpleaños del recordado Lino Patalano se encontraban, entre muchos otros, Gustavo Benavidez, pareja del empresario durante décadas; y también familiares, amigos, artistas, productores y empresarios con los que Lino compartió la vida y el arte como Eleonora Cassano, Sandra Mihanovich, Edda Díaz, Laura Fidalgo, Adriana Aizemberg, Elio Marchi, Carlos Rottemberg, Julio Gallo, Pablo Kompel, Sebastián Blutrach, entre muchos otros.

Pero el homenaje no concluyó en el hall del Maipo. De ahí se trasladó al espacio Cástor y Pólux, de Tacuarí 955 , fundado por Lino Patalano y Gustavo Benavídez hace poco menos de un año. Ingresar a ese bellísimo lugar es como entrar en la mente creativa de Patalano. Buen gusto, locura, juego, barroco y el arte sibarita que suda por todas sus paredes. Además, allí está su gente, sus afectos, que reciben al espectador del mismo modo que el Negro Cortés lo hace en la entrada del Maipo.

La exposición de Renata Schussheim en el espacio Cástor y Pólux gentileza

La exquisita exposición que Renata Schussheim –una de las mejores amigas de Lino– abraza con exquisito talento y color, un gran regalo de cumpleaños. Pero dentro de la sala, entre risas, recuerdos y mucha emoción, se anunció el comienzo de un espectáculo homenaje al productor y empresario, a cargo de Valeria Ambrosio en la dirección. Se trata de Insieme, un concierto íntimo de canciones italianas en la prodigiosa voz de Ivanna Rossi . Con la impronta creativa de Ambrosio y el talento de la intérprete, la sensación de presencia del homenajeado parece haberse sentido a flor de piel. Fue un recorrido por el vasto repertorio de la canción italiana, una precisa selección, interpretada por una de las exponentes más reconocidas de la comedia musical, junto al pianista Matías Chapiro. Sobre el final, hubo un regalo más. El de Sandra Mihanovich, que subió al escenario para entonar “Honrar la vida”, de Eladia Blázquez y Daniel García.

Ivanna Rossi en un show de canciones italianas gentileza

Los elogios y la algarabía de los presentes auguran que, probablemente, pronto ese espectáculo vuelva a subir a escena en Cástor y Pólux. Sin dudas, ayer Lino Patalano tuvo un gran festejo por sus 77 años.

Un gran regreso

El homenaje a Patalano continuará el próximo sábado 29 de abril, cuando regrese al teatro Maipo el aclamado y premiado musical de Broadway Come From Away, espectáculo que compartirá el escenario con la pieza Consentimiento, de Nina Raine, que pasará a representarse los martes, a partir del 25 de abril. El musical Come From away cuenta con la dirección de Carla Calabrese y la producción de The Stage Company, responsables de éxitos teatrales como El curioso incidente del perro en la medianoche y Shrek, el musical. Esta obra canadiense fue uno de los grandes sucesos del teatro musical en 2022 y viene precedido de excelentes críticas e importantes premios, además de haber recibido el récord de 23 nominaciones a los premios Hugo al teatro musical y 13 nominaciones a los premios ACE .

Come From Away cuenta la historia real de 7 mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo que permanecieron varados durante cinco días en un lejano pueblo de Canadá. Más de siete mil pasajeros provenientes de todas partes del mundo, aquel 11 de septiembre de 2001, aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, en Terranova, y cambiaron para siempre sus vidas así como también el universo de ese pueblito que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura. Sin saberlo, el pueblo de Gander fue protagonista de una historia real que conmovió y emocionó al mundo. Aquel día fatal, 38 aviones fueron desviados de sus destinos para aterrizar en esa isla que, en minutos, vio duplicada y hasta triplicada su población mientras Estados Unidos transitaba uno de los momentos más difíciles de la historia. Los pasajeros que quedaron varados durante días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron. Este musical es una obra teatral conmovedora que permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano, un musical que inspira e ilumina lo mejor que podemos ser como seres humanos.

Come From Away regresa al Maipo prensa Teatro Maipo

El elenco está integrado por Gabriela Bevacqua, Carla Calabrese, Sebastián Holz, Mela Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Marisol Otero, Agustín Pérez Costa, Pablo Sultani, Silvana Tomé, Manuel Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Luli Asad y Fátima Seidenari, dirigidos por Carla Calabrese.