Premios Hugo: quiénes fueron los ganadores de la noche del teatro musical

Este año la gala de los Premios Hugo, galardón que distingue la actividad del teatro musical en la Argentina, fue particularmente especial por su vuelta a la presencialidad en un cien por ciento. En su entrega número 12, la energía del Teatro Astral no hizo más que desbordar jolgorio y alegría no solo por las premiaciones sino también por el reencuentro entre colegas, sin distancias ni barbijos y por el recuerdo vivo de algunas de las figuras más emblemáticas de la escena local. La ceremonia contó con la conducción de Andrea Politti, Diego Reinhold y Guido Záffora y la trasmisión pudo seguirse en vivo a través de YouTube.

La bienvenida estuvo a cargo de Pablo Gorlero, creador de este galardón junto a Ricky Paskhus, y a pocos minutos del inicio de la gala la platea del Teatro Astral encarnó uno de los momentos más emocionantes de la noche. Con un atractivo despliegue escenográfico que emulaba el clásico restaurante Edelweiss, preferido del creador de Salsa Criolla, Marcelo Polino lideró un emocionante homenaje a Enrique Pinti, tras su fallecimiento el pasado 27 de marzo. La conmoción de los presentes resurgiría más tarde ante el afectuoso recuerdo a Lino Patalano.

El gran ganador de la noche fue el musical Come from away que obtuvo los premios a mejor obra musical, mejor dirección general (Carla Calabrese), mejor adaptación (Marcelo Kotliar y Calabrese), actuación de reparto masculina (Fernando Margenet), producción integral, revelación masculina (Argentino Molinuevo) y escenografía.

A lo largo de la noche también se dedicaron especiales reconocimientos a la trayectoria de Laura Silva, Hernán Kuttel y Alejandro González. Otras de las figuras distinguidas fueron los fundadores del Teatro Politeama, valorizando su apuesta por la reapertura de la sala, y Juan José Campanella, desde España, grabó un mensaje de agradecimiento que se transmitió por medio de un video. Además Horacio El Negro Cortés del Teatro Maipo obtuvo una mención especial que el teatro celebró con aplausos, ovaciones espontáneas y muestras de cariño.

UNO POR UNO, LOS GANADORES

MEJOR MUSICAL

Come from Away

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Así... vuelvo

MEJOR MUSICAL OFF

Lejano resplandor de luna

MEJOR DIRECCIÓN GENERAL

Carla Calabrese (Come from Away)

MEJOR COREOGRAFÍA

Georgina Tirotta (Así... vuelvo)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Ángel Mahler (Drácula, el musical)

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Leonardo Nápoli / Lorena Lores (Lejano resplandor de luna)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Marcelo Kotliar / Carla Calabrese (Come from Away)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

José Luis Castiñeira de Dios (Lejano resplandor de luna)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Juan Serruya (Voxpop 20 años)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Juan Rodó (Drácula, el musical)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Griselda Siciliani (Pura sangre)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Nacho Pérez Cortés (Así... vuelvo)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

Daniela Rubiatti (Identidad testimonial) y Déborah Turza (Al bárbaro le doy paz)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Fernando Margenet (Come from Away)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Josefina Scaglione (Drácula, el musical)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Gonzalo Gerber (Así... vuelvo)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

María Laura Cattalini (Así... vuelvo)

MEJOR DIRECCIÓN VOCAL

Juan Serruya (Voxpop 20 años)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

The Stage Company (Come from Away)

REVELACIÓN MASCULINA

Argentino Molinuevo (Come from Away)

REVELACIÓN FEMENINA

Agustina D’Angelo (Eternidades, té póstumo en hall de cine)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Aníbal Pachano / Ana Sans / Patricia Fiaño / Maco Ferrer (Así... vuelvo)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA ORIGINAL

Carlos López Cifani / Caldentey (Drácula, el musical) y Tadeo Jones (Come from Away)

MEJOR DISEÑO DE CARACTERIZACIÓN

Fabián Sigona (Peinados y pelucas de Drácula, el musical)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Aníbal Pachano (Así... vuelvo)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO ORIGINAL

Osvaldo Mahler (Drácula, el musical)

MEJOR ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

Miguel de Molina al desnudo (Ángel Ruiz)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Leonardo Nápoli (Lejano resplandor de luna)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MUSICAL OFF

Alejandro Vázquez (Lejano resplandor de luna)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MUSICAL OFF

Ana María Cores (Lejano resplandor de luna)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

El Parador 2, la historia continúa...

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Iara Grom (El Parador 2, la historia continúa...)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Verónica Pecollo (Mi don imaginario)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Mariano Taccagni (Mi don imaginario)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Paula Schapiro (El Parador 2, la historia continúa...)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Carlos Gianni (por la dirección musical) (Mi don imaginario)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Bianca Dichiera (El Parador 2, la historia continúa...)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Julián Pucheta (Mi don imaginario)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Ana María Cores (Mi don imaginario)

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Alejandro Vázquez (Mi don imaginario)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Teatro Nacional Cervantes (Familia no tipo y la nube maligna)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Mariana Tirantte (Familia no tipo y la nube maligna)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Endi Ruiz (Familia no tipo y la nube maligna)