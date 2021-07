Broadway: por la propagación de la variante delta, exigen a los espectadores estar vacunados y usar tapabocas para asistir a las funciones

Los dueños y los operadores de los teatros de Broadway informaron que han decidido exigir que todos los espectadores de las obras estén vacunados contra el Covid-19 y usen tapabocas para asistir a las funciones (solo podrán quitárselas únicamente para tomar o comer algo). Este anuncio se hizo días antes de que se estrene Pass Over, la primera obra, tras más de 16 meses de estar sin actividad.

Además, esta política tiene una salvedad en los niños que por su edad no fueron vacunados, quienes para asistir a un espectáculo tendrán que testearse. Estos nuevos requisitos están directamente relacionados con la variante delta, una nueva cepa del coronavirus mucho más contagiosa que circula en los Estados Unidos y ha aumentado los casos de manera exponencial. De hecho, desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades se ha recomendado que los estadounidenses reanuden el uso de tapabocas, aun estando vacunados.

Otros teatros neoyorquinos irán aún más lejos: tanto en el Metropolitan Opera, que espera reabrir sus puertas en septiembre, como en el Carnegie Hall, que tiene planes de regresar en octubre, no solo se pedirán vacunas al día sino también se impedirá la entrada a los niños menores de 12, por no estar incluidos aún dentro del plan de vacunación. “Los niños menores de 12 años, para quienes no hay una vacuna disponible actualmente, no pueden ingresar al Met sin importar el estado de vacunación de su tutor”, declara el Met en su sitio web.

Estas normas estarán vigentes al menos hasta octubre y regirán en los 41 teatros de Broadway. Además los requisitos no serán solo para la audiencia, sino que aplicarán también para a los artistas e intérpretes, el equipo detrás del escenario y al personal del teatro. Habrá excepciones limitadas. Tanto las personas con “una afección médica” o “una creencia religiosa cercana” que impida la vacunación como los niños menores de 12 años, pueden asistir con una prueba de coronavirus negativa hecha pocos días antes de la función.

Estos protocolos serán los que se impondrán para el debut de Pass Over, la nueva obra cuya fecha de estreno es el 4 de agosto. Las nuevas reglas afectarán a todos los espectáculos que siguen, en total veintisiete. “Desde el primer día dijimos que queremos que nuestros elencos, equipos y audiencias estén a salvo, y creemos que esto es una precaución para garantizarlo”, dijo Charlotte St. Martin, presidenta de la Liga de Broadway. “Estamos haciendo todo lo posible para abrir de forma segura y proteger a todos”.

Decidir qué hacer con los niños pequeños fue algo complicado, dado que aún no se ha aprobado ninguna vacuna para uso pediátrico. Por lo que Broadway, que tiene una serie de espectáculos que dependen de la compra de entradas por parte de familias con niños, ha decidido permitir que los menores de 12 años asistan presentando su prueba de Covid-19 negativa.

En tanto, se espera que para diciembre las cosas cambien y los teatros puedan abrir a plena capacidad, sin distanciamiento social. Mientras que las salas de Broadway varían en tamaño desde 600 a 1900 asientos, el Met tiene capacidad para 3800. Broadway proporcionará medidas de seguridad adicionales detrás del escenario: un acuerdo anunciado el jueves entre Broadway League, una asociación comercial que representa a productores y propietarios de teatros, y Actors ‘Equity Association, el sindicato que representa a artistas y directores de escena, requiere testeos semanales para los empleados.

Los teatros de Broadway son especialmente observados, ya que atraen a audiencias de todas las edades y de todo el mundo. En su interior suelen ser chicos y tener baños pequeños y áreas estrechas detrás del escenario. El gobernador Andrew M. Cuomo de Nueva York había sugerido en mayo que Broadway debería considerar que la audiencia estuviese vacunada pero algunos productores esperaban evitar tal paso, temiendo que pudiera frenar la asistencia en un momento de escaso turismo y poca predisposición de los consumidores a ir al teatro. El reciente aumento de la transmisión de la variante delta persuadió a los líderes de la industria de dejar de lado esas preocupaciones y aceptar el mandato de vacunación, al menos durante los próximos meses.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project