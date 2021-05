Se suman más títulos a la reapertura de Broadway en septiembre

Cuatro de los títulos más exitosos de Broadway: Hamilton, Wicked, El rey león y Chicago, serán los primeros en subir el telón el 14 de septiembre, la fecha marcada para el retorno de la actividad teatral en Nueva York a plena capacidad tras un año y medio de cierre, informó Télam. Atrás quedará esta época oscura para la Gran Vía Blanca, que nunca había estado cerrada durante tanto tiempo, con miles de millones de dólares en pérdidas y miles de desocupados.

El rey león también regresará a Broadway Deen van Meer/LionKing

Otras obras que subirán a escena para impulsar la reapertura de las salas en una industria que emplea a más de 100.000 personas, serán Six, el 17 de ese mismo mes; Come From Away, el 21; y Aladdin, el 28. Algunos teatros ya tienen sus entradas a la venta, pero están pendientes de las condiciones de salud pública que requerirán las autoridades que aspiran a que la totalidad del público esté vacunado contra el coronavirus aunque ese ideal parece imposible de alcanzar.

Otros espectáculos que regresarán son Tina: The Tina Turner Musical, el 8 de octubre; Ain’t Too Proud, el 10 de ese mes; Mrs Doubfire (basada en la película Papá por siempre, de 1993, con Robin Williams) y Jagged Little Pill, el 21; El fantasma de la ópera, el 22; Diana, The Musical, el 1° de diciembre; Dear Evan Hansen, el 11 de ese mes; y Company, el 20. Otros títulos como Book of Mormons, Moulin Rouge o To Kill a Mockingbird aún no tienen fecha ni saben si volverán.

Broadway, que abarca una cuarentena de teatros en el centro de Nueva York, aporta unos ingresos de 15.000 millones de dólares en la economía local, y su última temporada entera antes de la pandemia, entre mayo de 2018 y 2019, recaudó 1.800 millones de dólares, un récord, según la Broadway League. Los productores de Hamilton, El rey león y Wicked dijeron esperar que el anuncio “envíe un mensaje de que Broadway está unido en su compromiso de poner fin a un período devastador de complicaciones para decenas de miles que se ganan la vida de forma directa en los espectáculos de Broadway y otras decenas de miles en industrias dependientes”, informó AP.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo la semana pasada que los teatros podrán usar su capacidad al 100%, aunque no quedó claro de inmediato si el público deberá estar totalmente vacunado, o qué otras medidas de seguridad por el coronavirus serán requeridas a las salas.

No hay perder de vista que más de la mitad de las entradas fueron compradas por turistas, pero los productores aspiran a que en otoño el turismo vuelva a asomar en la Gran Manzana. Vender entradas ahora les permite a las producciones medir el interés en sus obras. Es posible que los espectáculos que no reciban una respuesta entusiasta deban invertir más en publicidad o deberán bajar de cartel.

Company, con Patty LuPone, regresará en diciembre