Buenas palabras: en su regreso al teatro, Arturo Puig invoca textos amados

Dramaturgia y dirección: Rita Terranova (basado en selección de variados textos). Intérprete: Arturo Puig. Escenografía y Vestuario: Graciela Galán. Iluminación: Jorge Pastorino. Música original y Sonido: Martín Bianchedi. Asesoramiento magia: Quique Marduk. Sala: San Martín (Corrientes 1530). Funciones: miércoles a domingos, a las 19.30. Duración: 50 minutos. Nuestra opinión: buena.

¿Qué queda en el recuerdo a través del tiempo? ¿Qué imágenes, qué palabras, qué vibraciones permanecen luminosas en medio del camino oscuro? A los 81 años, Arturo Puig elige volver a sus tesoros, recorrer una vez más los textos que lo convirtieron en quién es. La pista está marcada desde el inicio, cuando cuenta la emoción que le provocó, de muy chico, el final de Corazón, de Edmundo de Amicis: el autor deseaba que su novela ayudara a los lectores a ser mejores personas. Ese itinerario es el que despliega en su primer unipersonal, Buenas palabras, que realiza por solo diez funciones en la sala Cunill Cabanellas del San Martín.

“¿Se enamoraron alguna vez?”, pregunta Puig al público al que incluye en cada momento, mientras camina despacio entre pesados cortinados rojo intenso, un toque de solemnidad que la intimidad del encuentro no requiere. El actor invita a un recorrido en gran medida compartido por los espectadores que conocen su historia y lo han visto en telenovelas, comedias, películas y obras, tanto del circuito comercial como del mismo teatro San Martín donde estuvo por última vez en 2023/2024 en Largo viaje de un día hacia la noche, de Eugene O’ Neill, junto con la querida Selva Alemán, el gran amor que perdió hace un año y medio. Aunque no se la nombra, su presencia sobrevuela toda la función y acerca todavía más al actor con el público.

Arturo Puig sobre el escenario de la sala Cunil Cabanellas, en Buenas palabras Carlos Furman

El espectáculo tiene un antecedente: entre fines de 2020 y 2021, la pareja Alemán-Puig condujo un programa radial, Cuentos para soñar, en el teatro Regina, donde la literatura era la protagonista. Quien le acercaba y sugería textos era su amiga Rita Terranova quien ahora, en Buenas palabras, es la responsable de la dramaturgia y dirección.

Acompañado por la música original de Martín Bianchedi (salvo la Sinfonía n°7 de Beethoven), con páginas en sus manos, Puig hilvana la lectura de canciones (por ejemplo, el tango Gricel, de José María Contursi), de poemas (de Oliverio Girondo, de Almafuerte), fragmentos teatrales (de La vida es sueño, de Calderón de la Barca; el monólogo de James Tyron, el personaje que encarnó en Largo viaje de un día hacia la noche), cartas emblemáticas (de Beethoven a la Amada inmortal; de Ingrid Bergman al cineasta Roberto Rossellini; con mucha emoción, de Richard Burton a Liz Taylor) y, también, momentos del cine como el monólogo final de El gran dictador, de Charles Chaplin, el discurso contra el autoritarismo con el que cierra el espectáculo.

De pie o sentado, como un relator de historias sin prisa alguna porque está entre gente de confianza, intercala textos, bebe un vaso de agua y cuenta una anécdota, la de su estadía en la peligrosa Nueva York de los primeros setenta, cuando viajó con el elenco de la telenovela Nino (un gran éxito protagonizado por Enzo Viena). También merodea entre cuentos de terror, instantes en que se desencadena una mágica sorpresa que, como tal, descubrirán futuros espectadores.

Buenas palabras es, además de este amable recorrido por bellos textos, un homenaje “de contrabando” a un actor muy querido, un acto de amor recíproco entre el intérprete y el público.