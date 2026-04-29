Casual: una comedia de situaciones que descansa en la eficacia de sus actores

Casual. Autor: Federico Viescas. Dirección: Pablo Fábregas. Intérpretes: Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg. Mica Lapegüe, Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos, Lucas Wainraich. Vestuario: Paola Delgado. Escenografía: Lula Rojo. Iluminación: Stefany Briones Levton. Sala: Multiteatro, Corrientes 1283. Funciones: miércoles a viernes a las 21; sábados a las 19 y a las21; domingos a las 19. Duración: 70 minutos. Nuestra opinión: buena.

En 2014 la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) comenzó a desarrollar un proyecto destinado a valorizar la labor de dramaturgos nacionales a través de un concurso denominado Contar. El objetivo es seleccionar un grupo de textos que serán producidos por miembros de la entidad y acercar a sus autores al circuito del teatro comercial porteño.

Al cabo de los años, algunas de las obras ganadoras del certamen fueron: Sobre terapia de Matías del Federico, Coronados de gloria de Mariano Cossa, Ella en mi cocina de Adriana Tursi y Patricia Suárez, Todas las rayuelas de Carlos La Casa y Humus de Nelson Valente, entre muchas otras.

En esta temporada uno de los textos elegidos es Casual, del guionista de cine, radio y televisión Federico Viescas. Un creador formado en el ISER y en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y junto a maestros como Marcelo Camaño y Mauricio Kartun.

Casual es una comedia entretenida que parte de un hecho doloroso, pero que se va construyendo a través de situaciones disparatadas. La mayoría de sus personajes poseen conductas algo delirantes y tratan de resolver el conflicto central aportando respuestas insólitas e inesperadas.

El argumento

Leticia sufrió un accidente de tránsito y su estado es sumamente delicado. Está al cuidado de una amiga médica y su pareja (un incipiente agente inmobiliario), una compañera con la que comparte clases de crochet, muy adepta a intentar soluciones ligadas con lo espiritual y el jefe de Leticia, un hombre cuya preocupación es cómo lograr que su secretaria le pase las claves de diversos dispositivos que él necesita para seguir desarrollando su trabajo.

Sorpresivamente, los estudios que le realizan a Leticia dan cuenta de que está embarazada. Esos seres que la acompañan intentan develar quién puede ser el padre del niño. A través del celular de la enferma logran dar con una aplicación de citas sexuales, Casual. No solo descubren que ella la utilizaba en muchas oportunidades, sino que, además, contactan a tres posibles padres del niño en gestación.

Aquí la trama resulta muy dislocada, porque ellos van apareciendo y mostrando un perfil insospechado. Casual es una pieza que juega con diversos temas (la amistad, la complicidad, el deterioro de ciertos discursos que comienzan utilizándose por complacencia, pero que terminan desvirtuando lo que en, en verdad, quiere decirse; los roles que cada persona intenta exponer en situaciones difíciles, aunque no tengan que ver con sus personalidades específicas).

La obra, en realidad, no es más que una comedia de situaciones en la que cada uno de los personajes irá mostrando sus aristas más amigables, perversas o amorosas, según lo imponga la realidad del momento.

El juego

El director Pablo Fábregas es un creador que también, como el autor, se desempeña como guionista y productor de radio, de televisión, de teatro y desde hace varias temporadas está muy relacionado con el universo del stand up. Conoce perfectamente las reglas del género y, en esta puesta, aprovecha su experiencia para guiar a algunos de los intérpretes por ese mundo. Entonces, cada personaje posee un momento de estallido singular, sabe cómo conseguir con inmediatez la risa del público y lograr que Casual se convierta en una obra que, aunque pequeña en su contenido formal, resulte agradable, divertida.

Claro que esto también se logra con este equipo de actores que, seguramente, son conscientes de que están recreando un texto que no les da más posibilidades que explorar sus técnicas personales a pleno para que el juego en el que intervienen se desarrolle adquiriendo un buen nivel interpretativo.

Los cuatro protagonistas (Carlos Belloso, Diego Gentile, Malena Guinzburg y Mica Lapegüe) despliegan personajes que no poseen un desarrollo a la altura de su profesionalidad, pero ellos tienen un talento tan particular que los lleva a ir a fondo a la hora de descubrir cuáles son las características de cada uno de las criaturas que recrean. Sus exploraciones individuales hacen que esos hombres y mujeres se transformen en seres muy convincentes.

Lo mismo sucede con las interpretaciones de Claudio Martínez Bel, Julián Ponce Campos y Lucas Wainraich. Si bien sus participaciones son menores ellos se integran muy bien al juego que arma Fábregas, donde deja claro que el cuerpo del actor en escena posibilita darle mayor trascendencia a esta historia.