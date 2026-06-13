El dulce mensaje de cumpleaños de Dai Fernández para Nico Vázquez: “Cosas hermosas”
El 12 de junio, el protagonista de Rocky cumplió 49 años y su novia, con quien oficializó la relación hace ocho meses, le dedicó unas románticas palabras en las redes sociales
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El 12 de junio, Nicolás Vázquez celebró su cumpleaños número 49 y no fue una vuelta al sol más, sino la primera, luego de casi dos décadas, sin Gimena Accardi a su lado. Esta vez, sopló las velitas acompañado de su nuevo amor, Daiana Fernández, su coprotagonista en Rocky y con quien oficializó su relación hace ocho meses, luego de varios rumores y especulaciones. En su día, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para su amor y mostró la intimidad del especial festejo que organizaron junto al elenco de la obra para agasajarlo.
“Que la vida tenga muchas cosas hermosas preparadas para vos. Feliz vuelta al sol. Te amo”, escribió Dai Fernández en una historia de Instagram. Sus palabras estuvieron acompañadas por una dulce postal de ambos en la que se los pudo ver en un restaurante sentados uno al lado del otro. Él tenía un brazo alrededor de ella y las miradas de adoración mutua lo dijeron todo. ¿La canción que eligió para musicalizarla? “Little Blue” de Jacob Collier.
Asimismo, la intérprete publicó un video del festejo que organizaron con el elenco de Rocky para celebrar el cumpleaños de Vázquez. En el sector de camarines del teatro Lola Membrives desplegaron tres tortas y todos le cantaron el “Feliz cumpleaños”. Tras pedir sus deseos, el cumpleañero sopló la velita entre gritos y aplausos de sus compañeros. Posteriormente, tuvo lugar una celebración a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.
Así como esta vez Fernández saludó en las redes sociales a su novio por su cumpleaños, él hizo lo propio en mayo cuando ella cumplió 37 años. Eligió cuatro de las fotos que les tomaron durante el festejo que tuvo lugar en un bar y escribió: “Te merecés ser feliz en todo y más”. Ella, feliz, le respondió: “Lo soy. Gracias por esta noche tan hermosa”.
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