Cómo será la nueva sala de espectáculos que abrirá en el Tortugas Open Mall

Es tiempo de teatro. A falta de ficción en la televisión y tras el alejamiento de los cines, el público busca el encuentro con los artistas en las salas teatrales. En general, en las del centro, en las de la avenida Corrientes, pero también en las ubicadas en los barrios aledaños. La oferta más allá de los límites de la Capital suele ser escasa o, a veces, directamente nula. A fin de suplir en parte esa carencia la empresa Siete Digital SA ha proyectado la construcción de un teatro de grandes dimensiones, con capacidad para 900 personas, en el corredor norte del Gran Buenos Aires. La sala estará dentro del shopping Tortugas Open Mall (concretamente en su subsuelo, a la altura de la entrada) y demandará una inversión de 10 millones de dólares.

Se trata de una propuesta conjunta entre la compañía liderada por el productor musical Nicolás Repetto (sí, se llama igual que el conductor de televisión y de hecho es un pariente lejano de él) y el shopping de Tortuguitas inaugurado en 2010, de quien en realidad surgió la idea. La construcción comenzará en diciembre y se prevé que finalizará en octubre del año próximo. “Queremos que sea mucho más que un teatro, que sea un complejo artístico/cultural”, asegura Repetto, exdirector musical de Polka (la productora de Adrián Suar que generaba programas de ficción para eltrece); y actual productor musical de La Nación+. “La idea es que junto a la sala principal también exista un café concert con mesas (para espectáculos de stand up y de music hall) y salas de lectura y de exposiciones, además de espacios gastronómicos, a lo largo de cuatro mil metros cuadros cubiertos; y que la gente se habitúe a adentrarse en todas esas opciones. Este espacio va a marcar un antes y un después en la zona en términos sociales, tecnológicos y de entretenimiento”, afirma.

Nicolás Repetto o Nico Repetto, reconocido productor musical y audiovisual argentino.

En cuanto al teatro, específicamente, Repetto señala que “será bastante innovador y moderno, tendrá formato de anfiteatro y será bien empinado, por lo cual todo el mundo verá bien, incluso de las últimas filas. También incluirá un pullman con sectores vip, en los que se podrá comer y tomar algo. La tecnología que usaremos será toda de punta, la mejor del mercado, tanto en audio como en iluminación y efectos”. Del diseño y de la construcción de la sala como, asimismo, del resto del complejo se encargará un equipo de cuatro arquitectos, pertenecientes al Estudio de Arquitectura Rillo y a FIGM Arquitectura. Luego, de la programación se ocupará un profesional que aún no fue seleccionado, asistido por una estructura fija de ocho empleados.

“Vamos a apuntar a tener un teatro de alta categoría. Mi idea, por un lado, es traer las obras que están en la avenida Corrientes. Las que salen de gira o las que no hacen funciones los lunes y martes. También vamos a producir obras que no se van a ver en Capital, exclusivas para la gente de la zona y para todos los que quieran venir desde CABA. Por ejemplo, queremos hacer aquí los musicales El rey león y Evita, que nunca se hicieron en los teatros del centro”, sostiene ambiciosamente Repetto. “En fin, obras internacionales de primera línea. Obras que son muy caras de producir, pero que aquí podrían ser viables por la enorme capacidad de la sala”, esgrime seguro el entrepeneur.

EL REY LEÓN es el musical más taquillero de todos los tiempos, suma más de 100 millones de espectadores en todo el mundo y más de 70 grandes premios internacionales. La producción española, es la única versión en castellano que puede verse en la actualidad en todo el mundo. Stage Entertainment/Johann Persson

Pero la amplia sala no estará dedicada sólo al teatro. También albergará, de vez en cuando, ciclos de conciertos. “Me imagino recitales de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, de David Lebón y Pedro Aznar y hasta de Abel Pintos. Y sesiones de streaming de espectáculos de ópera, ballet y conciertos sinfónicos. Y shows infantiles, de distinto tipo, todo el año, no sólo durante las vacaciones de invierno. Creemos que todas nuestras propuestas, tanto las teatrales como las musicales, serán bienvenidas por la gente de la zona”, confía Repetto. “Fundamentalmente porque le ofreceremos algo de lo que hoy adolece. El corredor de zona norte está muy desatendido. A lo largo de toda la autopista Panamericana, desde Boulogne y San Isidro hasta llegar a Rosario, no hay un teatro de primera línea. Sólo existen unos pocos y chiquitos, en general municipales, que ya quedaron muy viejos”.

La iniciativa se enmarca en un estudio de mercado que asegura que la población de la zona aumentó considerablemente. “Hoy viven allí dos millones de personas, a las que les cuesta cada vez más llegar al centro para ver un espectáculo. A partir de ahora podrán acceder de la mejor oferta casi sin moverse del área, dispondrán de estacionamiento gratuito y techado, de seguridad y de una app con membresía”, concluye Repetto entusiasmado.