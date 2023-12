escuchar

No fue un debut teatral más para Fátima Florez. Con la totalidad de las localidades agotadas en el teatro Roxy de Mar del Plata, la actriz sorprendió a los presentes y llevó al escenario al presidente Javier Milei, incluso antes de que el verdadero mandatario presencie el show, algo que se esperaba sucediera esta noche, pero que ahora está en dudas debido a las manifestaciones que habrá en el país contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Con una imitación particular, la comediante se adueñó de gestos, palabras y vestimenta de quien es su actual pareja.

Fue el periodista de espectáculos Marcelo Polino el encargado de generar confusión entre muchos de los asistentes al espectáculo. “Con ustedes, el Presidente de la Argentina, el señor Javier Milei”, anunció desde el escenario y varios espectadores dirigieron sus miradas hacia la puerta del recinto. Pero no, la atención debía centrarse en las tablas del teatro. Caracterizada con un traje oscuro, una banda presidencial y una peluca de similares características al cabello de líder de La Libertad Avanza (LLA), Florez hizo su aparición acompañada, a todo volumen, por la canción “Pánic Show”, de la banda de rock argentina La Renga.

“¡Hola a todos! Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron, sin entender…”, se oía en el teatro mientras la comediante se movía de un lado a otro de manera enérgica, con movimientos exacerbados de sus manos y la boca abierta. De fondo, una bandera argentina y el dibujo de un león proyectados en la pantalla eran parte de la puesta en escena.

“¡Viva la libertad!”, le gritó una mujer desde el público y Fátima alzó los brazos. En un momento de la imitación que causó risas tímidas entre el público, la pareja del Presidente dejó los labios como si se tratara de un gesto de “puchero” y alzó los dedos pulgares, pose que suele tomar el Presidente al sacarse fotos. “¡Viva la libertad, carajo!”, gritó en reiteradas ocasiones, arengando a los presentes. Y continuó, con una mirada particular y un tono de voz algo rasposo, “después decían que no podía ser presidente… okei”.

Fátima Flórez imitando a Javier Milei

Florez hizo uso de algunas frases típicas del mandatario nacional. “O sea, digamos. O sea, digamos, digamos… Vamos a ponerlo en estos términos”, dijo la actriz mientras alzaba sus hombros para darle vida al personaje. “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo!”, prosiguió a los gritos.

Fátima Flórez imitando a Javier Milei

En tono chistoso, no faltaron referencias a ciertas medidas impulsadas por Milei y su gabinete durante las dos primeras semanas de gestión. “En mi Gobierno, los peluqueros van a atender gratis, porque el que corta no cobra”, bromeó Fátima, entre risas, en alusión al protocolo antipiquetes implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Llamaba la atención la forma en que colocaba los ojos, como si fuera bizca.

“Vamos a aplicar la teoría del gradualismo. Ah, no, no se puede porque hay que tener financiamiento”, advirtió en otro tramo de la imitación mientras ralentizaba el discurso y enseguida comenzó a cantar al ritmo de “no hay plata, no hay plata, no hay plata”.

“Es un fanático de la primera hora”

LA NACION estuvo en el estreno de la obra, que se espera sea uno de los éxitos del verano, y mantuvo un diálogo con la artista apenas finalizado Fátima 100%. “Hubo un regalo, pero me gusta guardar eso para la intimidad. Él [por Milei] sabe de mi pasión, es un fanático de la primera hora que siempre celebró mis personajes y conoce la dedicación que le imprimo a cada show, por eso está acompañándome en este momento”, reconoció la comediante.

El estreno del espectáculo tuvo todos los condimentos, según pudo corroborar este diario. Y entre ellos estuvo la sorpresiva imitación de Milei, cuadro que tuvo su protagonismo cuando promediaba el show. “Era estrenar un personaje en medio de un espectáculo nuevo, demasiada adrenalina junta”, dijo la imitadora ante los medios que la esperaron luego de la función.

“Cuando me vi en el espejo del camarín, antes de salir a escena, me impresionó el parecido, es lo que yo buscaba tanto en el pelo, como en la mirada y en el cuerpo. Es una gran responsabilidad para mí, porque es mi novio y es el Presidente. Es el hombre del momento, el elegido, lo votó el sesenta por ciento de la población, un porcentaje muy alto”, sostuvo Florez.

Minutos después, la imitación de Cristina Kirchner, un clásico de su repertorio, llegó para equilibrar la grieta. En el número la artista jugó con la idea de Gran Hermano y una prisión domiciliaria de la exmandataria.

LA NACION