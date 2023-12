escuchar

Lee Sun-kyun, el actor surcoreano de la película ganadora del Oscar “Parasite”, fue encontrado muerto, según informó la agencia de noticias Yonhap, al citar a la Policía. El hombre, protagonista de la aclamada película que triunfó en 2019, había estado bajo investigación por acusaciones de uso de drogas ilegales en medio de una ofensiva gubernamental en curso.

Lee, de 48 años, fue encontrado inconsciente este miércoles junto a restos de carbón dentro de un auto en un parque de la ciudad de Seúl, después de que su esposa informara a la Policía que había salido de casa y había encontrado lo que parecía ser una nota, dijo Yonhap.

El actor conocido por sus interpretaciones no solo en “Parasite” como Park Dong Ik sino también en la serie “El príncipe del café”, “White Tower”, “Pasta” (2010) y “Golden Time” (2012) fue denunciado este año por la Policía de la ciudad de Incheon, por violar la Ley de Gestión de Narcóticos y haber consumido drogas.

Lanzamiento en Corea de “Dr. Brain”, la nueva serie de Apple TV+ dirigida y producida por el cineasta KIM Jee-woon y protagonizada por LEE Sun-kyun de la película ganadora del Óscar “Parasite” de estreno el 4 de noviembre. Ésta es la primera producción de Apple TV+ en Corea Apple tv+

Por este motivo, el actor se retiró de la película en la cual trabajaba “Sin Salida” (No Way Out) que recién había iniciado el rodaje. Durante el juicio, celebrado en el mes de noviembre, testificó que sí había consumido drogas, pero sin saber que lo eran. Sostuvo que las intimaciones fueron a modo de extorsión y que había sufrido amenazas en las semanas anteriores. Finalmente la investigación quedó sin un veredicto final dada la falta de pruebas en su contra.

Lee Sun-kyun, nació el 2 de marzo de 1975 y desde joven soñó con un futuro en la actuación. Estudió esa carrera en la Universidad Nacional de Artes de Corea en 1994, siendo uno de los primeros graduados de la Escuela de Teatro de la institución.

Su inicio en la actuación fue en 2001, con el debut en el rol de Brad Majors en la comedia musical “The Rocky Horror Show”. Con una larga trayectoria, saltó al estrellato mundial con su participación en la exitosa película Parásitos (Parasite de 2019) que se llevó el premio Oscar como mejor película del año, mejor película extranjera y mejor director, entre otras distinciones.

Estaba casado desde 2009 con la actriz Jeon Hye-jin con quien tuvo dos hijos en 2009 y en 2011.

