escuchar

Mientras los últimos reflejos del sol se dibujaban en la laguna de su casa de Nordelta, Carolina Baldini recibió a familiares y amigos el 21 de diciembre para celebrar sus 50 años. “Aunque cumplí el 15, corrí la fiesta para esperar a que mi hijo Gianluca [fruto de su anterior matrimonio con Diego Simeone] llegara de España. Me encanta, además, aprovechar para reunir a mis amigos y festejar el fin del año. A muchos los veo seguido, pero hay amigas con las que no nos pode - mos ver tanto porque viven en otros países, aunque hablamos siempre. Es el caso de mi grupo ‘Milano 20 años después’, que incluye a Paula de la Fuente [fue con su marido, Javier Zanetti], Verónica Diez [casada con Roberto Ayala], Cintia Santilli [ex de Nelson Vivas] y María Guly [mujer de Andrés Guglielminpietro], todas amigas que me quedaron de cuando vivía en Milán”, le cuenta a ¡HOLA! Argentina la cumpleañera.

Para su gran noche, Caro, que está feliz y muy enamorada del piloto de avión Pablo Pereyra, con quien sale hace poco más de un año, lució un sensual vestido con lentejuelas y cut outs laterales de Natalia Antolin y sandalias Dolce & Gabbana.

La torta, que lleva en sus manos su hijo Gianluca, estaba decorada como un jean, un guiño a B.A.D., la marca de ropa de Caro.

Roberto Ayala, Pupi Zanetti y Gianluca Simeone, divertidísimos.

Tal como es su costumbre, Carolina eligió no recibir regalos; en cambio, pidió a sus invitados, entre los que estaba su novio, el piloto de avión Pablo Pereyra, que llevaran donaciones para un comedor de La Cava. “Gracias a Dios tengo de todo, así que pedí alimentos que después alcancé yo. Es el mejor regalo que me pueden hacer”, dice la diseñadora.

Amante de la música y el baile, la cumpleañera le dijo sí a todos los ritmos.

DE PUNTA EN BLANCO

De la organización del party se ocupó Claudia Villafañe, que estuvo atenta a que todo fluyera tal como lo habían soñado. “Ella me organiza los cumpleaños de la familia desde que mis hijos eran chiquitos y vinimos a vivir a la Argentina. Es lo más, además de una amiga”, asegura Baldini, que eligió el blanco para su gran noche, para “estar todos iguales y porque simboliza la paz”. El menú fue simple y riquísimo: pizzas (de Rodo) y panqueques de dulce de leche. La música (reggaetón, cuarteto, electrónica, entre otros ritmos), en tanto, estuvo a cargo de Mariano Legui, que animó a toda la banda a salir a la pista, en especial cuando sonaron las canciones del Mundial y empezaron a saltar todos juntos. “El más bailarín fue mi hijo, aunque ¡ninguno paró ni un minuto! Estuvo superdivertido, porque estaban todos y cada uno de los que quería que estuvieran. Solo faltaron con aviso Yanina [Latorre] y dos amigos”.

Carolina y Pablo posan con el PR Charly Ronco y Nicolás Pottery.

Para bailar sin parar, Caro cambió sus sandalias por unas comodísimas zapatillas Gucci.

Gianluca, que juega en el Club Deportivo Tudelano, en España, estuvo con su novia, Abril Bruzzese.

Con su gran amiga, Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, que lució un vestido con breteles finitos y transparencias.

“El más bailarín fue mi hijo, aunque ¡ninguno paró ni un minuto!”, aseguró Caro.

La cumpleañera con su grupo “Milano 20 años después”, que incluye a Paula de la Fuente, Verónica Diez, Cintia Santilli y María Guly, todas amigas que le quedaron de cuando vivía en Milán. En la foto también está Pupi Zanetti.

Un lindísimo retrato de madre e hijo, con el atardecer cayendo a sus espaldas.

Carolina pidió a sus invitados que en vez de llevarle regalos donaran alimentos y el martes los llevó personalmente a un comedor de La Cava.

Antes de medianoche, Caro cerró los ojos, pidió tres deseos y sopló las velitas de la torta de chocolate, vainilla y crema que preparó Verónica Farías. “Cumplir en diciembre me lleva a hacer un balance del año y, a esta altura, de la vida. Siempre pido por mis hijos, salud y trabajo. Y agradezco por todo. Estoy orgullosa de mí, aprendí a aceptarme con mis logros y con mis errores, que tardé años en perdonarme, pero hoy ya son historia. Atravesé situaciones no tan buenas y eso me hizo más fuerte. Hoy soy feliz por todo lo vivido”.

