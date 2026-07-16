Efecto Mundial: entre cancelaciones y festejos por la selección, Charlie y la fábrica de chocolate sigue liderando la taquilla

El movimiento de la cartelera porteña está atravesado por la proximidad de las vacaciones de invierno, la infinidad de títulos que pueblan el circuito comercial, algunos indicadores que dan cuenta de un repunte en lo que hace a cantidad de espectadores y una realidad clave que trastoca todo: la actuación del “elenco” que encabeza Lionel Scaloni que tendrá su “función” despedida el domingo por la tarde en una jornada que promete ser de emociones puestas al límite.

Lógicamente, después del partido de ayer con el paso de la Selección Argentina a la final, los alrededores del Obelisco se volvieron a transformar en el campo minado de la euforia. Eso no solo sucedió en las calles, sino también al terminar la función de Invasiones I/No bombardeen Buenos Aires en el Teatro San Martín. Durante la propuesta se recrea en modo ópera rock el desembarco de las tropas inglesas en 1806. Terminada la función Elena Roger, su protagonista, se ubicó en el centro del escenario de la sala Martín Coronado con la bandera argentina frente a un público enfervorizado sea por la obra o por haber entrado al teatro ya con rostro ganador. Rodeada del numeroso elenco, algunos todavía con la vestimenta de la tropa invasora inglesa comandada, terminaron cantando y gritando con el público de la platea y el pullman aquello de “el que no salta es un inglés”. Fiesta adentro del San Martín y afuera.

Saludo final de "Invasiones I"

Como esta historia que está llegando a su fin continúa, la actividad teatral del domingo en su gran mayoría decidió tomarse una larga pausa de hidratación. Dicho de otro modo, se suspenden y se reprograman la gran mayoría de funciones previstas para que los espectadores teatrales se sumen a los millones de personas que seguirán el partido por la televisión pendientes de lo que suceda en ese gran escenario cercano a Broadway, de Nueva York en donde Lionel Messi y su elenco de super estrellas pelearán por la cuarta estrella.

Más allá del resultado del domingo, seguramente cuando se produzca el recibimiento a la Selección nuevamente la actividad teatral de la avenida Corrientes deberá volver a ajustar sus relojes. Todo esto sucede a pocos días del inicio de las vacaciones de invierno en el AMBA que es el momento del año en el cual se produce el mayor movimiento de público y cantidad de funciones de obras para todas las edades.

En la comparativa interanual de cantidad de espectadores totales, durante el primer semestre tuvo un crecimiento del 7 por ciento Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

En plan de revisar lo que vino sucediendo en el primer semestre del año, un informe de Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de salas del circuito comercial, indica que el acumulado enero/junio registra un crecimiento del 7 por ciento en espectadores respecto de 2025. En contra de lo imaginado, el mes pasado, cuando ya se habían estrenados todos los tanques previstos para esta época del año, representó una baja del 9 por ciento interanual. El signo positivo del primer semestre se explica por el buen desempeño de abril y mayo.

En medio de este panorama atravesado por la situación de la microeconomía, el Mundial y la baja de turismo de países vecinos hay una constante que empezó a consolidarse el año pasado: el 50 por ciento de la recaudación global se concentra en apenas 10 espectáculos.

Hairspray volvió a ocupar el lugar de liderazgo en el ranking de espectadores Gentileza

Entre esos tanques, según el último informe de Aadet, Charlie y la fábrica de chocolate, la mega producción que protagoniza Agustín “Rada” Aristarán, desde su estreno sigue liderando la tabla entre los 10 espectáculos con mayor cantidad de espectadores y el ranking de recaudación. La semana pasada hizo 11 funciones. En segundo lugar por cantidad de público aparece Hairspray, el musical con Damián Betular, Alejandra Radano y Sofía Morandi que volvió a posicionarse en un lugar de liderazgo.

En una cartelera dominada por musicales basados en viejas y exitosas películas, en tercer lugar aparece Sottovoce, la comedia que protagonizan Fernán Mirás, Carla Peterson, Adrián Suar y Lorena Vega que dirige Mariano Pensotti. En cuarto lugar según los números de Aadet de la semana pasada se ubica Billy Elliot, con Osvaldo Laport y un numeroso elenco. En medio de títulos estrenados esta temporada en el top five aparece Rocky, otra gran producción con Nicolás Vázquez y Dai Fernández que debutó el año pasado y que viene de tomarse una pausa en medio del Mundial.

Entre tantas comedias musicales Fuerza Bruta vuelve a pisar fuerte en el público Gentileza

En la última parte del listado se mezclan comedias, otro gran musical, una comedia dramática y un montaje de teatro físico. Desde el jardín, la obra protagonizada por Guillermo Francella junto a Andrea Frigerio, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza se ubica en el sexto lugar. Le siguen Una navidad de mierda, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi; y Annie, con Lizy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo. En el noveno lugar aparece un montaje performático como AVEN, producción de Fuerza Bruta que se presenta en los bosques de Palermo. Cierra el ranking de los títulos preferidos del público El jefe del jefe, con Diego Peretti y Federico D`Elía, que es otro de los tres espectáculos que vienen de la temporada pasada. Se estrenó a pocos días de los partidos que la Selección Nacional jugó contra Uruguay y Brasil cuando todavía se estaban disputando las Eliminatorias de este Mundial que termina el domingo.