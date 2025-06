Fuerza Bruta repone Aven, en un año de fuerte presencia del teatro aéreo en la cartelera de Buenos Aires

En el mapa del teatro en altura y del teatro físico en medio de propuesta inmersivas de fuerte impacto visual y musical, la temporada actual se inició con una propuesta a cargo de uno de los fundadores de grupo catalán La Fura del Baus. Fueron ellos los que, en la lejana temporada de 1984, presentaron en el Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba una performances que se llamó Accions (Acción). Decididamente, no pasaron desapercibidos. La marca que dejaron aquellos innovadores está todavía presente en la cartelera actual. De hecho, Pichón Baldinu está presentando Hincha! Ritual show; y el miércoles 11 de junio Diqui James repone AVEN, producción de Fuerza Bruta.

“No es un fenómeno social, no es un grupo, no es un colectivo político, no es un círculo de amistades afines, no es una organización pro alguna causa. Es una ‘organización delictiva’ dentro del panorama actual del teatro”, sostenía en el llamado Manifiesto Canalla, que oficiaba como carta de presentación de estos jóvenes vestidos de negro con cabezas rapadas, regidos por cierto aire punk, que no daban a conocer sus nombres cuando se presentaron en Córdoba, en aquel lejano octubre de 1984. “Aquello era una deformidad para la época”, reconoció Pichón Baldinu. Al poco tiempo, algunos de los vieron aquella acción tan potente como deforme se formaron el grupo La Organización Negra que codirigió Baldinu y al que James se sumó.

El mapa del teatro aéreo en propuestas de carácter inmersivo se abrió con Sons, un montaje de La Fura dels Baus @agustindusserre

Cuando Carlus Padrissa, uno de los nueve fundadores de La Fura, estuvo en Buenos Aires dándole forma a SONS, Ser o no ser, una experiencia inmersiva de teatro físico en cruce con los audiovisual, en diálogo con LA NACION reflexionó sobre el legado que dejaron en este lado del globo. “El repaso de lo recorrido por esos chicos me sirve para defender que no somos padres de ellos, como siempre se dice. Esos chicos ya tenían la idea de hacer teatro y nosotros, a lo sumo, les animamos a hacer lo que querían. Mi teoría es que La Fura dels Baus, como mérito, tuvo el haber reforzado la actitud que ya tenían algunos creadores locales por hacer cosas por fuera del teatro convencional”, apuntó. Sons, Ser o no ser se estrenó finalmente en febrero en la sala SinPiso, ubicada en la sede de GEBA de Palermo. Justamente allí, este miércoles 11, Fuerza Bruta -luego de una gira por Brasil, Perú, México, Inglaterra y Corea- repondrá una versión renovada de AVEN, una potente maquinaria escénica que se las ingenió para acaparar audiencias muy diversas en distintas ciudades del globo.

Así como este expresión del teatro físico en altura tiene su propia historia, AVEN, término que para los creadores remite a una mezcla de aventura con paraíso, también la tiene. Se estrenó en 2023 proponiendo un viaje sensorial y físico para el espectador. Con dirección de Diqui James y música Gaby Kerpel, el dúo creativo viene trabajando juntos desde hace años. De hecho, fueron piezas claves de La tirolesa/Obelisco, en tiempos de La Organización Negra; y fueron los mismos que, muchos años después, idearon y concretaron aquel potente desfile performático que realizaron para el Bicentenario, que pasaba justamente por el Obelisco.

Una de las tantas imágenes de AVEN, la obra que viene concretando funciones en diversos países que vuelve al lugar en donde se estrenó Gentileza Fuerza Bruta

“Era actor, dejé de actuar, después quise inventar las cosas que quería actuar y tuve que producirlas. De alguna manera, nuestra forma de crear está toda mezclada: qué hacer con cómo hacerlo y cómo producirlo. Es un pensamiento en conjunto todo el tiempo”, reconoció Diqui James hace un tiempo. Con AVEN, como con sus otras propuestas, la idea fue armar su propia fiesta al servicio del disfrute colectivo.

Taquilleros

Mal no les ha ido. Más allá del recorrido internacional, cuando lo estrenaron en un territorio muy lejano a las de las grandes marquesinas de la Avenida Corrientes, Fuerza Bruta llegó a hacer 12 funciones semanales. Según las estadística de Aadet (la entidad que nuclea a empresarios y dueños de sala del circuito comercial) que dan cuenta de mayor cantidad de espectadores, los resultados obtenidos hicieron que esta propuesta rupturista llegara a ocupar el segundo lugar entre los títulos de la escena comercial con mayor cantidad de espectadores desplazando a verdaderos tanques del centro porteño.

“Buenos Aires es la capital mundial del teatro aéreo”, afirmó Carlus Padrissa, el integrante de La Fura del Baus, cuando montó su primera producción en la Argentina, que se presentó justamente en la misma sala, la SinPiso, en donde ahora vuelve a desembarca AVEN. Algo de razón debe tener con eso de señalar la importancia del teatro en altura en esta ciudad.

Una imagen de Hincha! Ritual show, la propuesta de Pichón Baldinu que es una de las tantas producciones de teatro aéreo actualmente en cartel

Por lo pronto, la cartelera actual da cuenta todo esto. Porque el nuevo desembarco de Fuerza Bruta se produce mientras la coreógrafa Brenda Angiel y su Compañía de danza aérea está presentando los domingos, en Área Teatro, el espectáculo 8cho; mientras en un tanque como La sirenita se incluyen secuencias a gran altura con actores suspendidos por arnés que sobrevuelan la platea del Gran Rex; y mientras Flavio Mendoza realiza funciones de Circo del Anima, en Casino Buenos Aires, de Puerto Madero.

En este panorama definido por la diversidad de propuesta, circuitos y públicos Pichón Baldinu, quien fue socio creativo de Diqui James y juntos hicieron Villa Villa, está haciendo funciones de Hincha! Ritual Show en el Polo Cultural y Deportivo Saldías. Así es como desde hoy, esta hoja de ruta incorpora a la producción de Fuerza Bruta.

Para agendar

AVEN, de Fuerza Bruta. Sala: SinPiso (Julio A. Noble 4100, Palermo). Funciones: de miércoles y jueves, a las 21; sábado, a las 19 y 21 y domingos, a las 1. Precio de localidades: desde 30.000 pesos