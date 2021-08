El Circo del Ánima, un reino fantástico y musical inspirado en la cultura hindú

Inspirado en un viaje que su creador y director Flavio Mendoza realizó a la India algunos años atrás, el Circo del Ánima recrea un reino imaginario ambientado en ese país. La atmósfera que envuelve cierto misticismo se respira apenas ingresar a la carpa, y será una constante del espectáculo plasmada a través de la escenografía, el vestuario y la música –que ocupa un lugar central en toda la función– reforzada por diferentes iconografías que dan cuenta de esa cultura, desde un títere de elefante de tamaño real hasta inmensas flores de loto sagrado.

Se trata de una adaptación de Mahatma, su anterior espectáculo, y debutó el 17 de julio de 2019. Luego de las sucesivas aperturas y cierres por motivo de la pandemia, reabrió por última vez poco antes de las vacaciones de invierno en Parque Sarmiento, donde continúa hasta hoy con entradas agotadas.

“Desde chico quería conocer el Taj Mahal, y cuando pude viajar a la India y vi la realidad de allá entendí que era otra cosa. Me pegó un poco mal ver que había tantos nenes en la calle pidiendo, tantas cosas, y mi viaje cambió. Hice un retiro espiritual donde aprendí mucho sobre esa cultura y me cambio la manera de pensar. Entonces surgió la idea de hacer un espectáculo inspirado en esa experiencia”, relata Mendoza.

Ese fue el germen de este espectáculo, más cercano al circo moderno que al circo tradicional, con más de 30 artistas en escena y el respaldo de una enorme estructura. El montaje consta de una carpa suspendida por un arco de 50 metros de diámetro por 25 metros de alto, dos escenarios móviles, luces y pantallas de última generación, proyecciones en 3D, banda en vivo y vestuario de lujo.

Cantantes y lujoso vestuario en El Circo del Ánima

“Es un circo que hicimos con mi familia y se construyó todo en Italia. Queríamos traer lo último que se está viendo en Europa, un circo moderno. ¡Y es un palacio! Estoy muy orgulloso, porque es una nueva versión del circo de nuestra familia. Ahí adentro está el espíritu, el alma de mis padres, de mis abuelos, por eso lo llamamos Circo del Ánima. Si bien la vida del circo sigue siendo sacrificada, lo hicimos porque queríamos que argentina volviera a tener un circo de nivel internacional. Ellos me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan”, sigue Mendoza, quinta generación de familia circense y una de las voces más críticas de las restricciones dispuestas en la ciudad ante la segunda ola de coronavirus, que interrumpieron las presentaciones con público hasta su última apertura.

La función, de fuerte impronta visual, podría inscribirse en un género del tipo “circo musical”, con la banda y las canciones como hilo conductor de todo el show y la voz cantante de Franco “Pasti” Friguglietti, talentosísimo bailarín, acróbata, actor, cantante y guitarrista, también quinta generación de artistas circenses y director residente del circo, que ocupa el rol de Mendoza cuando él no está (estuvo durante las vacaciones de invierno, ahora sigue Friuglietti).

Franco Friguglietti, en El Circo del Ánima

Desde su debut a los 15 años en el circo Servián, este artista todoterreno desarrolló gran parte de su carrera junto a Mendoza, con quien luego volvió a trabajar en Stravaganza Estados del tiempo; Stravaganza Water in art; Franciscus, Mahatma, Siddharta y Mágica Navidad. Pero también trabajó en otros musicales como Shrek, American Idiot y Rent.

En esta ocasión, muy bien acompañado por una banda en vivo donde tocan dos de sus hermanos [Nacho Friguglietti (bajo); Emiliano Friguglietti (batería) junto a Lautaro Figueroa (guitarra) y Francisco Desunvilla (teclado), y las cantantes Azhira Apelans y Martina Scigliano.

Justamente, través de las canciones, se introducirá también el leitmotiv del show, que se irá repitiendo en diferentes momentos de la función: “Algo en tí despertó, una intuición, reflejo de otra realidad/ Ya nada será igual, todo es claridad / Es una fuerza que siempre estuvo en ti, ya no hay miedos / Sabés que es el lugar donde puedes ir / Esa luz que en ti está, esa luz que te guiará/ como el viento tu destino irá, con tu luz más allá”.

Flavio Mendoza es parte del Circo del Ánima Mauro V. Rizzi

Además de la música y la ambientación, sin dudas el otro plato fuerte del show son las destrezas físicas, que valiéndose de distintos elementos, inaugurarán un desfile de contorsionistas, acróbatas, trapecistas, bailarines –incluida una reprise de aquadance–; además de las reiteradas apariciones de los tres payasos de este mundo imaginario más cercano en su teatralidad al Cirque du Soleil, donde los clows hablan poco y se expresan a través de sus gestos, en la búsqueda de un humor más “universal”.

“Tanto la idea, como la música y el vestuario, fueron especialmente creados para el espectáculo, todo se creó desde cero. Me gusta que la banda toque en vivo, que las canciones te cuenten algo, que tengan un mensaje, y sobre me encanta trabajar con este equipo de gente muy joven que lo da todo. Estoy seguro que an algún momento el Circo del Ánima que va a salir al mundo y va a dejar muy bien a nuestro país”, concluye Mendoza.

Grandes proezas artísticas, en El Circo del Ánima

Alejandro Rapetti

PARA AGENDAR

Circo del Ánima. Dirección: Flavio Mendoza. En la carpa instalada en Parque Sarmiento (Avenida Balbín y General Paz). Funciones: jueves y viernes, a las 20 horas; sábados y domingos, a las 17 y a las 20 horas. Entradas, desde 900 pesos, se pueden adquirir en www.circoanima.com.ar y boleterías del circo. Con Camila del Bono, Lourdes Zungri, Johanna Basso, Micaela Leitner, Rosario Estrella, Martina Scigliano, Zahira Apelans, Fernanda Presta, Tania Daniela Sáez, Lucia Mancioli, Tatiana Hess, Belén Aguirre; Emiliano Friguglietti, Ignacio Friguglietti, Lautaro Figueroa, Franco Desunvila, Franco Friguglietti, Erik Ferreyra, Lautaro Cuenca, Matías Cienfuegos, Oscar Cortez, Franco Barranco, Leandro Lujan, Jeremías Tejo, Tomás Pérsico, Gabriel Carabajal, Lucas Ortiz, Flavio Lili, Román Rodríguez, Mauricio Trechn y Augusto Oxandabarat.