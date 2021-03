Rent, un clásico del musical que vuelve para una única función

En la época en la que fue estrenado, allá por abril de 1994, Rent fue un musical que impactó muchísimo por abordar un tema doloroso y en aquel momento súper actual: la pandemia del HIV, que golpeó muy fuerte en todo el mundo a partir de los años 80 y puso en vilo a millones de personas, igual que ocurre con el coronavirus desde hace poco más un año. Es por eso que reestrenarla ahora tiene mucho sentido, y así lo entendió Juan Álvarez Prado (36 años, dramaturgo y fundador de la compañía independiente de teatro y cine Proyecto Itaca), quien dirige el espectáculo que se podrá ver el próximo jueves 25 de marzo en una única función vía streaming que protagonizarán Franco Friguglietti, Cande Molfese, Federico Coates, Mariel Percossi, Lula Rosenthal, Patricio Witis, Manu Victoria y Patricio Arellano. El ensamble está integrado por Julián Pucheta, Michelle Hersch, Pedro Vega, Pablo Turturiello, Michelle Csapek, Luli Ambrosini, Emely Myles y Maca Giraldez.

Juan Alvarez Prado, director de la nueva versión de Rent

“Rent fue un quiebre –opina Álvarez Prado–. En Nueva York, fue un gran incentivo para producir una clase de teatro renovado que acercó a la gente joven al género musical. Tenía otro tipo de música, de impronta más rockera que la usual, otro código actoral, una búsqueda distinta de realismo... Grandes éxitos como Despertar de primavera y Casi normales no hubiesen existido sin que apareciera antes Rent. Eso no les quita mérito a esas obras, pero Rent sin dudas marcó un camino”.

Después de su estreno en el circuito off neoyorquino, Rent voló muy pronto hacia Broadway y se transformó en un suceso que duró doce años y ganó cuatro premios Tony, el equivalente al Oscar en el mundo del teatro. También llegó al cine en 2005, de la mano de Chris Columbus (el guionista de Gremlins, de Joe Dante). Su autor, Jonathan Larson, murió cuando tenía apenas 35 años, el día previo al ensayo general que suele preceder a su estreno con público y justo cuando se cumplía el 100° aniversario de la famosa ópera La bohème de Giacomo Puccini en la que se inspiró para escribir Rent.

“Es indiscutiblemente un ícono del musical –asegura Álvarez Prado–. Para mí personalmente es una obra clave porque trabaja el tono realista con una eficacia sorprendente. En un lenguaje como el del musical, que siempre está muy cargado de artificio, ese abordaje realista fue una novedad. Cuando se genera la magia de que la música acompaña el estado del personaje y representa bien lo que sucede, yo me engancho muchísimo más. Cuando la música no es una excusa para embellecer, sino un canal para amplificar las emociones y los estados de los personajes, el musical es otra cosa. Porque a las palabras siempre les ponemos un filtro mental para entenderlas, pero la música va derecho al alma, te atraviesa de una manera más profunda”.

Lula Rosenthal y Mariel Percossi, como Joanne y Maureen

Conocedor de ambos circuitos, Álvarez Prado sostiene que en el off se siente una saludable cercanía con el riesgo que desaparece cuando se llega a las salas de calle Corrientes. “En el off, sobre todo desde el punto de vista económico, hay menos para perder. Tanto los productores como los artistas deben tener mucho coraje para asumir riesgos en el circuito comercial. Yo podría haber reproducido la puesta de Rent que todo el mundo conoce y sabemos que funciona, pero elegí otra cosa. Y la verdad es que no me siento distinto trabajando en un lado o en el otro”.

Respecto de las diferencias de calidad entre lo que se produce en Broadway –la cuna del musical– y acá en la Argentina, el director dice que para él no hay tantas diferencias: “Obvio que allá ves producciones mucho mayores, de gran presupuesto, pero hay cantidad de obras argentinas que tienen una personalidad que ellos también valoran. La calidez del actor latinoamericano es única. Ellos son muy perfectos, pero están medio cortados por la misma tijera, como si tuvieran una fórmula que nosotros solemos desobedecer para aportar ingenio y frescura. Claro que allá ves ideas de puesta en escena increíbles que acá, por más que se te ocurran, son imposibles de llevar a cabo. No es que no tengamos ideas de ese tipo, lo que no hay es plata para concretarlas. En Broadway podés ver una puesta de Romeo y Julieta en la que llueve en escena durante veinte minutos. Es una idea hermosa ver el gran caos de esa historia cuando todos sus personajes se enfrentan mientras cae una tormenta, pero acá no es viable producir algo así por más que se te ocurra. Yo de ellos aprendí un sistema de reglas que te sirve para hacer tus primeros pasos. Después hay que animarse a romperlo”.

Cande Mofese encarna a Mimi

Aquí en la Argentina, Álvarez Prado –artista inquieto que también tiene terminado el guión de una película protagonizada por un boxeador en decadencia y titulada Matador, cuyo rodaje se postergó por la cuarentena– observa esa osadía para esquivar mandatos en colegas como Ariel del Mastro (“sus puestas tienen un enorme nivel de belleza creativa y visual”, señala), Diego Corán Oria, Marcos Rauch y Claudio Tolcachir. “Menciono a Tolcachir porque aun cuando es de otro palo, cada vez que veo una de sus obras entro muy rápido en el código que propone y siento que podría transferirlo a mis trabajos –comenta–. Lo mismo me pasa con las obras de Alejandro Tantanián. Para mí la actuación es un asunto clave en el musical, y ellos son muy buenos referentes en ese terreno. Si en un musical no hay un actor presente y vivo que genere un código fluido, igual que el de una buena actuación de cine o teatro, a mí no me atrapa. El teatro musical no debe ser un espacio donde el espectador se entretiene pero no se compromete. Si logramos generar una camada de actores jóvenes que tengan como prioridad y foco la excelencia en la actuación, eso será un terreno ganado”.

El dominicano Manu Victoria encarna a Angel en Rent

Rent tuvo una versión inolvidable para muchos en Buenos Aires, en 2008, en la Ciudad Cultural Konex. Fue una usina de talentos que hoy en día son artistas muy reconocidos en el ámbito del teatro musical vernáculo. Aquel elenco, dirigido por Valeria Ambrosio y James Murray, estaba integrado por Florencia Otero, Germán Tripel, Andrés Bagg, Laura Conforte, Déborah Turza, Pablo Sultani, Ángel Hernández, Martín Repetto, en los papeles protagónicos, además de un ensamble insuperable que integraron Melania Lenoir, Eliseo Barrionuevo, Esteban Masturini, Leo Bosio, Mariu Fernández, Patrissia Lorca, Solange Prat, Adrián Scaramella, Meri Hernández, Rodrigo Segura, Pablo García, Marcos Gorosito y Natalia Volonnino. Para el festejo por la centésima función, estuvo en la platea (y también en el escenario) el mismísimo Anthony Rapp, el Marc original de Broadway.

El elenco de la primera versión porteña de Rent, en 2008, en la Ciudad Cultural Konex Archivo

No se descarta que haya una versión presencial de Rent, pero tampoco se afirma nada de manera concreta. La dirección general y puesta en escena es de Juan Álvarez Prado; la dirección musical de Damián Mahler, la dirección vocal de Matías Ibarra; las coreografías de Maia Roldán; la escenografía de Tato Fernández. La producción ejecutiva estará a cargo de Melina Lambierto, la adaptación de las canciones estuvo a cargo de Daniel Angles, Marc Gómez y Julieta Sverdlick; y la producción general, de GO Broadway Productions (Valentina Berger), Carlos Mentasti, Viviana Puerta, Juan Álvarez Prado y Macondo.

Rent

De Jonathan Larson

El jueves 25 de marzo, a las 20.

Los accesos al streaming cuestan 800 pesos y se sacan por Ticketek (ticketek.com.ar), plataforma a través de la cual se puede ver el musical, que quedará subido durante 24 horas. Importante: para verlo sólo se pueden sacar los accesos antes del horario pautado.