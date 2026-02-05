El CTBA presentó su programación: de Leonor Manso y Arturo Puig a Elena Roger y Joaquín Furriel, lo que se viene en este 2026

El menú del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) para este 2026 tendrá varias perlitas. Desde Elena Roger cantando temas de Charly García hasta la vuelta de Joaquín Furriel con La verdadera historia de Ricardo III, que se presentará en Barcelona como en Shangai; pasando por Camila Sosa Villalba en el rol de Blanche Du Bois de una nueva versión de Un tranvía llamado deseo; o Arturo Puig interpretando el monólogo final de El gran dictador, de Chaplin; a la vuelta de Marilú Marini como actriz y directora; o Luciano Cáceres en un nuevo unipersonal o una versión al aire libre para despedir Cyrano de Bergerac, aquel montaje que Gabriel Goity estrenó en la lejana temporada de 2023. Entre tantos títulos, varios nombres sumamente reconocidos: Leonor Manso, Luis Luque, Antonio Grimau, Lorena Vega, Alejandra Flechner, Diego Velázquez o Valeria Lois, entre tantos otros.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura; Jorge Macri, jefe de Gobierno; y Alberto Ligaluppi, director del CTBA en el escenario de la Martín Coronado Ricardo Pristupluk

Para la presentación, esta vez la plana mayor del CTBA, acompañada en los primeros minutos por el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, decidió reformular la típica presentación de sus temporadas. Esta vez, fue en la sala Martín Coronado en vez de la Casacuberta. Y fueron varios de los artistas programados los que se terminaron subiendo al escenario para hablar de sus proyectos o hasta interpretarlos frente a una platea cubierta de artistas, funcionarios e invitados especiales.

De hecho, quienes abrieron el juego fueron dos bailarines del Ballet Contemporáneo que forman parte de Stekelman en tres tiempos, con coreografías de Ana María Stekelman, que abre la temporada en el Teatro San Martín, en la sala Martín Coronado. Hubo otro momento en vivo que generó una verdadera ovación: cuando Elena Roger cantó su versión de “Canción de Alicia en el país”, de Charly García, que será parte de Invasiones I. No bombardeen Buenos Aires, obra escrita y dirigida por Ricardo Hornos, que se presentará en la sala Casacuberta.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura, y Alberto Ligaluppi, director del CTBA, oficiaron de maestros de ceremonia (“Seremos una especie de Teté [Coustarot] y Roberto [Giordano]”, ironizó la ministra) en el inicio de esta extensa presentación de más de dos horas en la que el jefe de Gobierno recordó su pasado como DJ, al mismo tiempo que volvió a señalar que para su gestión “la cultura no es un gasto”.

Furriel, protagonista de La verdadera historia de Ricardo III, junto a Ligaluppi Ricardo Pristupluk

El momento en el que el micrófono fue pasando entre algunos de los actores, dramaturgos o directores programados, surgieron algunas novedades. Furriel compartió su experiencia de cuando se presentó La verdadera historia de Ricardo III en España. Pero también adelantó que esa complicada maquinaria escénica hará una gira por el país y que también fueron invitados a abrir el Festival Grec, de Barcelona. En ese momento intervino Ligaluppi, quien confirmó que este año el montaje se presentará en Shanghai. “Había un rumor, pero me parecía todo tan surrealista que me parecía que no podía ser cierto...”, remató el actor cuando escuchó la palabra oficial.

“Le había comentado a Ricardes la idea de hacer un registro más cercano a lo cinematográfico de lo teatral”, continuó Furriel. “Entonces, Marcelo Piñeiro, con quien trabajé en El reino, vino a ver un ensayo, sintió que le gustaba y se armó un mini equipo de la serie que filmó tres días. Estoy sorprendido gratamente con el resultado con esta especie de híbrido que nos da la posibilidad de llegar a otros públicos”. El resultado de todo esto se presentará internacionalmente en el Festival de Málaga el 9 de marzo,.

Rita Terranova y Arturo Puig, en la presentación de de la temporada de teatro oficial Ricardo Pristupluk

Por su parte, Arturo Puig, aplaudido con ganas por la platea, habló de Buenas palabras, propuesta con dramaturgia y dirección de Rita Terranova que lo tendrá como protagonista. “Como parte de esta obra voy a hacer el monólogo que hice en Largo viaje de un día hacia la noche y el monólogo de El gran dictador, de Chaplin, que tuvimos la suerte de que su familia nos cediera los derechos”, señaló Puig.

Las fichas de la maquinaria del Complejo Teatral empiezan a moverse mañana mismo con el estreno de Stekelman en tres tiempos y las reposiciones de La gaviota, con Muriel Santa Ana, en el San Martín; Los pilares de la sociedad, con Martín Seefeld y Eleonora Wexler; y Baco polaco, de Mauricio Kartún, en el Sarmiento.

Dos bailarines del Ballet Contemporáneo hicieron un adelanto de Stekelman en tres tiempos Ricardo Pristupluk

Según remarcaron los mismos funcionarios, la temporada estará marcada por diferentes alianzas con el sector público y privado a nivel local e internacional. Por lo pronto, durante el mes de abril, tres montajes del Teatro del Canal, de Madrid, se presentarán en el San Martín. En el mismo teatro, en marzo se iniciará el ciclo “Jazz Buenos Aires/Jazz at Lincoln Center”, que tendrá lugar una vez por mes, los noches de los martes, en la Martín Coronado. Por primera vez en su historia, el Jazz at Lincoln Center firmó una colaboración en Sudamérica, lo que implicará traer a las figuras destacadas del género a nivel mundial. Por otra parte, producto de un acuerdo con la Ópera de Cámara del Teatro Colón, convenio entre los dos teatros públicos más importantes del gobierno porteño, se presentarán en el Alvear montajes que contarán con las direcciones de Pompeyo Audivert, Rita Cosentino y Gabriel Calderón.

A lo largo del año, en el San Martín se irán estrenando La niña sobre un altar, de Marina Carr, con dirección de Oscar Barney Finn y un elenco conformado por Analía Couceyro y Marta Lubos, entre otros; Manifestum, una conferencia performática basado en una idea de Oria Puppo en colaboración y actuación de Marilú Marini a partir de diversos textos sobre género y diversidad; La lluvia de fuego, textos de Silvina Ocampo y Juan José Hernández, dirigidos por la misma Marilú Marini y con la actuación de Lorena Vega; Shakespeare unplugged, con dramaturgia y dirección de Willy Landín, y las actuaciones de Luis Luque, Antonio Grimau, Mario Alarcón, María Rosa Fugazot, Belén Blanco y Edda Bustamante; Mefisto, versión libre de la novela de Klaus Mann, con dirección de Daniel Veronese un elenco conformado por Luis Machín, Diego Velázquez, Marcela Guerty, Gonzalo Urtizberea, Patricio Aramburu y Mara Bestelli; Paraíso, de Inmaculada Alvear, con dirección de Ignacio Rodríguez de Anca y la actuación de Luciano Cáceres; La habitación desconocida, de Gonzalo Martínez, con dirección de Lautaro Delgado que contará con las actuaciones de Guillermo Angelelli y Sofía Brito; Un tranvía llamado deseo, de Tennessee Williams, dirección de Juan Parodi y la actuación de Camila Sosa Villada (“No quiero realismo, quiero magia”, señaló Parodi durante la presentación recordando un texto del personaje central); y El gran circo criollo, por el Grupo de Titiriteros.

Florencia Raggi en la presentación de la temporada Ricardo Pristupluk

También está previsto el estreno de Oxitocina, Inés y los perros, de Dennis Smith, con la actuación de Florencia Raggi; Piedra libre, de Marta Barceló y dirección de Ángel Ruiz, que contará con la actuación de Alejandra Flechner; y Pequeñas danzadas, con coreografía y dirección Laura Falcoff, con bailarines egresados del Taller de Danza;

La obra, de Mariano Pensotti, se estrenará en el Alvear Nurith Wagner-Strauss - marianopensotti.com

En el Teatro Alvear Mariano Pensotti y el Grupo Marea, con Alejandra Flechner, Horacio Acosta, Susana Pampín y Diego Velázquez, entre otros, y la talentosa directora española Helena Pimenta, presentará una versión de Esperando a Godot, de Samuel Beckett.

En el Teatro Regio en asociación con Paraíso Club de Artes Escénicas, se estrenará Please, continue (Hamlet), de Roger Bernat & Yan Duyvendak; Manuelita, el musical, de María Elena Walsh, dirigido por Chacho Garabal; el grupo español La Zaranda presentará una nueva propuesta; y Mercedes Scápola estrenará a A cielo abierto, de David Hare.

En el Teatro Sarmiento, está prevista la temporada de País amargo, dirigida por Alfredo Staffolani; Remigio verdiales, un carpincho, propuesta de Pablo Gorlero con el Grupo de Titiriteros; El precipicio, que contará con las actuaciones de Paloma Contreras y Leonor Manso, quien abrió la presentación de la temporada del CTBA leyendo un texto que reflexionaba sobre la actuación; y La niebla camina conmigo, de Lorena Vega. En el Teatro de la Ribera se repondrá Benito en la Boca, que también tendrá su versión en cine; Ateneo para una familia, de Marcelo Mininno; y se estrenará Romeo y Julieta/ópera urbana, que dirige Eduardo Gondell y que mostraron una escena en la Martín Coronado. En otra zona de la ciudad, en Mataderos, en el cine/teatro Del Plata se estrenarán El beso en el asfalto, con dirección de Susana Toscano; y Todos los veranos un día, adaptación libre de un cuento Ray Bradbury que dirigirá Bruno Gianatelli.

A toda esta batería de propuestas hay que sumarle un ciclo de montajes site specific que tendrá lugar en sitios no convencionales, y lo previsto para el Hall del San Martín que también forman parte de esta temporada que se inicia mañana, viernes.