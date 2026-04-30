Brenda Gandini fue tajante cuando le preguntaron por los rumores de separación de Gonzalo Heredia

Este miércoles por la noche comenzaron a circular con fuerza rumores que aseguraban que la relación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia había llegado a su fin. Esta mañana, luego de que varios medios se hicieran eco del rumor, la actriz desmintió la información con un contundente mensaje. “No es verdad”, señaló.

En medio del revuelo, LA NACION se contactó con la artista. De inmediato, Gandini negó la ruptura. “No, no es verdad”, aseguró. “No sé cómo dicen estas cosas si ya me habían preguntado y dije que no. ¡Qué difícil!”, sumó, con algo de indignación.

Brenda Gandini le puso punto final a los rumores Gerardo Viercovich - LA NACION

Todo comenzó anoche en LAM. Allí, Pepe Ochoa comenzó a hablar en modo enigmático de la separación de dos figuras del mundo del espectáculo. “Es escandalosa porque están hace muchos años juntos. Vienen de una crisis hace un tiempo. Lo van a desmentir, por supuesto”, arrancó el panelista.

“No hay nada puntual. No hay terceros en discordia. Hay una crisis que trataron de sobrellevar y no pudieron. Se acabó el amor. Ellos se llevan bárbaro”, siguió Ochoa. Además, explicó que se los solía ver juntos pero que ahora salen por separado. “Raro, porque siempre se los veía juntos. Y hace un tiempito hubo un evento donde él habló con varias personas y les contó esto. De ahí me llega. Lo cuenta él”, agregó, y sumó que “fue raro no verla a ella en ese evento”.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia en la función de prensa e invitados de Invasiones I, en el Teatro San Martin Gerardo Viercovich - LA NACION

Pese a las palabras de Ochoa, la pareja se mostró junta el martes por la noche en el Teatro San Martín, donde vieron la función de prensa e invitados de Invasiones I: no bombardeen Buenos Aires, el musical con canciones de las distintas etapas de Charly García comandado por Elena Roger. Antes del show, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia posaron para los fotógrafos. Esa misma noche después de la función, según se puede ver en la cuenta de Instagram de la actriz, cenaron en un restaurante con amigos.