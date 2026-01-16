El divorcio del año: ritmo, caos mediático y un show más de Muscari

Autoría: José María Muscari y Mariela Asensio. Dirección: José María Muscari. Intérpretes: Fabián Vena, Juan Palomino, Guillermina Valdés, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal. Escenografía: Mariana Tirantte. Vestuario: RFG Studio x Romi Giangreco. Iluminación: Matías Sendón. Producción:Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé. Sala: Multiteatro (Corrientes 1283). Funciones: miércoles, jueves y viernes, a las 21; sábados, a las 20.30 y 22.30; domingos, a las 20.30. Duración: 80 minutos. Nuestra opinión: buena.

La voz en off de José María Muscari da la bienvenida al público, dice lo que hay que decir sobre los celulares y alienta las fotografías (sin flash) para compartir en redes. Por si alguno no lo sabe, el nombre de la obra y la dirección en Instagram se informan en la gran pantalla, que cubre el fondo, en continuado modo videoclip. Suena música pegadiza, energética, cero vintage (temas de cantantes como Ariana Grande, Giovanni Zarrella y María Becerra). En el espacio, el incondicional apoyo de unos sillones living azul vibrante. Y nada más para que el show/ desfile/comedia largue a rodar con ritmo vertiginoso a pesar incluso del somnoliento título elegido.

El divorcio del año es el último estreno de Muscari en calle Corrientes (para el otoño estrena Doradas, en el Teatro Nacional Cervantes) después de Perdida mente (éxito de cuatro temporadas), en ambos casos con la coautoría de Mariela Asencio y el mismo tema subyacente en común: la salud mental. En 2021, en el off, Asencio y Maruja Bustamante habían abordado la cuestión en La casa oscura, con dirección de Paola Luttini, un show documental donde intensidad y desparpajo no tapaban al bosque.

El divorcio del año

Una pareja de famosos pendientes de las redes se divorcia (Fabián Vena y Guillermina Valdés). Tienen una única hija, que pida pista pero no encuentra el rumbo, perdida entre adultos narcisistas (Rocío Igarzábal). Los famosos que se divorcian son representados por abogados mediáticos que, a su vez, también son pareja y deciden divorciarse (Juan Palomino y Ernestina Pais).

Todos tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico o neurosis psicológica, pero lo tapan por las conveniencias y exigencias del afuera; información que en monólogo aparte a público cada uno de los personajes revela. Pero quien más sufre esta situación, el eslabón más débil, es el de la hija, que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), ha sufrido una internación (ocultada ante los medios por sus padres como estadía en un “spa”), ha iniciado varias carreras que no termina y que pide paz en medio del griterío.

El personaje de Igarzábal (actriz y cantante -se inició ya hace tiempo en Casi ángeles-, ha hecho teatro y televisión -ahora se la puede ver en la serie Yiya-) es el centro de la obra. Primera en salir a escena, es la narradora de la historia además de personaje; la que observa a los padres y la que los sufre: este adentro y afuera de la acción es el procedimiento más interesante de la obra. La actriz se mueve entre la levedad irresponsable y la angustia que logra transmitir.

El divorcio del año, en el Multiteatro Gerardo Viercovich - LA NACION

Independientemente de la eficacia actoral de los intérpretes -el oficio y la experiencia de Vena y Palomino, el desenfado para la comedia de Pais y la corrección de Valdés, con una figura y un vestuario imponentes-, el resto de los personajes son “previsibles”, perfiles sacados del mundo de los chimentos -parentesco reconocido en forma de guiños constantes en los diálogos-, que a esta altura han dejado de causar efecto humorístico. No solo por lo fatigados, sino porque la realidad es más potente que la ficción: es difícil superar a las redes en la exploración de bochornos o contratiempos mediáticos.

De todas maneras, el show está asegurado. No cualquier show, sino “el de Muscari”, que al igual que una marca consagrada, sostiene las características que ella misma logró imponer. Aunque cada tanto, esos andamiajes también requieren aire fresco, reinvenciones que el autor y director ha sabido sacar de su talentosa galera.