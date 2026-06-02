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En fotos: de Guillermo Francella a Cecilia Roth, nadie se quiso perder el estreno de Sottovoce, la obra de Adrián Suar

El mundo del espectáculo y la farándula dijo presente en el Teatro El Nacional para ver la comedia que ya es un éxito

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Araceli González, Guillermo Francella y Cecilia Roth, tres figuras que anoche dijeron presente en el estreno de Adrián Suar, Sottovoce
Araceli González, Guillermo Francella y Cecilia Roth, tres figuras que anoche dijeron presente en el estreno de Adrián Suar, Sottovoce
Tomás Kirzner, Florencia Torrente y su pareja, Santiago Slapak
Tomás Kirzner, Florencia Torrente y su pareja, Santiago SlapakGerardo Viercovich - LA NACION
Araceli González acompañó a sus hijos y reveló que, tras años de distancia y enfrentamientos, se está "revinculando" con Adrián Suar
Araceli González acompañó a sus hijos y reveló que, tras años de distancia y enfrentamientos, se está "revinculando" con Adrián SuarGerardo Viercovich - LA NACION
Así se preparaban madre e hija para posar frente a los fotógrafos
Así se preparaban madre e hija para posar frente a los fotógrafosGerardo Viercovich - LA NACION
El encuentro entre Nico Vázquez y Joaquín Furriel con Guillermo Francella de testigo
El encuentro entre Nico Vázquez y Joaquín Furriel con Guillermo Francella de testigoGerardo Viercovich - LA NACION
Los tres actores -con la simpática coincidencia de que todos estaban vestidos de gris- sonrieron frente a las cámaras
Los tres actores -con la simpática coincidencia de que todos estaban vestidos de gris- sonrieron frente a las cámarasGerardo Viercovich - LA NACION
Adrián Suar se fue acompañado por su pareja, Rocío Robles
Adrián Suar se fue acompañado por su pareja, Rocío RoblesGerardo Viercovich - LA NACION
Lorena Vega, una de las cuatro protagonistas de Sottovoce
Lorena Vega, una de las cuatro protagonistas de SottovoceGerardo Viercovich - LA NACION
Carla Peterson -también al frente de la obra- junto a su marido, el diputado Martín Lousteau
Carla Peterson -también al frente de la obra- junto a su marido, el diputado Martín LousteauGerardo Viercovich - LA NACION
Elena Roger
Elena RogerGerardo Viercovich - LA NACION
Gustavo Bermúdez
Gustavo BermúdezGerardo Viercovich - LA NACION
Bárbara Lombardo
Bárbara LombardoGerardo Viercovich - LA NACION
Natalie Pérez
Natalie PérezGerardo Viercovich - LA NACION
Marcela Kloosterboer
Marcela KloosterboerGerardo Viercovich - LA NACION
Agustín Sullivan
Agustín SullivanGerardo Viercovich - LA NACION
Karina Mazzocco
Karina MazzoccoGerardo Viercovich - LA NACION
Federico D'Elía junto a su mujer, Deborah Cosovschi, y su hija Miranda
Federico D'Elía junto a su mujer, Deborah Cosovschi, y su hija MirandaGerardo Viercovich - LA NACION
Laura Novoa
Laura NovoaGerardo Viercovich - LA NACION
Andrea Frigerio
Andrea FrigerioGerardo Viercovich - LA NACION
Patricia Echegoyen
Patricia EchegoyenGerardo Viercovich - LA NACION
Carolina Peleritti
Carolina PelerittiGerardo Viercovich - LA NACION
Cecilia Roth
Cecilia RothGerardo Viercovich - LA NACION
Dolores Fonzi
Dolores FonziGerardo Viercovich - LA NACION
Juliana Gattas
Juliana GattasGerardo Viercovich - LA NACION
El cálido saludo entre Nico Vázquez y Martín Bossi
El cálido saludo entre Nico Vázquez y Martín BossiGerardo Viercovich - LA NACION
El protagonista de Rocky asistió junto a su pareja, la actriz Dai Fernández
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Julieta Díaz
Julieta DíazGerardo Viercovich - LA NACION
Miguel Ángel Rodríguez
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Mercedes Oviedo
Mercedes OviedoGerardo Viercovich - LA NACION
Ronnie Arias
Ronnie AriasGerardo Viercovich - LA NACION
Gabriela Sari
Gabriela SariGerardo Viercovich - LA NACION
Diego Topa
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Cita teatral

Abel Pintos y Mora Calabrese
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Guido Kaczka y su mujer, Soledad Rodríguez
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Germán Paoloski y Sabrina Garciarena
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Diego Peretti y Andrea, su pareja
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Cande Molfese y su novio, Joaquín Laviaguerre, el productor de la adaptación teatral de Secreto en la montaña, protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe
Cande Molfese y su novio, Joaquín Laviaguerre, el productor de la adaptación teatral de Secreto en la montaña, protagonizada por Benjamín Vicuña y Esteban LamotheGerardo Viercovich - LA NACION
Pablo Codevilla y su mujer, Noelí Calvo
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