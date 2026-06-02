En fotos: de Guillermo Francella a Cecilia Roth, nadie se quiso perder el estreno de Sottovoce, la obra de Adrián Suar
El mundo del espectáculo y la farándula dijo presente en el Teatro El Nacional para ver la comedia que ya es un éxito
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LA NACION
Cita teatral
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