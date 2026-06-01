El impactante cambio físico de Walas: bajó 18 kilos y contó cómo fue el tratamiento que transformó su vida

Luego de su paso por Masterchef Celebrity, donde conquistó al público con sus platos y su carisma, Guillermo Cidade, más conocido como Walas, volvió a apostar por un reality show y los resultados sorprendieron a todos: después de tres meses en Cuestión de peso, el líder de Massacre logró bajar 18 kilos. “Me sentía muy cargado”, confesó.

Walas habló de su transformación el domingo a la noche en Infama, el programa de América que conduce Marcela Tauro. Apenas entró al estudio, la conductora lo felicitó por su impactante cambio físico. “Pero qué bien estás, Walas. La verdad, me encantó tu participación en MasterChef y también estuviste ahora en Cuestión de Peso”, le comentó la periodista. “Le quiero agradecer al doctor Adrián Cormillot porque gracias a él bajé 18 kilos”, contó el cantante.

El líder de Massacre reconoció que su paso por MasterChef Celebrity no fue inocuo y que en esos meses aumentó mucho de peso. “Subí porque hice mucha pastelería y me maté probando. Cuando practicaba y hacía coaching, me guardaba las tortas para mí. Los macarons, todo”, reconoció con gracia.

Cómo es el tratamiento que sigue Walas

Luego de escuchar y agradecer los halagos, Walas explicó cómo es el plan alimentario que sigue: “Hay que comer todo el tiempo. Hacer las cuatro comidas y además dos colaciones. Cada tres o cuatro horas hay que comer algo”. Luego reveló que en este momento atraviesa una etapa de tratamiento intensivo: “Estoy en la clínica. Empecé de manera ambulatoria y ahora estoy viviendo ahí”.

El músico también reveló cómo nació su vínculo con Adrián Cormillot. “Viene siempre a ver a Massacre en vivo porque le gusta la banda. Un día me vio muy gordo y se me acercó. Me dijo: ‘Quiero tomar tu caso’. Yo le respondí: ‘Me pongo en tus manos’”.

Cuando le preguntaron cómo estaba antes de entrar al programa, Walas no dudó: “Me sentía muy cargado. Yo decía en chiste que estaba gorda y confundida, pero realmente me sentía muy pesado. Les daba demasiado peso a las piernas”. “Soy excampeón de skate. También hago surf, snowboard y skateboard. No quiero darle a las piernas tanto peso de más”, agregó en relación a las principales preocupaciones que le generó su estado físico.

Walas en MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

En cuanto a los controles médicos, Walas compartió que los resultados fueron positivos: “Me hice todos los estudios y me dieron bien. Apenas una cosita del hígado, pero en general dieron bien”.

Durante la entrevista también habló de su paso por MasterChef Celebrity y admitió que al principio rechazó la propuesta: “Me daba vergüenza, me daba miedo, no me hallaba. La primera vez dije: ‘Ni loco’. Después me insistieron desde el programa, me convencieron mis amigos, mis terapeutas, mi entorno y finalmente me mandé”.

Además, negó haber tenido algún vínculo previo con Wanda Nara antes del reality: “Nada que ver. No tenía ningún contacto con ella”. Sin embargo, contó que la conductora conocía su trabajo musical: “Me dijo que conocía mi música. Incluso en algún momento bromeamos con hacer algo juntos. Ella tuvo su etapa de popstar y nosotros decíamos que podríamos llevar alguno de sus temas al rock”. Sobre el final, Walas sorprendió al revelar su gusto por el pop: “A mí me gustan las popstars. Fui a ver a Katy Perry al Movistar Arena”.

Massacre Juan Salvarredy

Más allá de su presente en la televisión, Walas continúa enfocado en su carrera musical. El año pasado, luego de su salida de MasterChef Celebrity, habló con LA NACION sobre las claves de la vigencia de Massacre luego de más de 30 años de historia y, por ende, de su carrera como una de las figuras centrales de la escena del skate punk local.

“El secreto es hacer siempre discos buenos, y esto no lo digo yo, sino la crítica. Y hacer buenas canciones, y que los discos sean premiados”, respondió sin vueltas. “Por ejemplo, el nuestro último disco, Nueve, ganó dos premios Carlos Gardel, uno como mejor disco de rock y como mejor producción, en la figura de Gustavo Santaolalla, que fue el productor. Tratamos siempre de mejorar”.