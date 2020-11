El Espacio Callejón es el primer teatro independiente en abrir sus puertas

Las cuerdas se estrena en el Espacio Callejón

Desde ayer, el Espacio Callejón, comandando por el dramaturgo y director Javier Daulte, reabre sus puertas luego de ocho meses y medio de incertidumbres y plateas vacías. Será con un 30% de aforo, es cierto, con una programación reducida y con muchas normas y protocolos sanitarios en marcha pero se abrirá al fin. Luego de un par de semanas de la apertura del teatro, algunas pocas salas comerciales -el Multiteatro, El Picadero, el Paseo La Plaza, el Chacarerean y el Broadway- y otras pocas oficiales -el teatro San Martín, el Centro Cultural Recoleta y el 25 de Mayo- han abierto y con la programación del Callejón se da por recomenzada la actividad teatral. Es que el teatro en Buenos Aires no puede pensarse si no se tiene en cuenta al teatro independiente y a su fuerza descomunal que apuesta, experimenta y contagia pasiones. Sin dudas son pocos los teatros independientes que cuentan con los requisitos dispuestos por los protocolos así que la situación cada vez es más preocupante.

"La reapertura del Callejón es posible porque ya contábamos con algunas cosas de las que pide el protocolo como la ventilación. Por características físicas específicas de la sala y porque habíamos mantenido a los técnicos y a los boleteros fue posible pensar en reactivarnos. Claro, con el aforo reducido y la distancia. Todo eso hace que el ingreso que tengamos por boletería sea muy magro en el mejor de los casos que se llenen las funciones. Ojalá esta apertura no dé pérdidas porque volver a prender las luces de un teatro significa una cuenta enorme de Edesur después", cuenta Javier Daulte a LA NACION con sentida preocupación pero sin perder el entusiasmo que significa volver a abrir al menos algunas salas.

Los tiempos que corren son bravos para muchos pero para la cultura escénica son trágicos. Aun así, porque el teatro independiente desde sus orígenes ha mostrado una fuerte militancia, un sostener la actividad contra viendo y marea y capear de todas las formas imaginables los vendavales, no se iba a quedar atrás. Algo que parecía obvio y que se daba por sentado así sin más, hoy se vuelve proeza: estar frente a la obra, en presencia, en vivo, adentro de una sala, escuchar los aplausos, las risas, las conmociones.

El Espacio Callejón abre con cuatro propuestas muy atractivas. Por un lado, las reposiciones de obras como Escritor fracasado de Roberto Arlt, dirigida por Marilú Marini, interpretada por Diego Velázquez. Serán tres únicas funciones (domingos 29 de noviembre y 6 y 13 de diciembre); A Dancy dirigida por Verónica Mc Loughin, con Andrea Nussembaum, Aymará Abramovich, Verónica Hassan, Débora Zanolli y escrita de forma colectiva. Una comedia sórdida y delirante, que trata con desparpajo de las vivencias de un grupo de amigas que asisten a Dancy en sus momentos previos a la muerte (dos únicas funciones: este sábado y el próximo, a las 21). Pero también se sumarán dos estrenos: Ametralladora, con dirección y texto de Laura Sbdar e interpretada por Nicolás Goldschmidt, con tres únicas funciones los viernes, a las 21. Y por último, Las cuerdas, de Ana Schimelman con Amelia Repetto y Fiamma Carranza Macchi, por tres viernes consecutivos, a las 23.

El escritor fracasado, con Diego Velázquez

"Estamos súper agradecidos a los elencos porque había que arriesgarse", agrega Daulte: "Fue ensayar, prepararse y estar dispuestos a afrontar la situación de incertidumbre con un teatro con un aforo muy reducido. Es un acto de solidaridad con la sala. Estamos contentos y, al mismo tiempo, preocupados por todas las salas que no pueden abrir. Eso me llena de impotencia, tristeza y espero que se vayan tomando medidas, además de las sanitarias; que se pueda ir pensando y reviendo el protocolo. Ojalá que sea para mejor, no para peor y que las autoridades puedan ver la manera de ayudar a las salas que no están pudiendo abrir. Es muy probable que esto sea trabajar a pérdida. Pero creo que hoy es importante dar estos pequeños pasos hacia el teatro presencial que es absolutamente esencial".

Al Callejón se sumarán luego propuestas independientes en salas como El Extranjero, con su programación desde el próximo jueves, con la obra El año de Ricardo, de Angela Liddell, con dirección de Mariano Stolkiner, por seis únicas funciones (jueves y sábados, a las 20), con Horacio Marassi y Alejandro Vizzotti. El aforo del Extranjero contará solo con 16 plateas así que habrá que apurarse a sacar las entradas. El Método Kairós es otra de las salas que se suman a la apertura parcial con la obra Che, amor, de Mariano Taccagni, que se estrena el sábado 5 de diciembre, con Agustín Ianone, Nicolás Leguizamón, Matías Asenjo y Gladys Stringa. Y Timbre 4 también abrirá sus puertas el 11 de diciembre con obras que fueron éxito el año pasado: dos obras de Daniel Veronese que forman parte de su ciclo Experiencias La persona deprimida, el unipersonal con María Onetto, y Los arrepentidos con Mónica Raiola y Luciano Suardi; también se subirá a escena Imprenteros, de Lorena Vega; y La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Valeria Lois.

