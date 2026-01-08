La cena de los tontos arrancó liderando la taquilla de la temporada teatral en Mar del Plata

Era de imaginar: así como La cena de los tontos fue un verdadero tanque en Buenos Aires, parece repetir ahora la performance en el competitivo marco de la temporada de teatro de verano en Mar del Plata. Es que según las estadísticas de Aadet, la cámara que congrega a productores y dueños de la sala del circuito comercial, la comedia que protagonizan Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández lidera los listados que dan cuenta de cantidad de espectadores y el referido a su recaudación en boletería. La semana pasada hizo cinco funciones y se ubicó segunda solo detrás del stand-up de Ezequiel Campa que solamente se presenta los sábados.

En su paso por la temporada de Buenos Aires, la premiada comedia francesa de Francis Veber -en la que completan el elenco Esteban Prol, Guillermo Arengo y Robertino Benemio- había convocado a más de 150.000 espectadores. En su desembarco en la costa, dos de sus productores, Adrián Suar y Guillermo Francella, que varios años atrás protagonizaron el mismo título, se acercaron al Teatro Neptuno para apoyar el lanzamiento de La cena de los tontos en una de las salas que pertenece a Carlos Rottemberg.

Martín Bossi y Laurita Fernández en una de las escenas de La cena de los tontos

En segundo lugar se ubicó Fátima Florez con Fátima universal, quien desde hace dos años no trabajaba en Mar del Plata. Aquello fue cuando la camaleónica actriz e imitadora estaba de novia con Javier Milei y disputaba la taquilla con el show de Martín Bossi, quien terminó liderando la temporada teatral marplatense. Como sucedió con La cena de los tontos, realizó cinco funciones. Por más que ocupe un lugar de liderazgo, en la estadística de las obras con los cinco porcentajes con mayor ocupación de salas no aparece la propuesta de Fátima y sí, en cambio, figura Toc Toc, la comedia de mil vidas estrenada hace 16 años que desembarcó en la llamada Capital de Teatro de Verano.

Según el registro de audiencia y recaudación, en el tercer lugar se ubica Pretty Woman, la comedia musical que protagonizan Florencia Peña y Juan Ingaramo que cuenta con dirección de Ricky Pashkus. La dupla conformada por la actriz y el director el año pasado presentó en la misma sala Mamma Mia!, que también fue uno de los montajes con mayor audiencia de la temporada 2024/25.

Juan Ingaramo y Florencia Peña en la previa de la función de Pretty Woman Santiago Filipuzzi

En el cuarto lugar aparece un título que llegó a Mar del Plata a último momento y entró a la cartera casi por razones de fuerza mayor. Se trata de El secreto, la obra del francés que gira en torno a infidelidades y cuestiones de identidad que protagonizan Gerardo Romano y Ana María Picchio. No estaba en los planes del productor Carlos Rottemberg llevarla a Mar del Plata. Su idea original era programar en el Teatro Atlas a ¿Quién es quién?, la obra que estrenaron casi un años atrás Luis Brandoni y Soledad Silveyra que fue un verdadero éxito en Buenos Aires. Como por temas de salud Brandoni no estuvo en condiciones de mudarse a la costa Gerardo Romano y Ana María Picchio le cedieron el escenario del Multitabaris de Buenos Aires a Brandoni y a Silveyra para que pudieran continuar con la temporada y fueron ellos los que se trasladaron a Mar del Plata.

El secreto, la obra que protagonizan Gerardo Romano y Ana María Picchio, fue una las más vistas en Mar del Plata según el registro de la semana pasada Gerardo Viercovich - LA NACION

El enroque aportó dos buenas noticias. A 400 kilómetros del Obelisco, la obra que entró a último momento a la cartelera de Mar del Plata fue el cuarto espectáculo con mayor cantidad de espectadores. A metros del Obelisco, anoche Luis Brandoni pudo concretar la primera función de la segunda temporada de ¿Quién es quién? Tanto una dupla como la otra están de festejo.

Luego de su problema de salud Luis Brandoni regresó junto a Soledad Silveyra con la obra ¿Quién es quien? al Multitabarís que, originalmente, iba a presentarse en Mar del Plata Gerardo Viercovich - LA NACION

En quinto lugar en lo que hace al registro de espectadores que elabora Aadet aparece otra comedia, Passión, la marca del engaño, que protagoniza Nito Artazar, un actor, imitador y productor que es un verdadero clásico del teatro en Mar del Plata. Lo acompañan en escena Alejandro Paker, Mónica Farro, Kitty Locane y Vanina Escudero, entre otros.

En Carlos Paz

Por fuera de la panorámica marplatense, en Carlos Paz lideran las estadísticas otras dos figuras históricas de la temporada teatral en la villa serrana. En primer lugar tanto en recaudación como cantidad de espectadores aparece Corto-circuito, la comedia que protagoniza Pedro Alfonso quien lleva 15 años haciendo teatro en Carlos Paz. Y en segundo en ambos registros lugar figura Suspendan la boda, con Nazarena Vélez, otra actriz y productora que apuesta fuerte por el teatro en la ciudad serrana que esta vez está acompañada por Roly Serrano entre el elenco.

Yayo Guridi y Pedro Alfonso en Corto-circuito, la obra más exitosa en Carlos Paz

En paralelo, estos días se están produciendo los primeros estrenos en la cartelera del circuito comercial porteño con títulos como Comedy, con Fer Dente, en El Nacional; Las que gritan, con Julia Zenko, Laura Novoa, Eugenia Guerty y Karina Piñeiro; y Vamo’ los pibes, con Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro en el Multiteatro. En paralelo, en el Teatro Nacional Cervantes, aunque producido por privados, Leonardo Sbaraglia llega con Los días perfectos.

La temporada del teatro de verano enciende su maquinaria.