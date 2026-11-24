El hombre de la máscara de hierro. Autor del libro, letra, compositor y director general: Pablo Flores Torres. Dirección de actoral, revisión de texto, asistencia de dirección: Julieta Molina. Dirección coreográfica: Jessica Chorni. Producción ejecutiva, diseño de vestuario, diseño de escenografía: Silvina Parodi. Intérpretes: Joel Cazeneuve, Brian Cazeneuve, Pauli Kisel, Leandro Ríos, Josefina Achával, Joa de León, Rafael Silva, Sebastián Pozzi, Jimena Sol Fernández. Sala: Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235). Duración: 120 minutos. Nuestra opinión: buena.

El musical de Pablo Flores Torres, presentado en el Teatro Regina, está ambientado en la Francia del siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV. En la obra de Alejandro Dumas, el personaje en cuestión aparece en la parte final de la novela que completa la célebre trilogía de los mosqueteros. A partir de la leyenda que Voltaire había contribuido a difundir, Dumas incorpora la figura del hombre de la máscara de hierro y la convierte en uno de los núcleos centrales de su relato. Tan extensa es la parte sobre el hombre de la máscara de hierro que incluso se lo encuentra como una edición independiente.

Según esta mirada ficcional, el rey tiene un hermano gemelo, Philippe, que permanece prisionero y oculto detrás de una máscara y mientras Luis XIV ejerce el poder de manera autoritaria, su hermano vive privado de su identidad y de su libertad. Los mosqueteros vuelven a reunirse para organizar un plan con el objetivo de reemplazar al rey por Philippe. La posibilidad de intercambiar las identidades de los hermanos abre un conflicto político y personal que pone en tensión las lealtades, la amistad, la justicia y la ambición.

Los hermanos Joel y Brian Cazeneuve, en escena Norberto Salazar

Se menciona una síntesis de una historia compleja y con dificultades de referencias epocales, porque llevarla a escena implica necesariamente una versión: contar algunas cosas y eludir otras, más todavía si se presenta, como en este caso, como un musical.

Probablemente las proyecciones sirven para ubicar a los espectadores y para remitir al espacio, a la modificación de locaciones y a la época, en ocasiones, de modo más simbólico que en otras. La búsqueda de reconstrucción es, sin duda, ambiciosa, un desafío complejo y algunas decisiones son un tanto arbitrarias; algo equivalente sucede con las actuaciones, se disfruta mucho con la construcción de algunos personajes (en particular, femeninos) y no tanto con otros.

Las escenas colectivas son potentes e incluso algunos de los personajes se permiten construir el humor para no tornar en solemne una historia como esta. Sin duda no es fácil reconstruir una historia con ciertos datos, nombres propios, lugares reales de intriga política e intercambio de identidades en un musical y sin renunciar a ciertos interrogantes del enmascarado sobre la identidad; aunque se resuelven rápido y sin transiciones.

El hombre de la máscara de hierro es un musical ambicioso Norberto Salazar

Existe en la propuesta un deseo de que la máscara (muy bello objeto) tenga una función tanto dramática como simbólica y sea acompañada por un discurso en consecuencia. En relación con ello y gracias a la interpretación de los dos hermanos Cazeneuve, Joel y Brian, que interpretan a Luis XIV y Philippe, los personajes centrales de este relato, la referencia al concepto de doble también tiene lugar.

Los recursos escénicos permiten construir el universo histórico y político que la historia requiere, pero también aparecen algunas cuestiones estereotípicas, como el tratamiento de las historias románticas, tal vez, con la búsqueda de acercar más a los espectadores contemporáneos.

Una mención a los espectadores: en la función a la que asistí, el público recibió con mucho entusiasmo la propuesta escénica, festejando con aplausos constantes y con evidente alegría lo que sucedía en el escenario; en ocasiones se producen los encuentros, las obras que conocen y dan a sus espectadores lo que ellos buscan y el disfrute de aquellos ante lo que sucede en ese espacio donde reina la ficción.