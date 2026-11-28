Autor: Charles Ludlam. Intérpretes: Juan Isola, Hernán Franco. Vestuario y escenografía: Endi Ruiz. Iluminación: Santiago Badillo. Músico: Valentín Pelisch. Dirección: Ignacio Bartolone. Sala: Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Funciones: jueves a domingos, a las 17.30. Duración: 90 minutos. Nuestra opinión: buena.

El dramaturgo y actor norteamericano Charles Ludlam ha sido reconocido como una de las figuras más irreverentes de la escena neoyorquina entre finales de los años 70 y comienzos de los 80. Representante del underground de su época respondía a una corriente de teatro queer caracterizada por la desfachatez con la que, no solo concebía sus textos, sino por su estilo de representación en el que el travestismo era moneda corriente.

Según destaca el investigador y traductor de El misterio de Irma Vap, Agustín Conde De Boeck, en esta pieza el creador “somete a una operación paródica el melodrama victoriano, las películas de terror de la Universal y el folletín gótico”. A Ludlam le gustaba denominar a su arte Teatro del ridículo y esto le llevó a conquistar a una audiencia que disfrutaba con ganas cierta desfachatez que lo caracterizaba.

A este material dramatúrgico, sin duda, se le nota hoy el paso del tiempo. Ya no sorprende ver sobre un escenario a actores representando el rol de mujeres. Y mucho menos ingresar en una historia que posee varias subtramas, lo que hace que el espectáculo se prolongue demasiado y la atención del espectador, por momentos, vaya diluyéndose. Sin embargo, resulta interesante conocer a este hombre, provocador nato, que hizo escuela con lo suyo.

El misterio de Irma Vap es un gran pastiche recargado de delirio Mauricio Caceres

El argumento de El misterio de Irma Vap es simple. El señor Edgar lleva a vivir a su mansión a su nueva esposa llamada Enid. En la casa aún se mantiene vivo el fantasma de Irma, su mujer anterior. Esto no solo volverá insoportable la vida de Enid mientras que el dueño de casa y sus sirvientes continuarán con sus rutinas habituales. Jane, la mucama, y Nicodemo (un deforme asistente todo terreno) resultan ser unos personajes muy cercanos a lo monstruoso y siempre están al acecho de la nueva habitante del lugar.

Es que en ese ámbito sombrío aparecen cuestiones inesperadas, un hombre lobo, una momia que adquiere vitalidad, ciertos misterios egipcios que resultan muy atractivos para el señor Edgar. La señora Enid trata de encajar en ese conjunto de rarezas sin poder comprender en su totalidad donde está viviendo.

El misterio de Irma Vap es un gran pastiche recargado de delirio, cuya representación resulta extraña en el ámbito del ex-salón dorado del Teatro Nacional Cervantes. Lograría mayor vitalidad, seguramente, en algún espacio alternativo de la ciudad, como en su momento lo fue el Parakultural.

Aún así resulta muy interesante conocer las cualidades creativas de Ludlam, un hombre que sin duda estuvo muy influido por ciertas experiencias del Living Theatre y performances del estudio La MaMa, de las que él alguna vez participó.

El mayor atractivo de este espectáculo está en la profunda investigación que realiza Ignacio Batolone, sobre todo a la hora de extraer la mayor teatralidad de este material dramatúrgico y en la dirección de actores. A sus intérpretes no les da respiro a la hora de construir diversos personajes, todos muy diferentes entre sí y que, a un ritmo inusitado, cambian de máscaras y de vestuario y se entregan a una acción frenética que sorprenderá al espectador.

Juan Isola y Hernán Franco exponen una capacidad interpretativa notable. Muy comprometidos con ese juego intenso que diseña Bartolone, ambos pasan de ser hombres a mujeres y a cada criatura le aportan unas características particulares que lograrán mantener intactas de comienzo a fin de la representación.

Además generan, entre ellos, unas relaciones que, en el fondo, no resultan más que señales de una fuerte labor de equipo que los lleva a surfear las muchas dificultades que posee el entramado de esa estructura dramática que recrean.