La pantalla chica se prepara para lo que será el recambio en el verano con alternativas para entretener al público que sigue eligiendo a la televisión abierta para entretenerse.

Pasapalabra, recargado

Iván de Pineda, presentador de televisión, modelo y actor argentino que actualmente esta conduciendo el programa Pasa Palabra en Telefé. Fabián Marelli

El programa que conduce Iván de Pineda, Pasapalabra, se convirtió en un clásico de Telefe y sus buenos resultados de audiencia confirman que es una de las propuestas más elegidas por el público. Desde el 4 de enero, el ciclo de entretenimientos que ya se puede ver en el prime time tendrá una nueva escenografía, contará con novedosos juegos y, como siempre, un Rosco millonario, principal atractivo de la competencia. Los famosos pondrán a prueba una vez más su ingenio, creatividad y talento en divertidos desafíos.

Sabrina Rojas reemplazará a Yanina Latorre

Sabrina Rojas estaría nuevamente en pareja (Foto: Instagram/@rojassasi)

América prepara su pantalla para lo que será el verano 2027. Ya se sabe que Rodrigo Lussich conducirá Intrusos y que Adrián Pallares acaba de firmar contrato para conducir un magazine en el horario que deja vacante El diario de Mariana desde enero. Mariana Fabbiani es la primera figura confirmada para la programación de elnueve para el año próximo, tras la venta de Mandarina Contenidos al grupo Octubre.

Por otro lado, como suele suceder cada vez que Yanina Latorre se va de vacaciones, Sabrina Rojas entra a reemplazarla y esa es nuevamente la idea del canal, aunque este año está además la incógnita de qué pasará en 2027 con SQP. Igual, más allá de esto, sea por este programa u otro ciclo con otro nombre, pero mismo espíritu, la propuesta es que Rojas junto al staff habitual de Latorre, integrado por Pía Shaw, Majo Martino, Ximena Capristo, Nicolás Peralta y Martín Salwe, lleven adelante un ciclo de espectáculos.

En esta misma pantalla, el jueves próximo se podrá ver en Desayuno Americano un resumen del estreno de La escena prohibida, la serie vertical que produjo Pamela David. Un thriller donde el misterio, el drama y los secretos se entrelazan en una historia que no vas a poder dejar de mirar. El elenco lo conforman Marcela Kloosterboer como protagonista junto con Luis Ziembrowski, Agustín Sullivan, Laura Novoa, Francisco Andrade, Anita Pauls y Luchi Vila. El viernes 4 de diciembre estará disponible en la plataforma Shorta.

Guido Kaczka, en las tardes de eltrece

Guido Kaczka vuelve con Los 8 escalones Foto: eltrece

Cuando termine la segunda temporada de Es mi sueño a fin de año, Guido Kaczka no se tomará vacaciones. Desde los primeros días de enero ocupará el horario de las 18.30 con un clásico de eltrece: Los 8 escalones. El ciclo debutará en el horario de ¡Ahora caigo! durante el verano y tendrá un nuevo jurado lleno de figuras de todos los ámbitos. “Posiblemente haya muchos más jurados que concursantes; es decir, va a ser un participante rodeado de un jurado enorme”, adelantó el conductor.

En cuanto a eltrece, a partir de hoy, comienza a transmitir su señal en 4K y se convierte en el primer canal de televisión abierta en dar este paso tecnológico. La nueva resolución ofrece cuatro veces más definición, lo que supone una mejora sustancial en la calidad de imagen y una nueva experiencia audiovisual para la audiencia. El canal realizó una campaña con todos sus conductores con lentes de sol en la pantalla y lo que mayor revuelo causó en redes sociales fue ver a El Zorro modificado con IA también con anteojos negros, como parte de esta acción de marketing.