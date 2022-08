Anuncio oficial. El Teatro Presidente Alvear se reabriría en julio de 2023, luego de un cierre de más de ocho años

Vía redes sociales, el lunes por la tarde la plana mayor del Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta anunció en plan de obra para que el Teatro Presidente Alvear, que depende del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), volverá a tener en actividad a mediados del año próximo luego de un largo período de más de ocho años estar cerrado por obras pendientes de infraestructura. El miércoles al mediodía, Enrique Avogadro, ministro de Cultura, y Gabriela Ricardes, directora general del Complejo, recibieron en el Teatro San Martín a LA NACION.

Al finalizar el encuentro, se les pidió a ambos funcionarios que recuerden los últimos espectáculos que vieron en ese teatro de más de 800 butacas que este año cumplió, en absoluto silencio, 80 años. Ricardes se quedó pensando un buen rato. Trae a la memoria Chantecler tango, con Mora Godoy; y a Las criadas, con Marilú Marini, Victoria Almeida y Paola Barrientos. El primero, hizo su última temporada en 2013. El segundo, en 2012. “En mi caso, del Alvear como sala no recuerdo a ninguna obra”, reconoce el ministro, una persona asidua concurrente a ver todo tipo de propuestas escénicas. La ausencia de recuerdo es el dato más claro y contundente de las implicancias de cuando una sala teatral desaparece del imaginario colectivo. El olvido gana terreno. “Acuerdo con la idea –apunta al escuchar el comentario–. Durante la reapertura de la sala de Mataderos hablé con muchos vecinos y solamente eran los mayores los que traían a la memoria lo que había sucedido en el Cine/teatro El Plata. Por eso mismo con ellos fuimos muy prudentes con el anuncio de reapertura hasta no estar seguros de que podíamos concretar ese viejo anhelo. A partir de su vuelta en funcionamiento se empezaron a recrear, nuevamente, memorias. Los chicos y chichas de ahora se van a acordar de cuando fueron a ver una obra allí. Por eso nos pone tan contentos poder anunciar el inicio de las obras en el Alvear”.

A lo largo de este mismo año, ambos funcionarios se negaron a dar especificaciones sobre la reapertura de la emblemática sala del Complejo Teatral de Buenos Aires. El argumento de la quita de lo fondos de coparticipación como la puja el traspaso de los colectivos al ámbito porteño oficiaron como marco para evitar dar precisiones sobre el inicio de la postergada obra de infraestructura que reclama todo el sector teatral y cultural. Sin embargo, en el actual contexto de país, llegó el anuncio. El ministro explica que, en todo este tiempo y más allá de las restricciones presupuestarias, el Gobierno porteño priorizó la inversión en el Cine/teatro El Plata en un barrio, como Mataderos, que no tenía salas teatrales y postergar la definición sobre el Alvear. “Gracias a la decisión de Rodríguez Larreta de priorizar esta obra, algo que desde el Ministerio venía señalando hace tiempo es que, con mucha alegría, podemos anunciar que, a mediados del año próximo terminaremos la obra ”, destaca el ministro que enumera el proceso de inversión en organismos culturales de la Ciudad en un amplio abanico que incluye la puesta el valor del San Martín, la renovación del Centro Cultural Recoleta o la puesta a punto de diversos museos de la ciudad, entre otros organismos que dependen de su área de gestión.

En este pantallazo cronológico el Alvear ya tuvo otra etapa de puesta a punto que fue posterior al incendio de su fachada, un agosto de hace cuatro años. En aquella oportunidad, se trabajó en el hall, la fachada, los baños del publico, boletería, luminarias, marquesina y oficinas del primer piso. “Cumplimos con esta etapa y ahora estamos en condiciones de informar que el año próximo el Alvear estará abierto. Estamos muy felices con esa noticia porque es un anhelo de la comunidad cultural y se produce en el marco de reconversión que ha tenido la avenida Corrientes , una de sus arterias centrales de la actividad escénica. Será un nuevo hito del Complejo Teatral como fue puesta a punto del San Martín y la apertura de la sala en Mataderos”, se entusiasma el ministro quien ha aprendido a tener una fuerte presencia en las redes sociales.

El interior de esta sala de más de 800 butacas no va a variar, el dato clave es que volverá a la actividad Prensa CTBA

Dentro del Alvear (a donde no pudo acceder LA NACION ya que, en estos momentos, está en pleno proceso de retiro de escombros y limpieza interna) las obras de infraestructura se irán licitando puntualmente por rubros específicos . “Priorizamos una obra posible –destaca Ricardes, quien asumió la dirección del Complejo en abril–. Vamos a trabajar en la caja escénica, los 28 camarines, la platea, pullman y superpullman, los mecanismos de seguridad y tanques de agua, entre otros aspectos. No tendrá ‘floritura’, no será una obra que tenga agregados que nos gustaría. Todo eso quedará para una tercera etapa en la que imaginamos instalar un ascensor, un rooftop y una barra en el hall. De todas maneras, nada de eso tiene que ver con el quehacer teatral. Queremos que tanto el público como los artistas estén en un lugar agradable ”.

El costo de inversión ronda los 600 millones de pesos. Sobre su reapertura, Gabriela Ricardes se juega a ponerle fecha: “Queremos tomar al Alvear como un espacio posible para programar el año que viene por el tipo de escenario y de producción que puede albergar. En julio del año que viene ya habrá programación ”. De cumplirse esos plazos y tomando en cuenta que la última función que se realizó en la histórica sala se realizó el 24 de mayo de 2014, habrán pasado 9 años y un mes actividad .

En la historia de este período democrático, alguna vez el Alvear, durante la gestión de Lorenzo Quinteros, fue caja de resonancia de propuestas experimentales tanto de teatro como de la danza contemporánea. Con el paso del tiempo, se trató de hacer eje en el teatro musical. En la nueva etapa de este viejo teatro, el perfil curatorial será otro. En verdad, será otra en las ocho salas del Complejo que también incluyen a los teatros San Martín, Regio, De la Ribera, Del Plata y Sarmiento. “En línea con la programación 2023 en todas las salas del CTBA, cada teatro, por sus características particulares, va a tener una programación acorde; no vamos a trabajar en los target o un nicho específico. Lo musical no estará exclusivamente en el Alvear ni lo experimental en el Sarmiento, para poner esos ejemplos. Vamos a buscar el mejor espacio para cada propuesta . Más que de perfil curatorial para cada teatro me gusta pensar en una oferta cultural que pueda abarcar las diferentes líneas de las artes escénicas más allá de donde se presenten. El Alvear no tendrá un director de programación específico, será parte de todo lo que armemos. Queremos que todos los ciudadanos puedan pasar por los distintos espacios del Complejo para ver diferentes propuestas. Eso aplica para todas las salas del CTBA. Lo experimental como lo consagrado se podrán ver en todos los teatros. La idea es encontrar el mejor lugar para cada propuesta artística porque también sabemos que hay públicos que se desplazan mientras que otros no lo hacen porque están más pendientes de lo que se presenta en su barrio ”.

Enrique Avogadro y Gabriela Ricardes destacan que, cuando se reanude la actividad en el Alvear, en todas las salas del Complejo Teatral convivirán distintas propuestas escénicas Alejandro Guyot - LA NACION

Por el Alvear pasaron creadores locales como Juan Carlos Gené, Alberto Ure, Tita Merello, Sergio Renán, Oscar Aráiz, Mariano Mores, Olinda Bozán, Emilio Alfaro, Hugo Arana, Claudia Lapacó, Mauricio Wainrot, Alfredo Arias, Ana María Stekelman, Mike Amigorena, Mauricio Kartun, Aída Luz o Hugo del Carril. Todavía no hay datos definidos sobre quiénes serán los artistas confirmados para esa esperada y postergada noche en la que esta sala de la avenida Corrientes vuelva a entrar en función luego de su etapa más triste y oscura de su larga historia. “Lo mejor está por venir”, se ilusiona el ministro Avogadro. “Estamos contentos y ansiosos”, suma su impresión Gabriela Ricardes. Mientras tanto, el Alvear espera su merecido tiempo de revancha.